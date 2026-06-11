【京都高島屋】名だたる酒蔵から、選りすぐりの美酒が到着！６月１７日(水)から「日本酒祭」を開催！

株式会社高島屋

■会 場 ： 京都高島屋 ７階催会場 （京都市下京区）

■会 期 ： 2026年 6月1７日(水)～2２日(月) 〔６日間〕

■営業時間 ： 10：00～20：00 ※最終日は午後5時閉場

◆「飲み処・お食事処」 営業時間：午前10時30分～午後7時30分

※最終日は午後４時３０分まで(ラストオーダーは各30分前)

詳細を見る :https://www.takashimaya.co.jp/kyoto/departmentstore/special/nihon_sake_matsuri_2026/

京都高島屋では、６月１７日（水）から２２日（月）まで、２５蔵以上の日本酒を集めた「日本酒祭」を開催します。

近年、若い世代の日本酒離れが話題になる一方で、訪日外国人旅行者を中心に、日本酒への関心は高まり続けています。日本ならではの味わいや文化を楽しめる存在として見直される中、日本酒は今、世代や国境を越えて新たな広がりを見せています。会場では各地の蔵元がおすすめする日本酒をご紹介するとともに、「日本酒＆寿司バー」や大阪の人気居酒屋「日本酒うさぎ」が登場し、あてと日本酒のマリアージュを楽しんでいただけます。

日本酒の魅力をより身近に、「推し」の蔵元や銘柄に出会える日本酒体験をお楽しみいただける6日間です。

■ポイント１：お気に入りのお酒と、出会えます。

〇推しブランド 伝統×革新、老舗ならではのこだわりを一献！

〈久保本家酒造〉 奈良県 生酛のどぶ(720ml) 2,090円〈藤岡酒造〉京都府 蒼空 純米大吟醸生酒・愛山(500ml) 4,400円

(左)蔵人がじっくりと手間ひまかけて醸す「にごり酒」。生酛純米酒のもろみを粗漉ししただけなので、瓶の中にはお米がたっぷり。飲むほどに清涼感が際立ちます。

(右)幻の酒米愛山で醸した純米大吟醸酒！蒼空らしい口当たりの柔らかさが際立ち、米の旨味を感じるも綺麗な味わいの大吟醸酒。

〈魚津酒造〉富山県 帆波 純米吟醸マリンブルー(720ml) 2,090円〈秀鳳酒造場〉山形県 秀鳳 純米大吟醸 愛山(720ml) 2,723円

(左）富山県南砺産の五百万石全量使用。キレ味良く五百万石らしいスッキリとした飲み口です。

(右)人気の高い酒造好適米「愛山」を用いた、豊かな味わいの純米大吟醸です。

〇“酒蔵の個性”を会場内で飲み比べ！

完熟した果実のような香りの純米大吟醸酒「急流」や、山形大学農学部の農場で育てたお米“出羽燦々”を使用した「燦樹」などの飲み比べを楽しめます。（有料試飲でのご提供となります）

※有料試飲は、各酒造ブースにてご注文いただけます。

(1)〈奥羽自慢〉山形県

燦樹(きらめき) (1杯/60ml) 770円

(2)〈岡村本家〉滋賀県

長寿金亀黒F20生原酒 (1杯/60ml) 1,100円

(3) 〈菊正宗酒造〉兵庫県

百黙 純米大吟醸 (1杯/60ml) 420円

(4)〈楯の川酒造〉山形県

楯野川 純米大吟醸 急流 (1杯/60ml) 600円

【その他出品蔵元など】

両関酒造／石本酒造／八海醸造／宮尾酒造／吉乃川／よしのや／小堀酒造店／石川酒造／三千櫻酒造／佐々木酒造／五條酒造／泉屋（奈良酒蔵）／大谷酒造／李白酒造／西野金陵／土佐酒造／遠州山中酒造／亀岡蒸留所／続おそばに／凍眠凍結酒

■ポイント2：会場内で楽しめる、立ち飲みカウンター

大阪市中央区に店舗を構える人気の居酒屋〈日本酒うさぎ〉が会場内の立ち飲みカウンターに登場します。

アップルパイを思わせるような、デザート感覚のクラフトサケや、赤色酵母を使用した、ベリー系の優しい甘みが爽やかなにごり酒など、新感覚の日本酒を味わえます。 (1)足立農醸 MIYOI アップルシナモン （1杯/60ml) 880円 (2)英君酒造 miss Cherry (1杯/90ml) 880円京都の本格中華と、米の旨味が重厚な日本酒のマリアージュ。 （1)落酒造場 大正の鶴 RISING 赤磐雄町 (1杯/90ml) 770円 （2)〈ハマムラ〉京都府 [初登場] 呑みあてセット(バンバンジー、ザーサイセット) 748円

■ポイント３：漫画家ラズウェル細木おすすめセットが登場する日本酒＆寿司バー

『酒のほそ道』をはじめ、数々の酒漫画を世に送り出してきたラズウェル細木氏。

呑兵衛漫画家がおすすめする美味しい日本酒とおつまみをご堪能ください。

(1)ラズウェルセット (鯵のシメたたき 柚子味噌和え・日本酒)［武の井酒造 青煌純米大吟醸 愛山 (1杯/50ml)〕)(1セット)］ 1,650円(2)〔日替り日本酒〕 十四代 大極上諸白 龍の落とし子 (1杯/50ml)1,540円〈30杯限り〉(6月17日の日替わり)

〔日替り日本酒〕 ※〔日替り日本酒〕については、混雑時、整理券を配布する場合がございます。

●[6月17日(水)午前10時30分からの提供] 十四代 大極上諸白 龍の落とし子(1杯)1,540円[30杯限り]

●[6月17日(水)午後2時からの提供] 黒龍 火いら寿(1杯) 1,980円[12杯限り]

●[6月18日(木)午前10時30分からの提供] 而今 NABARI 純米大吟醸(1杯) 1,430円[30杯限り]

●[6月18日(木)午後2時からの提供] 産土 七農醸(1杯) 1,430円[36杯限り]

●[6月19日(金)午前10時30分からの提供] 鍋島 大吟醸 山田錦 35%(1杯) 1,100円[30杯限り]

●[6月19日(金)午後2時からの提供] 七本槍 純米大吟醸 山田錦35%(1杯) 1,210円[30杯限り]

● [6月20日(土)午前10時30分からの提供] 田酒 極醸 純米大吟醸(1杯) 1,650円[30杯限り]

●[6月20日(土)午後2時からの提供] 義侠 純米大吟醸 慶(1杯) 1,650円[30杯限り]

●[6月21日(日)午前10時30分からの提供] 梵 究極の純米大吟醸 団(1杯) 1,650円[30杯限り]

●[6月21日(日)午後2時からの提供] 作 純米吟醸 兵庫愛山(1杯) 990円[12杯限り]

●[6月22日(月)午前10時30分からの提供] 新政 No.6 A-Type(1杯) 1,650円[24杯限り]

●[6月22日(月)午後2時からの提供] 新政 カラーズ アッシュ 亀の尾(1杯) 1,650円[12杯限り]

※いずれも1杯あたり50mlです。

※出店店舗は予告なく変更となる場合がございます。※食料品の写真はイメージ、調理・盛り付けの一例です。

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されております。※飲酒運転は法律により禁止されています。

※ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。

※お車・オートバイ・自転車を運転されるお客様への酒類の提供はいたしません。

お問い合せ 京都高島屋 075-221-8811（代表）

