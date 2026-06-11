【新店舗情報】リフォーム・新築・ガーデン・不動産まで「住まいのすべて」を総合提案できる「GREEN LAND Living Park 柏の葉」が2026年9月11日(金)グランドオープン

株式会社グリーンランド※画像はイメージです。※画像はイメージです。

株式会社グリーンランド（本社：千葉県千葉市）は、2026年9月11日(金)、千葉県柏市に、住まいに関するサービスを総合的に提案できるショールーム「GREEN LAND Living Park 柏の葉」をグランドオープンいたします。

「GREEN LAND Living Park 柏の葉」は、グリーンランドとして初となる5つの事業部【１.デザインリフォーム ２.ファストリフォーム ３.デザインガーデン＆エクステリア ４.新築注文住宅 ５.不動産＋リノベーション】が集結したショールームで、“住まいの困りごと”をトータルで相談できる新たな地域交流拠点として誕生します。

また、オープンを記念して2026年9月11日(金)～13日(日)の3日間、地域住民の皆さまを対象にイベントを開催いたします。

■株式会社グリーンランドについて

株式会社グリーンランドは、創業30年を迎える千葉県の総合住宅会社です。

長年培ってきた確かな技術力と豊富な施工実績をもとに、お客様１人ひとりに寄り添った提案を行っています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/184992/table/2_1_243fb131ab80947e088dca32289efe03.jpg?v=202606110451 ]

【URL】https://www.green-land.co.jp/

柏の葉という街だからこそ生まれた「GREEN LAND Living Park 柏の葉」

「GREEN LAND Living Park 柏の葉」は、グリーンランドの5つの事業部が集結した総合住まい提案型ショールームです。

デザインリフォーム、ファストリフォーム、デザインガーデン＆エクステリア、新築注文住宅、不動産＋リノベーションまで、これまで別々の窓口で相談することが一般的だった住まいづくりを、１つの場所で比較・相談できることが最大の特徴です。

「建て替えがいいのか」「リフォームが最適か」「中古住宅を購入してリノベーションをするべきか」といった住まいに関する様々なお悩みに対し、各分野の専門スタッフが連携しながら、お客様１人ひとりのライフスタイルや将来設計に合わせた最適なご提案をいたします。

ショールームが出店する柏の葉エリアは、子育て世代を中心に人口増加が続き、新築注文住宅はもちろん、中古住宅やマンションのリノベーションへのニーズも高まる成長エリアです。

住まいに関するあらゆる選択肢をワンストップでご提案できる“住まいの総合相談窓口”として、お客様が後悔することのない住まいづくりができる場所を目指しています。

※画像はイメージです。

■「GREEN LAND Living Park 柏の葉」概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/184992/table/2_2_c71b4c4c7c21189547cfbf70fc8e2660.jpg?v=202606110451 ]

■ガーデン・外構デザインは一般公募のコンペティションで決定

「GREEN LAND Living Park 柏の葉」のガーデン・外構デザインは、一般公募によるコンペティションで決定。

全国から200名を超える応募の中から、最優秀賞には「tetra空間研究所 佐野 翼」様の作品が選出されました。

住まいと庭、人と地域が自然につながる空間を目指し、ショールームそのものが柏の葉の新たなランドマークとなるよう設計されています。

【URL】https://www.green-land.co.jp/2026kashiwanoha_competition/

【イベントについて】住まいづくりを体感しながら、ご家族で楽しめる3日間

「GREEN LAND Living Park 柏の葉」のオープンを記念して、2026年9月11日(金)～13日(日)までの3日間、地域の皆さまを対象としたイベントを開催いたします。

イベント期間中は幅広い世代に楽しんでいただける催しをはじめ、豪華賞品が当たる抽選会、住まいづくりに役立つセミナーなど、多彩な企画を実施予定です。

イベント内容の詳細は、後日改めてリリースおよび公式ホームページにて発表いたします。

【当社について】住まいづくりに込めた、グリーンランドの想い

株式会社グリーンランドは、創業30年を迎える千葉県の総合住宅会社です。

私たちが大切にしているのは「暮らしに、ワクワクを」という想い。

住まいづくりは、家を建てることやリフォームをすることがゴールではありません。その先にある、ご家族の笑顔や幸せな時間、心豊かな暮らしをつくることこそが私たちの使命だと考えています。

だからこそ、お客様が口にするご要望だけでなく、その奥にある想いや願いを見つけ出し、本当に望んでいる暮らしを共に描き、形にしていきます。

住まいづくりを通じて、一人でも多くの方にワクワクする暮らしを届けること。それが、私たちグリーンランドの変わらない想いです。

グリーンランド社員（全体会議にて）

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/184992/table/2_3_2c470c87e326be29e57d47b71f9a8430.jpg?v=202606110451 ]

■会社概要[表4: https://prtimes.jp/data/corp/184992/table/2_4_252c7a5582e834460bd73168f7fba299.jpg?v=202606110451 ]