6月22日、コムセンター「ヒストリーゾーン」リニューアルオープン

株式会社アイシン

株式会社アイシン（本社：愛知県刈谷市、取締役社長：吉田 守孝、以下アイシン）は、アイシングループの展示館「コムセンター」において、「ヒストリーゾーン」をリニューアルし、2026年6月22日より一般公開を開始します。

「コムセンター」は、アイシングループの歴史をはじめ、自動車部品やエネルギー関連など幅広い分野における製品・技術や企業活動を紹介する企業展示館で、一般公開しています。2015年にアイシングループ創立50周年を記念し建設されました。今回の「ヒストリーゾーン」のリニューアルでは、「アイシンの挑戦の軌跡」をテーマに、失敗を恐れず社会課題の解決や新たな価値創造に挑んできた先人たちの姿勢と歩みを伝える展示へ刷新しました。これにより、当社がどのように社会課題に向き合い、世の中に製品を送り続けてきたのかを、来館者により深く理解いただける内容としました。

＜ヒストリーゾーンの展示内容＞

本展示では、創業期を中心に、製品・技術の進化を軸にしながら、それらが生まれた背景にある社会課題や挑戦のエピソードを、年代ごとに紹介します。展示は9つの挑戦テーマで構成されており、アイシンの挑戦と価値創造の歩みを伝えます。

アイシンは今後も、「コムセンター」を通じて企業理解の促進を図るとともに、社会課題の解決に向けた挑戦や取り組みを積極的に発信していきます。

＜コムセンターの概要＞

・所在地：〒448-8650 愛知県刈谷市朝日町２丁目１番地 株式会社アイシン本社内

・開館日・時間：会社稼働日 9:00～17:00

※ 入館は16:30まで

※ 休館日：土曜/日曜、会社休日

※ 開館日・閉館日の詳細はWEBサイトにてご案内

・入館方法：予約不要

※ 10名様以上またはバスで来館の場合は、前日までの事前見学申し込みが必要

・ご予約専用電話番号：0566-24-8600

・観覧料：無料

・駐車場：「アイシン本社 お客様駐車場」をご利用ください

・コムセンター公式サイトにリンクします(https://www.aisin.com/jp/com/)