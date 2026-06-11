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【翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都】嵐山の夏景色と共に味わう涼菓「八翠のかき氷」を販売開始
2026年6月15日（月）〜9月30日（水）まで
「翠嵐（すいらん） ラグジュアリーコレクションホテル 京都」（所在地：京都市右京区・嵐山、総支配人：郄木忍）では、2026年6月15日（月）より、保津川沿いに佇むカフェ「茶寮 八翠（さりょう はっすい）」にて、季節限定の「八翠のかき氷」を販売いたします。今夏は、新登場の「みかんとヨーグルトエスプーマ」と、定番人気の「抹茶」の 2 種類をご用意いたします。
「八翠のかき氷」は、信州の深層天然水を原水とした純氷をふんわりと削り、口どけ軽やかに仕上げた季節限定の甘味。新登場のフレーバーである「みかんとヨーグルトエスプーマ」は、瑞々しい柑橘の甘みをヨーグルトのすっきりとした酸味が引き立てる、嵐山の夏に寄り添う、涼やかな味わいです。氷の中には、つるんとしたみかん寒天をあしらい、表面には爽やかな自家製みかんシロップとヨーグルトエスプーマを重ねています。仕上げにはジューシーな果肉を添え、瑞々しい食感とともに、華やかな味わいをご堪能いただけます。
定番のフレーバーである「抹茶」は、より豊かな風味をお愉しみいただけるようリニューアルいたしました。宇治抹茶をシロップに使用することで、凛とした旨味と清々しい香りが口いっぱいに広がります。氷の中には濃厚な抹茶アイスと、京都の老舗菓子司「亀屋良長」の餡子を忍ばせ、抹茶のほろ苦さと餡子の上品な甘みが重なり合う、和の余韻をお愉しみいただけます。
保津川のせせらぎと、青々と茂る嵐山の緑を眺めながら、涼やかな「八翠のかき氷」で夏のひとときをお過ごしください。
「八翠のかき氷」概要
提供期間：2026年6月15日（月）〜9月30日（水）まで
提供場所： 「茶寮 八翠」
メニュー（全2種）：
八翠のかき氷
・みかんとヨーグルトエスプーマ
・抹茶
料金： 各3,800円（消費税・サービス料込み、ドリンク付き）
お問い合わせ：075-872-1222（「茶寮 八翠」直通）、またはrestaurant@suirankyoto.com まで
＊＊＊＊＊＊
「茶寮 八翠」について
築100年を超える歴史的建造物 「八賞軒」の伝統を現代に継承する「茶寮 八翠」。歴史上の多くの貴人が愛した保津川と嵐山の景色を四季折々にテラスから望めます。絶景を愛でる特等席とお茶菓子や「むしやしない」※で、旅のひとときをおもてなしいたします。
※むしやしない…京ことばで、一時的に空腹を満たすことやその食べ物のこと。
[席数] 34席（テーブル席24席、テラス席10席）
[営業時間] 11:00〜17:00
翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都について
「翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都」は、マリオット・インターナショナル（Marriott International, Inc 本社：米国）のラグジュアリーホテルブランド「The Luxury Collection®（ラグジュアリーコレクション）」の日本初進出ホテルとして、2015年3月23日、京都嵐山に誕生しました。
嵐山は、京都の中でも、四季を通じた自然美にふれることのできる世界的な景勝地です。翡翠色の保津川、渡月橋から見える月、春の桜や秋の紅葉など、京都を象徴する要素が凝縮した土地にあり、翠嵐は、それらを一望する特等席に立地しております。
ホテルは「継往開来(けいおうかいらい)」の開発コンセプトをもとに、古くからの伝統を引き継ぎながらモダンな世界観を融合した、新しいかたちのホテルとして皆様をお迎えいたします。
「翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都」の最新情報はホテル公式ホームページ（https://www.suihotels.com/suiran-kyoto）にてご覧いただけます。
「翠」「SUI」ブランドについて
「翠」「SUI」は、「混じり気のない美しい羽」を意味する「翠」の字を由来としており、美しく透明度の高い青に染まる海、輝く白浜、紺碧の空、鮮やかに彩られる森や山といった、日本各地の美しい自然や独特な文化など、その土地の色に鮮やかに染めて世界にはばたく、という意味を込めています。トラディショナル、ヒストリカル、ヒーリング＆リラックスなど、日本ならではの経験や癒しの時間といったコンセプト、モダンスタイル、コージー、リフレッシュ＆エナジーなど、グラマラスな経験や非日常によるリフレッシュといったコンセプトを掲げ、「翠」という言葉に込めた想いを、世界のトレンドにあわせて、発信してまいります。
「翠」「SUI」ブランドホテルの情報は、https://www.suihotels.com よりご覧いただけます。
ラグジュアリーコレクションホテル＆リゾートについて
