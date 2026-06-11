『バトルガール ハイスクール』×『アリス・ギア・アイギス』コラボ開催！

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）は、スマートフォン向けゲーム『アリス・ギア・アイギス（以下、『アリスギア』）』にて、2026年6月11日（木）よりゲーム『バトルガール ハイスクール』とのコラボイベントを開催しております。

＜キャラクター紹介PV＞https://youtu.be/hyc1lzUHaus(https://youtu.be/hyc1lzUHaus)

『アリスギア』は、「アクトレス」と 呼ばれる少女たちを導きながら、謎の機械生命体・ヴァイスと戦う3Dアクションシューティングゲームです。

2026年6月11日（木）より、『バトルガール ハイスクール』と『アリスギア』との新コラボイベント「最強の星守編」が開催されました。本コラボより、新プレイアブルキャラクターとして「酒出 茉梨（CV：千本木 彩花）」と「御剣 風蘭（CV：福原 綾香）」がゲーム内に登場しております。

また、抽選でサイン色紙が当たるRTキャンペーンや、ハッシュタグを付けてコラボ写真（スクリーンショット）をTwitterに投稿すると抽選で豪華賞品が当たるキャンペーンなど、様々なキャンペーンも実施中です。

【『バトルガール ハイスクール』コラボ記念キャンペーン＆アップデート実施中！】

コラボ開催を記念して、様々なキャンペーンやアップデートが実施中です。

※詳しい内容はゲーム内お知らせをご確認ください。

■コラボ期間：2026年6月11日（木）15：00 ～ 7月13日（月）14：59 予定

●コラボイベント「最強の星守編」開催！

新イベント「最強の星守編」では、新プレイアブルキャラクターとして登場した「酒出 茉梨（CV：千本木 彩花）」や「御剣 風蘭（CV：福原 綾香）」たちが活躍する、コラボオリジナルエピソードがお楽しみいただけます。イベント報酬として、茉梨と風蘭のギアのレプリカ版や、アクトレス用の「神樹ヶ峰女学園制服」などが無料で入手できますので、ぜひプレイしてみてください。

●期間中ログインでコラボ★3キャラを無料プレゼント！

コラボ期間中にゲームにログインしていただくことで、「酒出 茉梨」と「御剣 風蘭」の★3キャラを受取箱へプレゼントいたします。

●コラボダブルピックアップスカウト開催！

コラボ開催にあわせて、「酒出 茉梨」と「御剣 風蘭」の★4キャラをピックアップしたスカウトが開催中です。

●コラボ★4キャラ確定の無料スカウト開催！

★4コラボキャラ1人が無料で入手できる、特別なスカウトが開催中です。この機会をお見逃しなく。

※2025年3月までにプレイアブルとして実装された星守12人のうち1人が、ランダムで提供されます。

●コラボカラットショップ「星守新コス祭」開催！

『バトルガール ハイスクール』原作の体操服を再現した「神樹ヶ峰体操服」など、星守14人分の新コスチュームがカラットショップにて販売中です。

【コラボTwitterキャンペーン実施中！】

新プレイアブルキャラ「酒出 茉梨」と「御剣 風蘭」の登場を記念して、抽選で声優サイン色紙が当たるTwitterキャンペーンが実施中です。

■プレゼント内容

・千本木 彩花さん（酒出 茉梨 役）サイン色紙：2名様

・福原 綾香さん（御剣 風蘭 役）サイン色紙：2名様

■開催期間：2026年6月22日（月）14：59 予定

■『アリスギア』公式Twitter：https://x.com/colopl_alice

【「#バトガリコレクション投稿キャンペーン」実施中！】

「バトルガール ハイスクールに関するスクリーンショット」にハッシュタグ「#バトガリコレクション」をつけてTwitterに投稿すると、抽選で豪華賞品をプレゼントいたします。

■プレゼント内容

・オリジナルトランプ：5名様

・真骨頂Tシャツ：2名様

■開催期間：2026年7月13日（月）14：59 予定

■『アリスギア』公式Twitter：https://x.com/colopl_alice

【「コラボ記念肉球Getキャンペーン」実施中！】

コラボ開催を記念して、星守たちが着用できる肉球アクセサリーがもらえるプレゼントコードを公開しております。プレゼントコードは「公式アプリペイストア」から入力することができますので、この機会にぜひチェックしてみてください。

■期間：2026年7月13日（月）14：59 予定

■『アリスギア』公式アプリペイストア：https://app-pay.jp/app/alicegearaegis

【『バトルガール ハイスクール』シリーズ 基本情報】

アプリゲーム『バトルガール ハイスクール』は、女子校を舞台にしたコロプラ初の学園アクションRPGです。プレイヤーは学園の新任教師「先生」となり、生徒たちとともに戦いに臨みます。その他、TVアニメやライブなど、さまざまなクロスメディア展開も行いました。2019年7月31日（水）にアプリのサービスを終了して以降も、IPとして様々な展開を続けてきました。

