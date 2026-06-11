ラッフルズ・ホテル・シンガポールで、「シンガポール・スリング」誕生111周年を祝う

BEACH ROAD HOTEL (1886) LTD.ラッフルズ・ホテル・シンガポール、ロング・バーのシンガポール・スリング

ラッフルズ・ホテル・シンガポールで1915年に誕生し、シンガポールの国民的カクテルとして世界的に知られる「シンガポール・スリング」は、今年の「シンガポール・スリング・デー(6月27日)」で、その111年の歴史を祝います。毎年6月27日に開催されるシンガポール・スリング・デーは、国際パイナップルデーと重なります。パイナップルは国際的におもてなしの象徴であり、シンガポール・スリングの重要な材料のひとつでもあります。お客様は、ロング・バー恒例のパイナップル1個と引き換えにシンガポール・スリング1杯をプレゼントする企画をはじめ、「シンガポール・スリング・ゼロ」の発売、抽選会、限定プレゼントなど、記念イベントや催しをお楽しみいただけます。

2026年6月10日から6月27日までの期間、ロング・バーのInstagram（@longbarsg(https://www.instagram.com/longbarsg/)）にて、シンガポール・スリングをテーマにしたクイズに答えていただくと、抽選で1名様に「2名で参加できるプライベート・スリング・マスタークラス」、「ロング・バーでの2名様分の優先予約」、そして「シンガポール・スリングの記念グラス2個」をプレゼントします。

シンガポール・スリング・デー当日、ロング・バーは祝祭ムードに包まれ、この特別な日のために様々なイベントが企画されています。

シンガポール・スリング発祥の地 ラッフルズ・ホテル・シンガポールの「ロング・バー」

パイナップル交換キャンペーン：

シンガポール・スリング誕生111周年を記念して、2026年6月27日にロング・バーにパイナップルを丸ごとお持ちいただいた先着111名に、シンガポール・スリング一杯をプレゼントします。（例年は先着100名様ですが、今年は特別に先着111名様とさせていただきます。）※先着111名様限定。お一人様1回限り。

新登場のフォトブースで、シンガポール・スリング・デーを楽しみながら写真を撮ろう！

ロング・バーに設置されているフォトブースに、この日のために特別に作られたテーマ別フォトフレームや遊び心にあふれたプロップをご用意しています。

ゴールデンピーナッツ：

ピーナッツの袋の中から「ゴールデンピーナッツ」を見つけたお客様には、ロング・バーの麻袋をプレゼントいたします。

ルーレットを回そう：

シンガポール・スリングのご注文3杯につき1回、お客様はルーレットを回してくじ引きに参加いただけます。「シンガポール・スリング・グラス」、「ロング・バー用麻袋」、「シンガポール・スリング・マグネット」など、楽しい賞品が用意されています。

2026年6月27日頃に発表予定の「シンガポール・スリング・ゼロ」の発売もご注目ください。

シンガポール・スリング111周年を記念して

1915年に初めて誕生したシンガポール・スリングは、女性が公共の場で飲酒することがマナー違反とされていた時代に生まれました。ラッフルズ・ホテルのバーテンダーであるニャン・トン・ブーンは、ジンとリキュールを巧みに使い、フルーツジュースのような淡いピンク色のカクテルを考案しました。この女性らしいデザインは、当時の女性にとって社会的に受け入れられるものであり、瞬く間に人気を博しました。

今日でも、シンガポール・スリングは1915年の誕生以来、100年以上変わらないレシピでシェイクされ続けています。地元で蒸留されたブラス・ライオン・シンガプーラ・ジンをベースに、フレッシュなパイナップルジュース、ライムジュース、キュラソー、ベネディクティンのスパイシーでフルーティーな風味が加わっています。その特徴的なピンク色は、チェリーリキュールとグレナデンシロップによって深みを増しています。グレナデンシロップは100%ザクロジュースから作られ、シンガポール・スリングのために特別に開発されました。さらに、特製のカクテル・ビターズを少量加えることで、カクテルに深い味わいが生まれます。伝統に則り、お客様は麻袋から直接ピーナッツをお召し上がりいただけます。また、シンガポール・スリングの醍醐味として、ピーナッツの殻を床に落とすこともお忘れなく。

ロング・バーの全メニューは、こちら(https://www.menumodo.com/app.php/viewer/outlet/4725/26448?lang=en&tags=h)をご覧ください。

開催日時：

シンガポール・スリング・デー：

2026年6月27日 午前11時～午後11時30分（最終入店）

通常営業時間

日曜日～水曜日：午前11時～午後10時30分（最終入店）

木曜日～土曜日：午前11時～午後11時30分（最終入店）

祝日も営業

場所：ロング・バー

#02-01 ラッフルズ・アーケード、328 ノースブリッジロード、シンガポール 188719

（ノースブリッジロード側の入口からアクセス可能）

ウェブサイト：www.raffles.com/singapore/dining/long-bar/(https://www.raffles.com/singapore/dining/long-bar/)