ラグジュアリーコレクションは、世界的に名高いホテルおよびリゾートで構成され、心に残る大切な思い出を呼び起こす、唯一無二で本物志向の体験を提供します。グローバルな旅行者にとって、世界でも特に魅力的で人気の高いデスティネーションへのゲートウェイとなるブランドです。各ホテルおよびリゾートは、その土地ならではの個性と魅力を体現する特別な存在であり、その地域の文化や魅力を深く感じられる入口となります。 1906年にCIGA®ブランドのもと、ヨーロッパを代表する象徴的なホテルを集めたコレクションとして誕生し、現在では42の国と地域に130以上の世界最高峰のホテルおよびリゾートを展開しています。その多くは数世紀の歴史を持ち、世界的に卓越したホテルとして広く知られています。詳細や新規開業情報については公式ウェブサイト（https://the-luxury-collection.marriott.com/）をご覧いただくほか、InstagramやFacebookでも最新情報をご確認いただけます。ラグジュアリーコレクションは、マリオット・インターナショナルが展開するグローバル旅行プログラム「Marriott Bonvoy®」にも参加しています。本プログラムは、多彩なグローバルブランドのポートフォリオに加え、Marriott Bonvoy Momentsでの限定体験、無料宿泊特典、エリートステータス認定など、充実した特典を会員の皆様に提供しています。入会は無料で、詳細はhttps://www.marriott.com/loyalty.mi よりご確認いただけます。
マリオット・インターナショナルについて
マリオット・インターナショナルは、米国メリーランド州ベセスダに本社を置き、ラグジュアリー、プレミアム、セレクト、ミッドスケール、長期滞在型、オールインクルーシブなど、多様で魅力的なブランドポートフォリオを展開しています。2026年3月31日時点で、146の国と地域に9,900軒以上の施設を有しています。マリオットは、ホテル、レジデンス、タイムシェア、ヨット、アウトドア施設など、さまざまな宿泊関連事業をフランチャイズ、運営、ライセンスの形で世界中に展開しています。また、受賞歴のある旅行プラットフォーム「Marriott Bonvoy®」を提供しています。詳しくは公式ウェブサイト（https://www.marriott.com）をご覧いただくか、最新の企業ニュースはhttps://news.marriott.com/ をご確認ください。さらに、Facebook、Xの@MarriottIntl、Instagramでもぜひフォローしてください。
本件に関するお問合わせ先
翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都 佐藤・鄭・松波・森田・河村
TEL：075-872-0105 FAX：075-872-0103 E-mail：press-ip@suihotels.com
関連リンク
公式HP
https://www.suihotels.com/suiran-kyoto/
「翠嵐（すいらん） ラグジュアリーコレクションホテル 京都」（所在地：京都市右京区・嵐山、総支配人：郄木忍）では、2026年6月15日（月）より、保津川沿いに佇むカフェ「茶寮 八翠（さりょう はっすい）」にて、季節限定の「八翠のかき氷」を販売いたします。今夏は、新登場の「みかんとヨーグルトエスプーマ」と、定番人気の「抹茶」の 2 種類をご用意いたします。
「八翠のかき氷」は、信州の深層天然水を原水とした純氷をふんわりと削り、口どけ軽やかに仕上げた季節限定の甘味。新登場のフレーバーである「みかんとヨーグルトエスプーマ」は、瑞々しい柑橘の甘みをヨーグルトのすっきりとした酸味が引き立てる、嵐山の夏に寄り添う、涼やかな味わいです。氷の中には、つるんとしたみかん寒天をあしらい、表面には爽やかな自家製みかんシロップとヨーグルトエスプーマを重ねています。仕上げにはジューシーな果肉を添え、瑞々しい食感とともに、華やかな味わいをご堪能いただけます。
定番のフレーバーである「抹茶」は、より豊かな風味をお愉しみいただけるようリニューアルいたしました。宇治抹茶をシロップに使用することで、凛とした旨味と清々しい香りが口いっぱいに広がります。氷の中には濃厚な抹茶アイスと、京都の老舗菓子司「亀屋良長」の餡子を忍ばせ、抹茶のほろ苦さと餡子の上品な甘みが重なり合う、和の余韻をお愉しみいただけます。
保津川のせせらぎと、青々と茂る嵐山の緑を眺めながら、涼やかな「八翠のかき氷」で夏のひとときをお過ごしください。
「八翠のかき氷」概要
提供期間：2026年6月15日（月）〜9月30日（水）まで
提供場所： 「茶寮 八翠」
メニュー（全2種）：
八翠のかき氷
・みかんとヨーグルトエスプーマ
・抹茶
料金： 各3,800円（消費税・サービス料込み、ドリンク付き）
お問い合わせ：075-872-1222（「茶寮 八翠」直通）、またはrestaurant@suirankyoto.com まで
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「茶寮 八翠」について
築100年を超える歴史的建造物 「八賞軒」の伝統を現代に継承する「茶寮 八翠」。歴史上の多くの貴人が愛した保津川と嵐山の景色を四季折々にテラスから望めます。絶景を愛でる特等席とお茶菓子や「むしやしない」※で、旅のひとときをおもてなしいたします。
※むしやしない…京ことばで、一時的に空腹を満たすことやその食べ物のこと。
