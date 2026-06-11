前田工繊株式会社

土木・建築資材及び各種不織布を製造・販売する前田工繊株式会社（本社：東京都港区、社長：前田尚宏）は、2026年６月11日開催の取締役会において、下記のとおり執行役員の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

異動の内容（2026年７月１日付）

１．新任執行役員

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/63246/table/201_1_bed8e91dd7584a4c8563940cbccb0ec6.jpg?v=202606110851 ]

以上

【ご参考】異動後の執行役員の体制（2026年７月１日）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/63246/table/201_2_9f4ac95aa7cc14987b3d885bf3046062.jpg?v=202606110851 ]

前田工繊株式会社

1972年の設立以来、インフラ（社会資本）の整備・維持に携わる会社として、土木資材の製造・販売ならびに各種繊維を原料とした産業資材および不織布の製造・加工・販売を行うことで業容を拡大してまいりました。

「ジオシンセティックス」の総合企業として、地域の皆様の安心・安全で豊かな社会づくりや、より災害に強い国土づくりに貢献しています。