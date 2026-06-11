当社に関するスポンサードリサーチレポート発行のお知らせ

株式会社タスキホールディングス

当社は、株式会社ストラテジー・アドバイザーズによる当社スポンサードリサーチレポートの発行を、下記のとおりお知らせいたします。

当社は、IR活動の一環として、投資家の皆さまの投資判断に資する情報をご提供することにより、当社へのご理解を深めていただくことを目的として、2026年9月期第2四半期決算のスポンサードリサーチレポートを発行いたしました。

レポートの詳細につきましては、以下のリンクよりご覧ください。

【2026年9月期第2四半期決算のスポンサードリサーチレポートについて】

●日本語版はこちら(https://tasuki-holdings.co.jp/wpapp/wp-content/uploads/2026/06/%E3%82%BF%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B9166A_FY2026.9-2Q%E6%B1%BA%E7%AE%97%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf)

●英語版はこちら(https://tasuki-holdings.co.jp/en/wp-content/uploads/2026/06/TASUKI-HD166A_Report-for-the-Second-Quater-The-First-Half-of-Fiscal-Year-Ending-September-2026.pdf)