[席数] 34席（テーブル席24席、テラス席10席）
[営業時間] 11:00〜17:00
翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都について
「翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都」は、マリオット・インターナショナル（Marriott International, Inc 本社：米国）のラグジュアリーホテルブランド「The Luxury Collection®（ラグジュアリーコレクション）」の日本初進出ホテルとして、2015年3月23日、京都嵐山に誕生しました。
嵐山は、京都の中でも、四季を通じた自然美にふれることのできる世界的な景勝地です。翡翠色の保津川、渡月橋から見える月、春の桜や秋の紅葉など、京都を象徴する要素が凝縮した土地にあり、翠嵐は、それらを一望する特等席に立地しております。
ホテルは「継往開来(けいおうかいらい)」の開発コンセプトをもとに、古くからの伝統を引き継ぎながらモダンな世界観を融合した、新しいかたちのホテルとして皆様をお迎えいたします。
「翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都」の最新情報はホテル公式ホームページ（https://www.suihotels.com/suiran-kyoto）にてご覧いただけます。
「翠」「SUI」ブランドについて
「翠」「SUI」は、「混じり気のない美しい羽」を意味する「翠」の字を由来としており、美しく透明度の高い青に染まる海、輝く白浜、紺碧の空、鮮やかに彩られる森や山といった、日本各地の美しい自然や独特な文化など、その土地の色に鮮やかに染めて世界にはばたく、という意味を込めています。トラディショナル、ヒストリカル、ヒーリング＆リラックスなど、日本ならではの経験や癒しの時間といったコンセプト、モダンスタイル、コージー、リフレッシュ＆エナジーなど、グラマラスな経験や非日常によるリフレッシュといったコンセプトを掲げ、「翠」という言葉に込めた想いを、世界のトレンドにあわせて、発信してまいります。
「翠」「SUI」ブランドホテルの情報は、https://www.suihotels.com よりご覧いただけます。
ラグジュアリーコレクションホテル＆リゾートについて
ラグジュアリーコレクションは、世界的に名高いホテルおよびリゾートで構成され、心に残る大切な思い出を呼び起こす、唯一無二で本物志向の体験を提供します。グローバルな旅行者にとって、世界でも特に魅力的で人気の高いデスティネーションへのゲートウェイとなるブランドです。各ホテルおよびリゾートは、その土地ならではの個性と魅力を体現する特別な存在であり、その地域の文化や魅力を深く感じられる入口となります。 1906年にCIGA®ブランドのもと、ヨーロッパを代表する象徴的なホテルを集めたコレクションとして誕生し、現在では42の国と地域に130以上の世界最高峰のホテルおよびリゾートを展開しています。その多くは数世紀の歴史を持ち、世界的に卓越したホテルとして広く知られています。詳細や新規開業情報については公式ウェブサイト（https://the-luxury-collection.marriott.com/）をご覧いただくほか、InstagramやFacebookでも最新情報をご確認いただけます。ラグジュアリーコレクションは、マリオット・インターナショナルが展開するグローバル旅行プログラム「Marriott Bonvoy®」にも参加しています。本プログラムは、多彩なグローバルブランドのポートフォリオに加え、Marriott Bonvoy Momentsでの限定体験、無料宿泊特典、エリートステータス認定など、充実した特典を会員の皆様に提供しています。入会は無料で、詳細はhttps://www.marriott.com/loyalty.mi よりご確認いただけます。
マリオット・インターナショナルについて
マリオット・インターナショナルは、米国メリーランド州ベセスダに本社を置き、ラグジュアリー、プレミアム、セレクト、ミッドスケール、長期滞在型、オールインクルーシブなど、多様で魅力的なブランドポートフォリオを展開しています。2026年3月31日時点で、146の国と地域に9,900軒以上の施設を有しています。マリオットは、ホテル、レジデンス、タイムシェア、ヨット、アウトドア施設など、さまざまな宿泊関連事業をフランチャイズ、運営、ライセンスの形で世界中に展開しています。また、受賞歴のある旅行プラットフォーム「Marriott Bonvoy®」を提供しています。詳しくは公式ウェブサイト（https://www.marriott.com）をご覧いただくか、最新の企業ニュースはhttps://news.marriott.com/ をご確認ください。さらに、Facebook、Xの@MarriottIntl、Instagramでもぜひフォローしてください。
本件に関するお問合わせ先
翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都 佐藤・鄭・松波・森田・河村
TEL：075-872-0105 FAX：075-872-0103 E-mail：press-ip@suihotels.com
関連リンク
公式HP
https://www.suihotels.com/suiran-kyoto/