JAXAベンチャー 天地人、シンガポールで開催されるアジア最大級の水分野カンファレンス「SIWW2026 Water Expo」に「KnoWaterleak」を出展

株式会社天地人

JAXA認定の宇宙ベンチャー 株式会社天地人（東京都中央区 代表取締役 櫻庭 康人）は、2026年6月16日～18日にシンガポール・マリーナベイ・サンズ「Sands Expo & Convention Centre」で開催される「Singapore International Water Week 2026」（SIWW2026、シンガポール国際水週間2026）の中核イベント「SIWW2026 Water Expo」に出展し、漏水評価・管理プラットフォーム「KnoWaterleak（宇宙水道局）」をご紹介することをお知らせいたします。あわせて、当社事業開発統括マネージャーの西山 洋平が、会期中のTechnology Forumにパネリストとして登壇いたします。

「SIWW2026」と「SIWW2026 Water Expo」について

「Singapore International Water Week（SIWW）」は、シンガポール公益事業庁 （PUB） の子会社であるSingapore International Water Week Pte Ltdが主催する、革新的な水・沿岸・洪水ソリューションを共創するアジア有数のグローバルプラットフォームです。2年に一度の開催で、各国政府・水道事業者・学術機関・産業界から2,500名超のリーダー・専門家・実務家が集まり、ベストプラクティスの共有や最新技術の発信、ビジネス機会の創出が行われます。

その中核イベントである「SIWW2026 Water Expo」は、東南アジアの上下水道事業者・産業ユーザー向けに、都市型水道の技術・イノベーション・ソリューションを集結させるマーケットプレイスです。見本市や展示会を運営するMesse München主催の環境技術専門見本市「IFAT」との連携により運営し、高度処理・再利用・海水淡水化からデジタルソリューション、気候変動対応型の沿岸保全まで、水のバリューチェーン全体をつなぎます。2026年6月16日～18日にシンガポール・マリーナベイ・サンズで開催され、延べ24,000名超のビジネス来場者が見込まれる、持続可能な水管理に関するアジア最大級のビジネスプラットフォームとなっています。

「KnoWaterleak」の海外展開について

日本の水道インフラは、老朽化、気候変動の影響、少子高齢化による予算と人員の減少など、深刻な課題を抱えています。漏水調査の現場における課題を、衛星データとAIによって解決するため、天地人が国内向けに提供しているのが水道DXサービス「宇宙水道局」です。国内では累計契約自治体数が60を突破（※）しており、水道事業の効率的な維持管理を支援しています。

水道インフラの老朽化と維持管理の効率化は、東南アジア各国においても共通の課題となっています。効率的な水道経営による水資源保護を世界へと広げるため、グローバル版として漏水評価・管理プラットフォーム「KnoWaterleak」を提供し、アジア、ヨーロッパへの展開を進めています。2026年4月にはフランスの水道事業者Aqualter社と提携し、フランス国内での導入も開始しています。

※2026年4月現在。契約更新含む

パネルディスカッション登壇について

会期中のTechnology Forumにおいて、当社事業開発統括マネージャーの西山 洋平がゲストパネリストとして登壇し、AIと宇宙技術を活用した持続可能な水管理ソリューションに関する知見を共有いたします。

世界の水道インフラの多くが急速に老朽化するなかで、不具合への事後対応型の運営は、もはや持続可能ではありません。本パネルでは、漏水の事前検出から資産パフォーマンスのモデリングまで、実際のAI活用事例を取り上げ、水道事業者が不具合を予見し、投資判断に優先順位をつけ、効率と長期的なレジリエンスを高めるデータドリブンな運営へと移行していく道筋について議論いたします。

開催概要

主催：SIWW＝Singapore International Water Week Pte Ltd／Water Expo＝Messe München

会期：SIWW＝2026年6月15日～18日／Water Expo＝2026年6月16日～18日

会場：Sands Expo & Convention Centre, Marina Bay Sands, Singapore

公式サイト：https://www.siww.com.sg/

天地人 SIWW2026 Water Expo 出展概要

会期：2026年6月16日～18日

【出展ブース】 ブース番号：B2-N08PIC

【パネルディスカッション】

日時：2026年6月16日 13:00～14:00（Technology Forum）

天地人パネリスト：西山 洋平（事業開発統括マネージャー）

会場：Hall E, Level B2

テーマ：「Reactive to Predictive: AI Applications in Managing Aging Water Infrastructure」（リアクティブからプレディクティブへ ― 老朽化する水道インフラ管理におけるAIの活用）

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モデレーター： Kim Demeyer, Science & Technology Counsellor（フランダース政府貿易投資局）

パネリスト：Shanmugavel Subramaniam, Water and Wastewater Segment Leader（シュナイダーエレクトリック社）

「KnoWaterleak」について

「KnoWaterleak（宇宙水道局）」は、衛星データとAIを活用した漏水評価・管理プラットフォームです。漏水リスクの高いエリアを地図上に可視化し、水道事業者の漏水調査にかかるコストと時間の削減を支援します。



公式サイト：https://knowaterleak.space/

■会社概要

会社名：株式会社 天地人

所在地：東京都中央区日本橋１丁目4－1日本橋一丁目三井ビルディング5階

代表者：代表取締役 櫻庭 康人

事業内容：衛星データを使った土地評価コンサル

公式サイト：https://tenchijin.co.jp/

「宇宙水道局」特設サイト：https://suido.tenchijin.co.jp/

X：https://x.com/tenchijin_pr

Linkedin：https://www.linkedin.com/company/tenchijin/

note：https://note.com/tenchijincompass