◆公式サイト：https://colopl.co.jp/battlegirl-hs/

◆公式X：https://x.com/bgirl_colopl

【『アリス・ギア・アイギス』 基本情報】

ゲームメーカー”ピラミッド”と、スマートフォンゲームメーカー”コロプラ”がタッグ！

メカを武装した少女たちと共に戦う、新感覚スマートフォンゲームが登場！本作のキャラクター監修・キャラクターデザインは島田フミカネ氏が担当しています。さらにキャラクターデザインには、島田フミカネ氏に加えてメカニックデザイナーの海老川兼武氏や柳瀬敬之氏らも参加。またサウンドチームに「ZUNTATA」を迎え、人気・実力を兼ね揃えた豪華クリエイター陣が集結！2023年4月にTVアニメ「アリス・ギア・アイギスExpansion」を放送！今後もさまざまな企画展開にご期待ください！

◆アプリ名 ：アリス・ギア・アイギス

◆ジャンル ：武装カスタマイズアクション

◆価格 ：アイテム課金制

▼ダウンロードURL

https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/aga/1i4w9fjn/

▼DMMGAMES：https://colopl.co.jp/alicegearaegis/lp/dmg/

◆公式サイト：https://colopl.co.jp/alicegearaegis/

◆公式Twitterアカウント：https://x.com/colopl_alice

◆公式Discordアカウント：https://colopl.co.jp/alicegearaegis/rd/discord/?f=y

【参加クリエイター プロフィール】

・島田フミカネ：イラストレーター。アニメ「FRAME ARMS Girl」、「ブレイブウィッチーズ」、「ガールズ＆パンツァー」、「ストライクウィッチーズ」、フィギュア「メカ娘」など、数多くのキャラクターデザイン（原案）を担当。その作品の多くに機械や兵器を着用した少女が登場しており、「メカ少女」ブームの火付け役としても広く認知されている。

・海老川兼武：メカニックデザイナー。代表作は「フルメタル・パニック！シリーズ」、「機動戦士ガンダム00」、「機動戦士ガンダムAGE」、「ガンダムビルドファイターズ」、「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」、「ID-0」など多くの作品で、メカニックデザインを担当。「機動戦士ガンダム00」以降はガンダム作品のデザイナーとして広く知られるようになり、立体系商品の監修なども行う。

・柳瀬敬之：メカニックデザイナー。代表作は「攻殻機動隊ARISE」、「機動戦士ガンダム00」、「コメットルシファー」、「ファイアボール・チャーミング」、「ゼノブレイドクロス」、「にゃんぼー」など、ゲーム、アニメーション、ホビーなど多ジャンルで活躍。

・ZUNTATA：株式会社タイトーのサウンド開発部門の総称。アーケード、コンシューマー、モバイルのゲームサウンド制作（BGM、効果音）を主な活動としており、他にも、アルバム制作、ライブ活動、イベント企画・制作など多岐に渡る活動を展開中。2017年で設立30周年を迎えたゲームサウンドクリエイター集団の老舗。代表作：「ダライアス」シリーズ、「グルーヴコースター」シリーズ

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、ジャンルにとらわれない多種多様なモバイルゲームを提供しています。世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、本格アクションRPG『白猫プロジェクト』や生成AIを活用した『神魔狩りのツクヨミ』など、「Entertainment in Real Life」というミッションのもと、最新のテクノロジーを活用した新しいエンターテインメントの創出に取り組んでいます。

社名：株式会社コロプラ

所在地：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立：2008年10月1日

代表者：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：モバイルゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/

公式Ｘ：https://x.com/colopl_pr

公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/

公式Linkedin：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。

【株式会社ピラミッド 会社概要】

社名：株式会社ピラミッド https://www.pyramid-inc.net/

所在地：東京都渋谷区渋谷3-3-2 アーバンセンター渋谷イースト

設立：2001年9月28日

資本金：6,630万円（2020年9月末日時点）

代表者：代表取締役社長 柏木准一

事業内容：コンシューマーゲーム、ソーシャルゲーム、アーケードゲーム等の企画開発業務

及びゲーム関連のシナリオ及びグラフィック制作業務

「データカードダス ドラゴンボールZ」、「パタポン」、「ダライアスバースト」シリーズなど多数のゲームの受託開発を担当。2010年に「SILPHEED Alternative」でスマートフォンのゲーム市場に参入。2007年にリリースしたオリジナルタイトル「勇者死す。」を2016年にPS Vitaへ移植し、日本一ソフトウェアから発売。現在、コロプラグループの一員としてスマートフォン向けのプロジェクトを開発、運営中。

(C) Pyramid,Inc. / COLOPL,Inc.

(C)COLOPL,Inc.

※コロプラおよびコロプラロゴは、株式会社コロプラの登録商標です。

※Android、Google、Google Play および Google Play ロゴ、YouTubeは Google LLC の商標です。

※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。

※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。

※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。

※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。