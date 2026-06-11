株式会社ピアラ、Xmakerと業務提携　成果型マーケティング領域の運用体制を強化　-アフィリエイト事業に専門運用チームを新設

株式会社ピアラ

「買いたい」はAIでつくれる。を掲げ、AIとマーケティングの力で事業成長にコミットする株式会社ピアラ（東京都渋谷区、代表取締役社長 飛鳥貴雄、以下「ピアラ」）は、マーケティング支援およびブランド開発事業を展開する株式会社Xmaker（東京都目黒区、代表取締役 小沢勲男、以下「Xmaker」）と業務提携し、成果型マーケティング領域における運用体制を強化いたしました。

本提携により、当社のアフィリエイト事業において成果報酬領域に特化した専門運用チームを新設いたしました。ピアラが推進するAI活用による業務効率化基盤と、Xmakerが有する広告運用ノウハウを融合することで、LTV（顧客生涯価値）や収益性を重視した高度なマーケティング支援を実現してまいります。

■提携の背景

近年、デジタルマーケティング市場ではAI活用による業務効率化が急速に進む一方で、広告運用においては単なる顧客獲得数やCPA（顧客獲得単価）の最適化だけではなく、LTVや収益性を踏まえた事業成長視点での支援が求められるようになっています。

当社はこれまで、通販・D2C・EC事業者を中心に成果にコミットするマーケティング支援を提供してまいりました。また、生成AIを活用した業務効率化やマーケティング支援の高度化にも取り組み、クライアントへの提供価値向上を推進しています。

一方、Xmakerは広告領域における運用ノウハウやLTVを重視したマーケティング支援に強みを有しており、両社はこれまでも数多くの案件を通じて連携を深めてまいりました。

今回の提携により、両社の知見・人材・運用体制を融合し、成果報酬領域における支援体制をさらに強化することで、クライアント企業の事業成長により深くコミットしてまいります。

また、本提携に先立ち組成された共同運用チームでは、LTVや収益性を重視した運用設計により、すでに成果創出事例も生まれています。提携開始当初比で運用規模は約10倍、担当案件数は約3倍へと拡大しており、今後は成果型マーケティング領域における専門組織として体制を拡充し、広告運用からCRMまでを一気通貫で支援する体制の構築を目指します。

■専門運用チームの取り組み

新設する専門運用チームでは、アフィリエイト広告を中心とした成果型マーケティング支援を提供します。従来のCPA最適化に加え、顧客獲得後の収益性まで踏まえた運用設計を行うことで、収益性の高い顧客獲得と事業成長の両立を目指します。

また、ピアラが推進するAI活用によるレポーティングや分析業務の効率化と、Xmakerの実践的な広告運用ノウハウを組み合わせることで、より迅速かつ高品質なマーケティング支援を実現します。

【主な支援内容】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12491/table/279_1_30b3199609916027a328b9795c737e07.jpg?v=202606110951 ]■今後の展望

当社は、成果報酬領域における専門性の強化と支援体制の拡充を進めています。本提携を通じて、成果型広告運用における支援キャパシティの拡大と専門人材の強化を図り、アフィリエイト・広告運用・CRM・データ活用を横断した統合型マーケティング支援体制を構築してまいります。

今後もクライアント企業の持続的な事業成長を支援し、「買いたい」をつくるマーケティングの実現を目指してまいります。

【株式会社ピアラ 会社概要】

商号 ： 株式会社ピアラ

代表者 ： 代表取締役社長 飛鳥 貴雄

所在地 ： 〒150-6013 東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー 13階

設立 ： 2004年3月

事業内容 ： １.マーケティングDX事業 ２.エッセンシャルワーカーDX事業

3.ビジネスクリエイション事業

資本金 ： 50百万円（2026年3月末）

証券コード ： 東京証券取引所スタンダード市場(証券コード：7044)

関連会社 ： 比智（杭州）商貿有限公司 、 PIATEC（Thailand）Co., Ltd. 、

CHANNEL J（THAILAND）Co., Ltd. 、PG-Trading（Vietnam）Co., Ltd. 、

株式会社ピアラベンチャーズ、株式会社P2C、one move株式会社、

株式会社ジョシュアツリー、株式会社サイバースター、株式会社オニオン

株式会社A Better Case

URL ： https://www.piala.co.jp/