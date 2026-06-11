No Company、「第47回 日本BtoB広告賞」にて2作品を受賞

株式会社No Company

企業の人事部門向けに採用マーケティング支援を行う株式会社No Company（本社：東京都港区、代表取締役：秋山真）は、この度、株式会社IHI 航空・宇宙・防衛事業領域（以下、IHI空領域）様と共に取り組んだキャリア採用プロジェクトにおいて制作した2作品が、一般社団法人日本BtoB広告協会主催の「第47回 日本BtoB広告賞」において、それぞれアプローチの異なる2つの作品が「ウェブサイト<キャリア採用>の部」および「映像部門<採用系映像>の部」にて同時受賞しました。

「日本BtoB広告賞」は、企業間取引（BtoB）領域における広告・広報活動を対象に、優れた広告作品を表彰する日本唯一のアワードです。

■コンセプト設計から一気通貫で支援

No Companyは2023年からIHI空領域のキャリア採用の母集団形成を中心に支援してきました。今回受賞した2部門のプロジェクトにおいても、コンセプトを含むブランディング戦略設計から、クリエイティブ制作、コミュニケーション設計（情報発信）までを一気通貫で支援しています。

■受賞作品：ウェブサイト<キャリア採用>の部

受賞名：ウェブサイト＜キャリア採用＞の部 銅賞

作品名：「IHI 航空・宇宙・防衛事業領域 × 宇宙兄弟タイアップ キャリア採用特設サイト」

受賞作品

- ウェブサイトhttps://www.ihi.co.jp/recruit/career/aerospace/special-contents/uchukyodai/

プロジェクト概要

- 「金ピカマッチ採用」プロジェクト詳細リリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000040.000089446.html)

講評 （提供：一般社団法人日本BtoB広告協会）

「宇宙兄弟」とのタイアップを通じて、航空・宇宙・防衛事業の魅力を感情的に伝えることに成功した。転職という人生の決断に対し、「挑戦したい」という気持ちを喚起する設計が印象的だった。物語性を活用しながら、事業の社会的意義やスケール感を伝えた点を高く評価した。

※出典「BtoBコミュニケーション」2026年5月号より

■受賞作品：映像部門<採用系映像>の部

受賞名：審査委員会特別賞

作品名：「その好奇心で、これからの空をつくろう。IHI 航空・宇宙・防衛事業領域 - IHI CurioUs Questions」

受賞作品

- 映像URL：https://www.youtube.com/watch?v=ZtxYWZ3uH1M[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZtxYWZ3uH1M ]

プロジェクト概要

本プロジェクト「 IHI CurioUs Questions」は、IHI空領域における技術者の採用強化を目的に制作したドキュメンタリー映像です。潜在的な求職者層への共感喚起を狙ったショートドラマ『CurioUs』のスピンオフとして企画しました。「問いつづける大人が、空をおもしろくする」をコンセプトとし、IHIで働く社員に問いを投げかけ、一人ひとりの中にある「好奇心の種」に焦点を当てています。技術や成果だけではなく、イノベーションの起点となる好奇心や想像力、そしてものづくりへの思いを映像として表現しました。



講評 （提供：一般社団法人日本BtoB広告協会）

登場する社員が自然体で、それぞれの人柄を感じる点がとても良い。社員への質問・縦型映像・白バックという企画も良い。3名中2名が制服を着ているのも好印象。カメラ回し放しの半ドキュメンタリー調の構成も効果的である。

※出典「BtoBコミュニケーション」2026年5月号より

IHI空領域 採用ご担当者様コメント

株式会社IHI 航空・宇宙・防衛事業領域 企画管理部 総務人事グループ 吉川 恭平（よしかわ きょうへい）

従来から弊社の採用ブランディングをご支援いただいているNo Company様の力をお借りして、漫画『宇宙兄弟』とコラボしたランディングページを作成しました。想定していた以上の反響があり、採用活動だけでなく会社広報としても大きなインパクトがあったと感じており、今後の採用活動をさらに加速させるために必要不可欠なコンテンツとなりました。

加えて、弊社の「人」を知ってもらうために、『IHI CurioUs Questions』を始めとする従業員のインタビューや、従業員同士の対談動画を掲載しました。採用活動の場においても、これらのコンテンツをきっかけに弊社を応募したという声も多く、採用の成果に結びついていると感じています。

