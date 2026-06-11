Uniposのデータを簡単に画像にできる新機能「レポートスタジオ」

Unipos株式会社

人と組織の力を引き出し組織課題を解決する Unipos株式会社（所在：東京都港区） は、ピアボーナス(R)サービス「Unipos」の新機能「レポートスタジオ」の提供を開始いたしました。本機能はUnipos内のデータをCSVでアップロードするだけで、社内報・掲示物・社内チャット、採用説明会などでの発信などに使える画像を簡単に生成し、社内外の情報発信に活用できます。

本機能は、Uniposを導入いただいている全企業に追加費用なくご利用いただけます。

新機能「レポートスタジオ」とは

Unipos上で日々送られるメッセージや拍手などのデータをCSV化しアップロードするだけで、社内報・社内チャット・スライド資料・社内サイネージなどにそのまま貼り付けて使えるようにデザインされたPNG画像を、わずか数分で自動生成する機能です。

生成する画像は5つのパターンから選ぶだけなので、使いたいシーンや発信したい内容に合わせて見る人にとっても使い手にとっても、簡単かつわかりやすく出力できます。

また色やフレームの有無、生成する画像のサイズがカスタムできるので、活用シーンや自社のテーマカラーなどに設定し、発信する場に馴染みやすい画像にすることも可能です。

開発の背景

Uniposに蓄積される投稿データは、組織の称賛文化と社員の貢献を可視化する情報であるため、導入企業様の多くは社内報・全社会議・表彰式・社内ポータル・採用説明会など、社内外コミュニケーションの様々な場面で活用されています。

一方で、導入企業の組織開発・人事・広報の担当者の方々からは、「毎月のデータを集計し、ビジュアルに整える作業に相応の工数がかかる」「社内報発信に腰が重くなってしまう」といった声をいただいておりました。

そこで、Unipos内に蓄積されたデータを負荷なく、これまで以上にご活用いただきたいと考え、本機能の開発に至りました。

Unipos株式会社代表取締役社長 松島稔コメント

Uniposは、組織の中で日々生まれる感謝や称賛を可視化し、組織の力を引き出すサービスです。一方、可視化されたデータを社内に「届ける」一手間が、ご担当者の方々の負荷となっていました。レポートスタジオは、この最後の一手間を取り除き、Uniposを発信活動にも活かしやすくなる機能です。テクノロジーで導入企業の皆様の運用負荷を下げ、組織の中に称賛と感謝が循環する文化づくり、さらには組織の魅力を社内外に届ける活動を、これからも支援してまいります。

以上

■Unipos株式会社について

Unipos株式会社は、ピアボーナス(R)「Unipos」をはじめとするテクノロジーの力と、経営・人事・管理職向けの各種コンサルティングサービスの両輪で、人と組織の力を引き出し、『「最高の集団を自らつくる」時代をつくる』というパーパスの実現を目指しています。

https://unipos.me/ja/?utm_source=pressrelease260611

■Unipos最新支援事例が掲載された「Unipos BLOG(https://unipos.me/ja/blog)」

■組織風土改革を知り、学び、活かす「UNITE powered by Unipos(https://unite.unipos.co.jp/)」

■事業や組織紹介、社員の声を通じてリアルを届ける「Unipos公式note(https://note.com/unipos)」

■Unipos株式会社 概要

社名 Unipos株式会社

所在地 東京都港区虎ノ門3丁目1－1 虎の門三丁目ビルディング 4F

代表取締役社長 松島稔