売掛保証サービス「URIHO」が新たな顧客層へ拡大　エントリーモデル「URIHOmini」与信審査サービス「BizCheck」の提供を開始

株式会社ラクーンホールディングス

株式会社ラクーンフィナンシャル（本社：東京都中央区、代表取締役社長：秋山 祐二）は、売掛保証サービス「URIHO（ウリホ）」の新たな事業戦略の一環として、年商1億円以下の中小企業を主な対象とするエントリーモデル「URIHOmini（ウリホミニ）」と、与信審査に特化した「BizCheck（ビズチェック）」の2サービスを新たに提供いたします。

■背景と目的

昨今の経済環境の不透明感を背景に、取引先の倒産や支払い遅延による売掛金の未回収リスクは増大しています。取引先の経営悪化が自社の経営不振や連鎖倒産につながらないよう対策が求められる一方、「売掛金に保証をかけることができる」こと自体の認知はいまだ十分ではなく、与信管理や売掛保証の仕組みを導入していない中小企業が多い現状があります。

ラクーンフィナンシャルが提供する業界初のサブスク型売掛保証サービス「URIHO」は、保証残高500億円を超え、導入している中小企業3,000社以上のリスク低減に貢献してきました。このたび、より幅広い層が気軽に売掛保証を利用できる環境を目指し新たなサービスの提供開始に至りました。

■URIHOminiについて

URIHOminiは、年商1億円以下の法人・個人事業主を対象に、取引代金の未入金が発生した際に代わりに支払う売掛金保証サービスです。保証範囲を取引先の倒産に限定することでシンプルな設計を実現し、月額4,980円の定額制で1社あたり最大300万円まで保証します。

【サービスの特徴】

- 年商1億円以下の法人・個人事業主を主な対象とするエントリーモデル- 取引先の事前審査不要。取引先情報を登録するだけで保証を開始可能- 保証範囲は取引先の倒産に限定（※倒産に加えて支払い遅延対応の保証を希望される方向けのプランもご用意しています）- 月額4,980円の定額制。登録する取引先企業数に制限なし。1社あたり最大300万円の売掛金をカバー

【サービス紹介URL】https://uriho.jp/web/lp/lp_uriho_mini_01/

■BizCheckについて

BizCheckは、売掛保証は不要で与信審査機能だけを活用したいという企業ニーズに応えるために開発された法人向け与信審査サービスです。ラクーンフィナンシャルが提供する売掛保証と決済事業で培った100万社以上の実際の支払い実績・事故データに基づくリアルなデータベースとAIを活用し、取引先の反社チェック・取引安全性・取引推奨金額を最短即時に判定します。テスト販売の期間を経て、2026年8月より本格販売を開始予定です。

【サービスの特徴】

- 取引先情報を入力するだけで「反社チェック・取引安全性・取引推奨金額」を数分で判定- WEB風評の収集、判定にAIを活用- 取引先1社あたり333円～800円の低料金（従量課金制・定額制を選択可能）- 当社独自の中小零細企業の豊富なデータに基づき、情報が限られる先でも高精度な判定が可能- CSVによる一括登録にも対応し、既存取引先の定期モニタリングにも活用可能

【サービス紹介URL】https://uriho.jp/contents/bizcheck

■URIHOの新たな事業戦略について

ラクーンフィナンシャルは、小規模事業者でも利用しやすいエントリー設計の「URIHO mini」と与信審査ニーズに特化した「BizCheck」、2つのサービスの展開により売掛保証自体の認知向上および新しい顧客層の開拓を見込んでいます。

今後も企業間取引を支える経営のインフラとして、多様なニーズに応えるサービスラインナップの拡充に取り組み、より多くの中小企業の成長と安定した取引環境の実現に貢献してまいります。

■参照

URIHO（ウリホ） https://uriho.jp(https://uriho.jp)

主に中小企業を対象としたサブスク型の売掛債権保証サービス。取引先の経営状況の悪化や倒産等で支払いがなかった場合でも、URIHOが代わりに取引代金を支払います。申込みから与信審査、保証の請求に至るまで自動化し、業界初の「定額制・保証かけ放題＊」を実現しました。月額料金は9,800円、29,800円、99,800円の3種類。

＊プランごとに保証額の上限が設定されています。その枠の中であれば何社でも保証が可能です。

■参照

株式会社ラクーンフィナンシャル https://www.raccoon.ne.jp/financial/(https://www.raccoon.ne.jp/financial/)

代表者 ：代表取締役社長 秋山 祐二

所在地 ：東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目14番14号

設立 ：2010年10月

資本金 ：490,000千円

株主 ：株式会社ラクーンホールディングス100％

東京証券取引所プライム市場上場 証券コード3031



■サービスに関するお問合せ先

URIHOサポートデスク

TEL：03-6774-7416



■本件に関するお問合せ先

株式会社ラクーンホールディングス

広報担当 大久保

MAIL：pr@raccoon.ne.jp