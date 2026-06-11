卸・仕入れサイト運営のラクーンコマース、中小メーカーの受注DXを支援する新サービス「SDダイレクト」を提供開始

株式会社ラクーンホールディングス

株式会社ラクーンコマース（本社：東京都中央区、代表取締役社長：和久井 岳）は、2002年より運営する日本最大級の卸・仕入れサイト「スーパーデリバリー」の仕組みを活用し、同サイトの出展企業が既存取引先からの受注をWebで一本化できる新サービス「SDダイレクト」を2026年7月より提供開始予定です。

■背景と目的

人手不足倒産が過去最多を更新するなか、業務の省人化・自動化は中小企業の経営課題となっています。スーパーデリバリーが出展企業である国内メーカーに実施した調査では、FAXや電話、メールによる受注が依然として主流であり、基幹システムへの手動入力や問い合わせ対応など、アナログな受発注業務に追われている実態が明らかになりました。回答企業の92%が非効率なアナログ方式の受注を管理しており、入力ミスによる誤出荷・納期遅延といった問題の要因となっています。

スーパーデリバリーは、国内メーカーと小売店やサービス業などの事業者が取引する卸・仕入れサイトです。アパレルや雑貨を中心に、家具、生活家電、食品など幅広いジャンルの商品が約200万点掲載され、3,000社を超えるメーカーと約50万店舗の会員事業者の新規マッチング・取引拡大の場として機能しています。

このたび、ラクーンコマースは、スーパーデリバリー経由の新規取引に加えて、メーカーの取引の大部分を占める既存取引先との受発注領域に新たに事業を拡大します。スーパーデリバリーが持つ受発注・決済基盤をSDダイレクトという形で開放し、メーカーの卸業務全体のDXを支援していきます。

■受注DXサービス「SDダイレクト」とは

SDダイレクトは、スーパーデリバリーの出展企業を対象に、アナログな方法で行われている既存取引をスーパーデリバリーへ移行し全ての受注管理を一元化できるサービスです。

【サービスの特徴】

１. 会員審査不要・最短即日で取引開始

通常のスーパーデリバリー利用には取引先の入会審査が必要ですが、SDダイレクトは入会審査が不要です。出展企業が取引先のアカウントを代理で発行し、取引先がパスワードを設定するだけで最短即日から利用を開始できます。

２. 取引条件そのままでWeb発注に移行

SDダイレクトは出展企業から取引先会員へ直接請求することが可能なため、これまでの請求方法を変えることなく、スムーズにWeb発注へ移行でき、既存の取引慣行を維持したまま受発注のデジタル化が実現します。なお、取引先会員は任意でPaid（後払い決済）やクレジットカード決済を選択することも可能です。

３. 取引手数料・決済手数料ともに0円※

SDダイレクト経由の受発注における取引手数料・決済手数料は0円です（※自社請求を選択した場合）。出展企業にとって新たなコスト負担なく既存取引のDXを進められます。

４. 取引先にもメリットある利便性の向上

取引先会員はPC・スマートフォンから24時間いつでも発注が可能になるほか、在庫状況のリアルタイム確認、最新商品情報の即時チェック、発注履歴の管理など、仕入れ業務の効率化にもつながります。事前の調査でも、メーカー・取引先双方が問合せに関する業務負荷が大きな課題として挙がっており、その負荷軽減に貢献します。

■今後の収益化および展望

SDダイレクト経由で登録された取引先会員が他の出展企業と取引を行う際には、通常の取引手数料が発生します。ラクーンコマースとしては、集客およびPaid利用促進の相乗効果も見込んでいます。

なお、SDダイレクトは受発注・決済基盤の提供から開始し、その後も機能拡充を重ねることでさらなる業務効率化を支援していく予定です。

企業間取引（BtoB）市場において新規マッチングは取引全体のごく一部です。ラクーンコマースは継続的な既存取引市場にも対象を拡大し、卸業務全体をデジタル化するインフラとして中小企業の持続的な成長を支援してまいります。

■参照

スーパーデリバリー https://www.superdelivery.com(https://www.superdelivery.com)

メーカーと小売店やサービス業などの事業者が取引する卸・仕入れサイトです。商品掲載数は200万点超。メーカーにとっては、地域を超えた50万店舗への販路拡大ツールとして効果を発揮し、小売店にとっては3,000社を超える出展企業とインターネットを通して取引でき、仕入先を大幅に拡大することが可能です。またコストや手間、リスク等を解消し効率的な取引を実現します。第1回日本サービス大賞にて地方創生大臣賞を受賞。（数字は全て2026年4月末時点）

■株式会社ラクーンコマース https://www.raccoon.ne.jp/commerce(https://www.raccoon.ne.jp/commerce)

代表者：代表取締役社長 和久井 岳

所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目14番14号

設立：2018年11月

資本金：300,000千円

株主：株式会社ラクーンホールディングス100％

（東京証券取引所プライム市場上場 証券コード3031）



サービスに関するお問合せ先

https://www.superdelivery.com/p/contents/guide/help/help_form.jsp

本件に関するお問合せ先

株式会社ラクーンホールディングス

広報担当 大久保

E-mail：pr@raccoon.ne.jp