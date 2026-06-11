放置系RPG『THE KING OF FIGHTERS ドットバトル』新ファイター「ロック・ハワード」参戦

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、『THE KING OF FIGHTERS ドットバトル（ザ・キング・オブ・ファイターズ ドットバトル）』（開発：Netmarble Neo Inc）（以下、KOF ドットバトル）において、新レジェンドファイター「ロック・ハワード」の追加やサマーフェス前夜祭イベントの開催、コンテンツ拡張、各種期間限定イベンを行うアップデートを実施いたしました。

■新ファイター「ロック・ハワード」参戦

「ギース・ハワード」の息子であり、「テリー・ボガード」に育てられた「ロック・ハワード」は、優れた格闘センスを持つ人気キャラクターです。

ゲーム内では、「デッドリーレイブ・ネオEX」や「レイジングストーム」などの代表的なスキルを使用できるほか、「頑丈シナジー 」を持つファイターとして編成の幅を広げます。「ロック・ハワード」の登場を記念したピックアップイベントは、6月11日から6月24日まで開催いたします。

・新ファイター「ロック・ハワード」

また、今後予定しているサマーフェスアップデートに先駆け、ハロウィン限定ファイターの復刻イベントも実施。6月11日から6月25日までは「ハロウィンスタイル 庵」、6月25日から7月9日までは「ハロウィンスタイル マチュア」が再登場いたします。

期間中は、シーズンログインイベントや週間クーポンを通じて合計15,000個のシーズナルファイタートークンを獲得でき、これらを使用してハロウィン限定ファイターを召喚できます。

さらに、6月11日から6月25日までの期間限定で、「激怒シナジー」ファイターピックアップイベントも開催いたします。対象ファイターの獲得確率が上昇する戦力強化のチャンスです。

このほか、ステージ、空虚の安息所 、憤怒の都市 、矛盾のラボ 、インフィニティチャレンジ

など、さまざまなコンテンツを拡張いたしました。プレイヤーはより多彩な方法でチームを育成し、ゲームをお楽しみいただけます。

また、期間限定イベントとして、「ラッキーエルフィー」を6月15日から6月20日まで開催。本イベントでは、レジェンドサポーター「天童凱」を獲得できるチャンスがございます。

さらに、6月18日から7月2日まで開催する「レディー、アクション！」イベントでは、レジェンドペット「ゴルッディー」と「トロンピー」が登場いたします。

本アップデートや開催中のイベントの詳細は、公式フォーラムよりご確認ください。

・『KOF ドットバトル』公式フォーラム：開催中のイベント

https://forum.netmarble.com/kofafk/list/67/1

・『KOF ドットバトル』公式フォーラム：6/11(木)更新データ適用のご案内

https://forum.netmarble.com/kofafk/view/64/15793

『KOF ドットバトル』に関する詳細は、公式サイトや公式YouTubeチャンネルからご確認いただけます。

■『KOF ドットバトル』公式サイト

https://kofafk.netmarble.com/ja

■『KOF ドットバトル』公式YouTube

https://www.youtube.com/@KOFAFK

■『KOF ドットバトル』公式X

https://x.com/kof_dot

『KOF ドットバトル』アプリダウンロード

・Apple Store

https://apps.apple.com/jp/app/the-king-of-fighters-/id6499177365

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.kofafk

◆『THE KING OF FIGHTERS ドットバトル』について◆

［ タイトル ］ THE KING OF FIGHTERS ドットバトル

［ ジャンル ］ 放置系RPG

［ 提供元 ］ Netmarble Corp.

［ 開発元 ］ Netmarble Neo Inc.

［ 対応デバイス ］ iOS ／ Android

［ サービス開始日 ］ 2025年9月4日

◆『THE KING OF FIGHTERS ドットバトル』とは◆

『KOF ドットバトル』は、『THE KING OF FIGHTERS ‘98』をベースに開発されたネオジオポケット版『キング・オブ・ファイターズ R-2』のドットグラフィックを活用し、歴代のKOFシリーズの人気キャラクターたちを具現化した新しい放置系RPGです。

レトロ感性を体感でき、デッキを組み合わせて構成する5対5～最大7人編成までのチーム戦によって、誰もが楽しめる簡単な操作で、爽快なアクションを体感できます。

◆Netmarble Corp.について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ：ReBIRTH』、『RAVEN2』、『マーベル・フューチャーファイト』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED. (C) Netmarble Corp. & Netmarble Neo Inc. 2024 All Rights Reserved.

記載されている会社名・製品またはサービス名称は、各社の商標または登録商標です。