担当プロデューサーコメント

株式会社No Company プロデューサー 渡邊 雄豪（わたなべ ゆうごう）

この度は、本賞に選出いただき心より感謝申し上げます。変革期にあるIHI空領域では、これまでの採用施策では出会えなかった新しい人財層との接点作りが課題でした。そこで私たちが目指したのは、単なる企業情報の発信ではなく、価値観や行動様式が織り込まれたコミュニケーションです。社員への問いかけを記録したドキュメンタリー映像や、IHIの考えと物語が重なる「宇宙兄弟」IPタイアップ企画を通じ、事業・職種情報に留まらず、IHI空領域のスタイルが感じられるようなクリエイティブに注力しました。結果、このような形で評価をいただけたことを大変嬉しく思います。今後もいちプロデューサーとして、ますます企業・組織と働くひとの価値観を共鳴させるために、新しいコミュニケーションの形やクリエイティブ表現を今後も実現していきたいと思います。

担当クリエイティブディレクターコメント

株式会社No Company クリエイティブディレクター 大川 佑介（おおかわ ゆうすけ）

採用で「夢」や「未来」を語るというのは非常に難しいです。そこでIHI空領域という組織とそこで働く人々がその「実現」に本気で向き合っているからこそ語れること、示せるピュアな姿、リアリティまで踏み込んだクリエイティブを大事にしました。

おなじく夢や未来の実現に挑戦する機会を求める人たちが、心が躍るほうへ人生の舵をとれるように。今回受賞したそれぞれのクリエイティブやプロジェクトは、そんな夢や未来を実現する企業と人のスタイルマッチへの挑戦でもありました。

■スタッフリスト

「IHI 航空・宇宙・防衛事業領域 × 宇宙兄弟タイアップキャリア採用特設サイト」

企画制作 ： No Company, inc. + HUSMA

CD+C+企画 ： 大川佑介

BP（※） ： 真野雄平、渡邊雄豪、佐々木好

Pr ：渡邊雄豪、佐々木好

PM ： 竹内良介、山崎 幸恵（ HUSMA(TM) ）

AD : HUSMA(TM)

D : 齋田千晶 / 野口萌海（ HUSMA(TM) ）

Web Development / Animation : 栗田健 / 小林元輝（ Theotry arte Inc. ）

※BP＝ビジネスプロデューサー

「その好奇心で、これからの空をつくろう。IHI 航空・宇宙・防衛事業領域 - IHI CuriOuS Questions」

企画制作 ： No Company, inc. + 株式会社Sen

CD+C+企画 ： 大川佑介

BP（※） ： 真野雄平、渡邊雄豪、佐々木好

Pr ：渡邊雄豪、佐々木好

監督/撮影/編集/制作/プロップ：松永エイゾー

撮影：水島圭輔/松村康介

撮影アシスタント：植村崇太郎

照明：佐藤大智

照明アシスタント：浅間陽介

録音/MA：桑原 惇

※BP＝ビジネスプロデューサー

No Companyが実現する「スタイルマッチ」

採用マーケティング支援のリーディングカンパニーであるNo Companyでは、企業のスタイル（価値観や行動様式）を言語化・可視化し、求職者に届けることで、自社に合う人材とのマッチング＝「スタイルマッチ」を実現しています。

これまでに100社・1000人を超える人事・採用担当者との対話を通じ、企業ごとの価値観や文化に関する知見を積み重ね、それぞれに最適な採用マーケティングの戦略や戦術を模索しながら取り組んできました。こうした経験をもとに、生活者に響く情報発信や採用プロセス設計を行い、企業と求職者双方にとって最適なマッチングを目指しています。

No Companyは、「スタイルマッチで組織と人を変えていく」を事業ミッションとし、この理念に基づいた多様なサービスを通じて、企業の人事・採用活動を支援しています。

株式会社No Company

博報堂グループ内で初めて採用マーケティング支援事業を専門に展開する企業として設立。企業と働く人を「価値観」を起点に結びつける独自フレームワーク「スタイルマッチ」を軸に、採用から組織開発までを支援。博報堂グループが有する高度なマーケティング知見やクリエイティビティ、SNSデータ活用ノウハウを活かし、企業の強みや特徴に加え、価値観や意思決定の傾向までを含めた“スタイル”を言語化・構造化。これにより、自社にフィットする人材の母集団形成から入社後の活躍・定着に至るまで、戦略設計～発信、社内浸透を一気通貫で支援。人的資本経営時代における、企業と人の持続的な関係構築を推進しています。

社名 ：株式会社No Company（読み方：ノーカンパニー 英文社名：No Company, inc.）

設立 ：2021年10月1日

資本金 ：2000万円

出資者 ：株式会社スパイスボックスほか

所在地 ：東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー21階 WeWork内

代表者 ：代表取締役社長 秋山真

事業内容：採用マーケティング支援

URL ：https://www.no-company.co.jp/