“これで合っているのか不安”をなくす。診療中にすぐ聞ける相棒AI

MedTechGroup株式会社

医療AIと病院AI PMOカンパニー、MedTech Group株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 前田清貴、以下MedTech G社）は、研修医の診療現場における判断不安と教育負担の課題を解決するAIプラットフォーム「AI Hippo 医療Loop」において、新機能「チャットHippo（相棒AI）」の実証実験を開始しましたを研修医向けに提供を開始しました。

本機能は、診療中に生じる疑問や専門用語の確認、判断材料の整理をその場で行えるようにし、“すぐに聞ける相棒”として研修医を支える新しい診療環境を提供します。

▼医療AIプラットフォーム「AI Hippo 医療 Loop」(https://www.aihippo.ai)

■背景 ― 研修医における“判断の不安”と学習の分断

研修医は、日々の診療を通じて経験を積む一方で、以下のような課題に直面しています。

- 特に以下のような課題が現場で日常化しています。- 判断に自信が持てない場面の多さ- 上級医に聞くタイミングや心理的ハードル- 医療用語・薬剤・ガイドラインの確認負担- 診療と学習の両立の難しさ- OJT中心で知識が体系化されにくい

これらはすべて、「その場で確認できる環境が不足している」ことによる問題です。

■概要 ― “その場で聞ける”ことで不安を減らす

今回提供する「チャットHippo（相棒AI）」は、

疑問を持つ → 後で調べる → 確認する という従来の流れを、

疑問を持つ → その場でAIに聞く → 即確認 へと変える仕組みです。

■主な機能

■特徴 ― “一人で悩まない”診療環境

- 病名・症状・薬剤・専門用語の即時確認- 医療ガイドラインの要約・提示- 診療判断のための情報整理- 記録内容の確認・補助- 自然言語による対話型検索

従来の診療では、

「わからないが、そのまま進める」

「後で調べる」

といった状況が発生しやすく、不安を抱えたまま判断するケースも少なくありませんでした。

本機能では、

疑問をその場で解消できる環境

ケアの直後に話すだけで記録が完成

を提供することで、

- 判断の不安軽減- 診療の安心感向上- 学習効率の向上

を実現します。

■活用イメージ

例えば、診療中に、

「この症状で考えるべき疾患は？」

「この薬の注意点は？」

といった疑問を入力すると、

整理された情報が即座に提示され、判断材料として活用可能 となります。

■導入効果

本機能の導入により、以下の効果が期待されます。

■AI Hippo 医療Loopについて

- 判断における不安の軽減- 診療スピードの向上- 学習効率の向上- 記録・確認業務の効率化- 研修医の成長支援

AI Hippo 医療Loopは、医療現場の課題を起点に設計されたAIプラットフォームであり、

- 音声・要約（業務圧縮）- 医療Loop（判断支援）- チャットHippo（教育・検索）- ドライブLoop（ナレッジ統合）- インシデントLoop（学習組織化）

の5つの機能群により、

「経験に依存する医療」から「構造で支える医療」への転換を支援します。

■今後の展開

MedTech G社は、今後

- 研修医・若手医師向け教育支援の強化- 医療現場でのリアルタイム支援機能の高度化- 医療データ基盤（IDX）との統合

を進め、医療人材育成と医療の質向上に貢献していきます。

■【限定3施設】AI Hippo 医療Loop 1ヶ月無料トライアル（実証実験）を開始

「診察が終わってから書く時代」を、終わりにしませんか。

AI Hippo 医療Loopは、外来カルテ・看護記録・議事録などの作成を、会話から自動要約・作成する医療AI支援サービスです。

このたび、新機能「チャットHippo（相棒AI）」の実証実験として医療機関を対象に、【限定3施設】で1ヶ月無料トライアルを実施いたします。実際の診療現場でのご利用を通じて、現場課題の解決効果を共に検証いただける医療機関を募集しております。

■キャンペーン概要

・初期費用／月額費用：1ヶ月無料

・対象：医療機関・クリニック

・導入支援致します

「記録を増やす」のではなく、「記録のやり方を変える」。



まずは一部診療科からの導入も可能です。お気軽にお問い合わせください。

▼お問合せはこちら：

E-mail：support@medtechgroup.co.jp TEL：03-6555-7123

※電子カルテベンダー様との連携に関するご相談も受け付けております。

■メッセージ

研修医にとって重要なのは、「経験を積むこと」と同時に「不安を解消すること」です。

現場の負担を大きくする要因でもあります。

AI Hippoは、

❌ 不安を抱えたまま進める医療ではなく

その場で確認しながら進める医療 へと変えていきます。

■まとめ

“これで合っているのか不安”をなくす。すぐに聞ける環境が、医療を変える。

■ MedTech Group株式会社について

名称：MedTech Group株式会社

設立：2019年2月 資本金：4000万円

代表取締役社長：前田清貴

所在地：東京都港区虎ノ門5-13-1虎ノ門40MTビル7階

URL: https://www.medtechgroup.co.jp/

TEL：03-6555-7123

MedTech Group株式会社は、「医療データを価値に変え、現場と経営を支える医療AI企業」を理念に、病院・クリニック・在宅医療・介護を展開する医療統合グループ「おひさまグループ」から2019年に設立されました。

当社は、AIデータ株式会社の高度なAI技術基盤と、おひさまグループが持つ医療現場の知見を融合し、地方・中小規模病院における医師不足や情報分断といった構造課題の解決に取り組んでいます。その中核プロダクトとして、医療専用のプライベートAI「AI Hippo」を開発・提供しています。 AI Hippoは、医療現場での実運用を前提に設計された、医療者の思考を支える意思決定支援AIです。電子カルテの改修不要・30日以内の導入を実現し、院内でデータを完結させるプライベート環境により外部へのデータ流出を構造的に遮断。Human in the Loopの思想のもと、最終判断は必ず医療者が行う設計を徹底しています。

実証導入施設では、看護記録作成時間を約2時間から30分へと大幅に短縮するなど、臨床現場における定量的な成果も確認されています。