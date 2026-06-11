新型「ES」用 カスタマイズアイテム”を発売

株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント

・「Elegant」「Future」「Simplicity」を体現した、アドバンストラグジュアリースタイル。

・フロントからサイド、リヤへと連続するブラックラインで、低重心で重厚感のある佇まいを演出。

・グラデーション変化するサイドスカート(イルミネーション付)が、先進的でエモーショナルな世界観を表現。

株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメントは、新型ESの発表に伴い、モデリスタブランドのカスタマイズラインナップを発売いたしました。

「Elegant(エレガント)」「Future(フューチャー)」「Simplicity(シンプリシティー)」をコンセプトに、シャープなラインに流れるような曲線を融合した、上質で洗練されたアドバンストラグジュアリースタイルを提案。モデリスタの新デザインコンセプトである 「GEOMETRICAL(ジオメトリカル) organic(オーガニック)（幾何学的×有機的=近未来的な造形）」を初めて具現化したカスタマイズアイテムです。

エアロパーツは、ブラックラインをフロントからサイド、リヤへと連続させることで、伸びやかで低重心なスタイルを表現。また、ボディ同色を車両下部にも配することで、重厚感のある佇まいを演出します。

サイドスカートは、直線と曲線を組み合わせた造形により、流れるようなサイドビューを形成。さらに、室内イルミネーションのカラーと連動し、レインフォレストからヒートブルーへと変化する発光演出を採用することで、先進性とエモーショナルな世界観を演出します。

また、ツートーンサイドモールにはピアノブラックとマットガンメタリックを組み合わせ、サイドビューにアクセントを付与。ドアミラーカバーにもマットガンメタリックを採用することで、統一感のあるスタイリングを形成します。さらに、21インチアルミホイールを設定し、足元に広がりと存在感をもたらします。

これらのアイテムは、新型ESの静謐で上質な移動体験をさらに引き立てます。シンプルに研ぎ澄まされたスタイリングが、エレガントで伸びやかな佇まいを演出します。

https://www.modellista.co.jp/product/es/

LEXUS ES MODELLISTALEXUS ES MODELLISTA