子どもたちが家庭に眠る“紙資源”を救う

公益財団法人古紙再生促進センター

公益財団法人古紙再生促進センター（東京都中央区）は、公益財団法人日本環境協会が運営する「こどもエコクラブ」と連携し、家庭から排出される雑がみの分別・リサイクルを促進する体験型環境学習プログラム「雑がみさまを探せ！」を実施しています。

2026年度は、札幌市、仙台市、千葉市、東京23区、名古屋市、佐賀県で活動するこどもエコクラブを対象に、雑がみ回収用の啓発紙袋などを無償提供します。

子どもたちが家庭の中にあるリサイクル可能な紙を探し出し、資源として分別する体験を通じて、資源循環やごみ減量への理解を深めることを目指します。

家庭の可燃ごみに混ざる「雑がみ」に注目

お菓子や食品の紙箱、プリント、メモ用紙、トイレットペーパーの紙芯などは「雑がみ」と呼ばれ、リサイクル可能な大切な資源です。しかし、こうした雑がみの多くは現在も可燃ごみとして処理されており、資源として十分に活用されていません。

そこで本プログラムでは、雑がみに宿る小さな神さま「雑がみさま」を主人公に設定し、子どもたちがゲーム感覚で家庭内の雑がみを探し出すことで、楽しみながら分別とリサイクルについて学べる仕組みとしています。

2025年度佐賀県モデル事業で952名が参加

本プログラムは2025年度に佐賀県内のこどもエコクラブを対象として先行実施しました。

佐賀県内のクラブへ案内を行い、4クラブが参加。メンバー952名、サポーター299名が活動に取り組みました。

こどもエコクラブ活動レポート（※）では、幼児から小学生まで幅広い年代の子どもたちが家庭で雑がみを集め、リサイクルについて学ぶ様子が報告されており、家庭での分別意識向上につながることが確認されました。

（※）https://www.j-ecoclub.jp/ecoreport/list.php

鍋島保育園ボーイスカウト佐賀第3団ビーバー隊・カブ隊

2026年度は対象地域を拡大

2026年度は、より多くの子どもたちに資源循環について学んでもらうため、対象地域を次の6地域（「札幌市」、「仙台市」、「千葉市」、「東京23区」、「名古屋市」、「佐賀県」）に拡大します。

なお、対象地域は、古紙再生促進センターと関係の深い地域を中心に設定しています。まずは確実な運営体制のもとで事業効果を検証し、今後の実施状況を踏まえながら対象エリアの拡大を検討していきます。

プログラム概要

【プログラム名】

雑がみさまを探せ！

【対象】

札幌市、仙台市、東京23区、千葉市、名古屋市、佐賀県で活動するこどもエコクラブ

【申込期間】

2026年5月11日～2027年1月31日

【活動報告締切】

2027年2月15日

【参加費】

無料

【提供内容】

・雑がみ回収用啓発紙袋

・「雑がみさまを探せ!」説明チラシ

【参加特典】

活動レポートまたは報告書を提出したクラブにはスペシャルノートをプレゼント

【詳細URL】

https://www.j-ecoclub.jp/topics/info/202605141000.html

雑がみさまを探せ! 説明チラシ雑がみ啓発袋

（コメント・古紙再生促進センター 専務理事 川上正智）

紙は繰り返しリサイクルできる貴重な資源です。しかし、家庭から排出される雑がみの多くは資源として回収されず、可燃ごみとして処理されています。

本プログラムでは、子どもたちが主体となって家庭の中の雑がみを探し出し、資源循環について学びながら行動するきっかけづくりを目指しています。

今後も子どもたちの環境学習と紙リサイクルの推進を通じて、循環型社会の形成に貢献してまいります。

【お問い合わせ先】

公益財団法人古紙再生促進センター

担当：業務課（濱野）

TEL：03-3537-6822

E-mail：gyomu@piif-prpc.com