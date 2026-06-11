夢展望、深セン出店で中国店舗網を拡充

夢展望株式会社

「どの私にも、かわいく着替えられる」をコンセプトに、ECを中心にアパレル事業を展開する夢展望株式会社（本社：大阪府池田市、代表取締役社長：津田茂寿、以下「夢展望」という）は、2026年５月30日、中国広東省深セン市福田区の大中華BitCity次元小鎮に、「夢展望 深セン福田BitCity次元小鎮店」をオープンいたしました。

夢展望は、中国市場におけるリアル店舗展開を段階的に進めており、上海、成都、深センなど複数都市での拠点づくりに取り組んでおります。今回の深セン市福田区への出店は、沿岸部主要都市における顧客接点を拡大するとともに、内陸部を含む既存拠点で得られる販売動向や来店時の反応を相互に活用し、中国国内における店舗展開の相乗効果を高めることを目的とするものです。

■背景・狙い

深セン市は、中国広東省に位置し、香港に隣接する都市として発展してきたエリアです。中国国内から若年層やビジネス人材が集まる都市としても知られており、IT・テクノロジー関連企業の集積地としても発展しています。今回出店する福田区は、行政機関、商業施設、オフィスビルが集積する深セン市の中心エリアの一つであり、地下鉄など公共交通機関の利便性も高い立地です。

夢展望は、日本で展開するDearMyLoveブランドを通じて、中国市場における量産型・地雷系ファッションの提案を進めております。これまでの中国展開では、上海などの沿岸部主要都市に加え、成都のような内陸部の主要都市にも拠点を設けることで、地域ごとの商圏特性や顧客ニーズの把握に取り組んでまいりました。

今回の深セン出店により、華南エリアにおけるお客様との接点を広げるとともに、各都市の店舗で得られる販売動向、来店状況、SNS上の反応を、商品構成、売場づくり、オンライン施策の改善に活用してまいります。

■具体的な内容

出店先であるBitCity次元小鎮は、商業施設「大中華（Great China）」内に展開される、アニメ・ゲーム・キャラクターコンテンツ関連店舗が集積する商業エリアです。施設内にはフィギュア、アニメグッズ、ゲーム関連商品、キャラクターIP関連ショップなどが出店しており、日本のアニメやサブカルチャーに関心を持つ来場者も多く訪れるエリアです。

深セン福田BitCity次元小鎮店では、DearMyLoveの商品を実際に確認いただける環境を整え、小紅書（REDNOTE）を中心としたオンライン展開とリアル店舗を連動させることで、中国のお客様がブランドや商品に触れる機会を広げてまいります。

また、上海で取り組んできたオンラインとリアル店舗の連動に関する運営知見、成都で進めている内陸部商圏での店舗運営に関する知見に加え、深センでは華南エリアにおける若年層およびサブカルチャーに関心を持つお客様との接点づくりを進めます。各拠点がそれぞれの商圏特性を踏まえて運営することで、中国国内における複数拠点の相互補完を図ります。

オープン日である2026年５月30日から６月７日までの累計実績は、注文数238件、総売上金額約15万3千元（約352万円）、平均客単価約644元（約14,800円）となりました。（１元＝23円換算）今後は、オープン初期の販売実績や来店状況を検証し、深セン店舗の商品構成や販売導線の改善に活かすとともに、他都市の店舗運営にも展開可能な知見の蓄積を進めてまいります。

■今後の展望

夢展望は、中国国内において、沿岸部と内陸部の双方に拠点を展開することで、地域ごとのお客様との接点を拡大してまいります。沿岸部の主要都市では、広域からの来訪者やオンライン施策との連動を意識した店舗運営を進め、内陸部の主要都市では、地域に根ざした商圏特性や購買動向の把握に努めます。

深セン福田BitCity次元小鎮店については、６月７日時点までの販売実績や来店状況を踏まえ、商品構成、販売導線、SNS施策との連動について継続的に検証してまいります。各都市で得られた知見を相互に活用し、EC、SNS、ライブコマース、リアル店舗を組み合わせた販売・情報発信の体制を整えることで、中国市場におけるブランド認知の向上と事業基盤の拡充を目指してまいります。

■店舗概要

・店舗名：夢展望 深セン福田BitCity次元小鎮店

・所在地：中国広東省深セン市福田区大中華BitCity次元小鎮 GF-041

・開業日：2026年５月30日

※2026年３月４日公開記事：

「夢展望、上海での成功をモデル化し中国展開を加速、2026年中に計６拠点を展開へ」

URL：https://www.dreamv.co.jp/ja/pdf/irnews/2026/20260304_01.pdf

※2026年５月15日公開記事：

「夢展望、中国・成都に新規出店 次世代型商業施設での拠点拡大」

URL：https://www.dreamv.co.jp/ja/pdf/irnews/2026/20260515_01.pdf

【夢展望株式会社の概要】

会社名：夢展望株式会社

ＵＲＬ：https://www.dreamv.co.jp/

所在地：大阪府池田市石橋三丁目２番１号

設立：1998年 ５月

資本金：1028百万円（2026年３月31日現在）

代表者：代表取締役社長 津田 茂寿

事業内容：衣料品・靴・雑貨のインターネット通信販売、雑貨等のOEM及び 生産管理、その他（広告販売、卸売等）