SDAT、桃山学院大学と学生アイデアの商品化を視野に未来の街づくり産学連携プロジェクト始動

株式会社SDAT

株式会社SDAT（本社：大阪市阿倍野区、代表取締役：御所名健司、以下「SDAT」）は、桃山学院大学大阪・あべのキャンパス（大阪市阿倍野区）との産学連携プロジェクトを開始いたしました。

本プロジェクトでは、同大学起業部が学生を対象に、SDATが取り扱うアルミニウム製品や社会インフラ分野の技術をテーマとして、学生ならではの自由な発想による新たな街づくりや製品開発のアイデア創出に取り組みます。

人口減少や脱炭素化、インフラ老朽化など社会課題が複雑化する中、企業には従来の枠組みを超えた発想や価値創造が求められています。

SDATは今回の産学連携を通じて、未来を担う若い世代との共創により、新たな事業機会の創出と次世代人材育成の両立を目指します。

産学連携の背景

SDATは、アルミニウム素材を中心とした商社機能と加工・製造機能を活かし、街路灯ポールやサインポールをはじめとする社会インフラ関連製品の供給を通じて、安全・安心な街づくりに貢献してまいりました。

一方で、持続可能な社会の実現に向けては、企業視点だけではなく、多様な価値観や柔軟な発想を取り入れることが重要です。

今回のプロジェクトでは、学生が実際の企業課題に触れながら、アルミニウムの特性や社会インフラの役割を学び、未来の街づくりに関する提案を行います。企業と学生が対話を重ねながらアイデアを磨き上げることで、新たな製品・サービス創出の可能性を探ります。

プロジェクト概要

テーマ

「住んでいる街のデザインを考えよう」

実施期間

2026年5月～6月（計5回）

参加者

桃山学院大学 起業部学生

主なプログラム

・SDAT事業紹介および企業課題説明

・アルミニウム素材の特徴

・活用事例の学習

・ グループワークによるアイデア創出

・プレゼンテーションおよび成果発表

学生たちは、アルミニウムの軽量性・耐久性・リサイクル性といった特長を活かしながら、地域社会や生活者視点に立った新たな街づくりのアイデア創出に挑戦します。

講義テーマ講義風景

SDATが目指す「共創型ものづくり」

SDATでは近年、脱炭素社会への対応や循環型社会の実現に向けた取り組みを積極的に推進しています。環境配慮型アルミニウム板「LoopAL（ルーパル）」の販売や、省エネルギー設備の提案、社会インフラの長寿命化に寄与する製品開発など、環境価値と経済価値の両立を目指した事業活動を展開しています。

今回の産学連携プロジェクトもその一環であり、学生との共創を通じて新たな社会価値を創出するとともに、ものづくりの魅力や社会的意義を次世代へ伝える機会として位置付けています。

株式会社SDAT 担当者 コメント

SDATはこれまで、アルミニウムを通じて社会インフラや産業を支えてまいりました。今後は技術や製品だけではなく、多様な人材との共創による価値創造がますます重要になると考えています。

今回のプロジェクトでは、学生の皆さんの柔軟な発想や新しい視点に大いに期待しています。私たちも企業として多くの学びを得ながら、未来の街づくりや持続可能な社会の実現につながる新たな可能性を探求してまいります。

今後の展望

SDATは今後も大学・研究機関・行政機関との連携を強化し、産学官連携によるイノベーション創出を推進してまいります。

また、次世代人材育成への貢献とともに、アルミニウムを活用した環境負荷低減技術や社会インフラ分野における新たな価値提供を通じて、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

桃山学院大学

https://www.andrew.ac.jp/newstopics3/2026/jbo7mq0000024twe.html(https://www.andrew.ac.jp/newstopics3/2026/jbo7mq0000024twe.html)

【本件に関するお問合せ先】

株式会社SDAT

担当者：竹山

問合せ先：info@sdat.co.jp

公式サイト：https://www.sdat.co.jp