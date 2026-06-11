タイミー、株式会社NTTドコモ及び住信SBIネット銀行株式会社と金融領域における業務提携に関する基本合意書を締結

株式会社タイミー

スキマバイトサービス「タイミー」を提供する株式会社タイミー（所在地：東京都港区、代表取締役：小川 嶺）は、株式会社NTTドコモ（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：前田 義晃、以下「NTTドコモ」）及び、住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長（CEO）：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）と、金融領域を中心とする協業（以下、本協業）に向け基本合意書を締結しており、今後さらに、銀行サービスを含む金融プラットフォーム提供に向けた検討を本格化してまいります。

■背景

当社は、「『はたらく』を通じて人生の可能性を広げるインフラをつくる」というミッションのもと、スキマバイトサービス「タイミー」を提供してまいりました。2018年のサービス開始以来、時間や場所に制約されず、その人らしい「はたらく」に手を伸ばせる社会の実現を目指し、現在では1,420万人（2026年4月末時点）を超える働き手の方にご利用いただくサービスへと成長しています。

その一方で、スポットワーク事業を通じて給与の即時振込サービスなどの提供を行う中で、働き手の方の短期的な金融ニーズの高さを実感するとともに、働き手の方が抱える将来における経済的な不安や、スキルアップへの意欲があっても経済的な制約によって一歩踏み出すことができないなどの課題にも触れる機会が多くありました。私たちは、働く機会そのものを広げるだけでなく、そうした働き手の方の日常の利便性や未来の選択肢にも、まだ貢献できる余地があると感じています。働き手の方々がより自分らしい選択を重ねていけるようにすることも、私たちが果たすべき役割の一つだと考えています。こうした考えのもと、当社は既存のスポットワーク事業から領域を広げ、新たな事業領域として、銀行サービスを含む金融プラットフォームの提供を検討することといたしました。

■概要

当社、NTTドコモ、住信SBIネット銀行の3社は、金融領域における業務提携に関する基本合意書を締結しており、今後さらに、住信SBIネット銀行が提供するBaaSソリューションを活用した、タイミーを利用する働き手の方等を対象とする銀行サービスの実現に向けた検討を本格化してまいります。また当社において、スキマバイトサービス「タイミー」のプラットフォームを活用した金融関連ソリューション等の事業化に向けた子会社を設立し、子会社を運営主体として、金融サービスの開発・提供を検討してまいります。本協業を通じて、誰もが等しく自分の人生の可能性を広げていける社会の実現を目指してまいります。

■各社コメント

株式会社NTTドコモ 代表取締役社長 前田 義晃

当社は、成長の柱である金融事業において、「くらしと金融の境目のない未来」の実現をめざしております。

「スマートライフプラットフォーム」構想においては、グループ会社である住信SBIネット銀行が提供するBaaS機能に、当社のdポイントクラブ会員をはじめとする1億超の強固な顧客基盤や様々なサービスを掛け合わせることで、パートナー企業の事業拡大を強力に支援してまいります。同時に、その先にある人々の暮らしや働き方にポジティブな変化をもたらし、持続可能な社会の実現と社会課題の解決につなげていく所存です。

本構想の最初のパートナーとなるタイミー様は、人々の「はたらく」を支え、より豊かな社会を実現するという想いを当社と共有する重要なパートナー企業です。3社による本取り組みを通じて、タイミー様を利用されるワーカーの皆さまをはじめ、多様な働き方を選択する一人ひとりが、安心して可能性を広げていける社会の実現へ向け、ともに貢献してまいります。

住信SBIネット銀行株式会社 代表取締役社長 円山 法昭

住信SBIネット銀行は、2026年8月3日より「ドコモSMTBネット銀行」として新たなスタートを切ります。

これまで、UI/UXやセキュリティ、AI審査などの様々な領域において最先端のテクノロジーを活用し、デジタルバンクとして培ってきた金融機能を基盤に、金融をハブとして通信をはじめとする多様な生活サービスをつなぐ「スマートライフプラットフォーム」構想の実現に取り組んでまいります。

今回のタイミー様との連携は、その具体化を大きく前進させるものと考えております。

3社それぞれが有する顧客基盤やサービス、知見を掛け合わせることで、はたらく人々をはじめとするお客さま一人ひとりに寄り添い、金融の枠を超えた新たな価値の提供をめざしてまいります。

株式会社タイミー 代表取締役 小川 嶺

当社がめざすのは、「はたらく」を通じて人生の可能性を広げていくことができる社会の実現です。その歩みに向け、NTTドコモ様、住信SBIネット銀行様という心強いパートナーと協業させていただくことを大変光栄に思います。3社の知見を合わせ、新たな金融サービスを展開していくことで、一人ひとりの可能性に光をあて、誰もが自身の可能性に挑戦できる社会のさらなる実現に貢献してまいります。

また、NTTドコモ様、住信SBIネット銀行様が取り組む「スマートライフプラットフォーム」構想において、当社が初めてのパートナー企業として参画できることを大変意義深く受け止めております。社会課題の解決を通じて人々の豊かな暮らしに貢献する2社と共に、「スマートライフプラットフォーム」構想の拡大に向けても尽力してまいります。

＜会社概要＞

設立 ：2017年8月

代表者 ：小川 嶺

所在地 ：東京都港区東新橋1丁目5-2 汐留シティセンター35階

証券コード ：215A

URL ：https://corp.timee.co.jp/

タイミーラボ ：https://lab.timee.co.jp/

スポットワーク研究所 ：https://spotwork.timee.co.jp/



＜新設する子会社の概要＞

社名 ：株式会社タイミーフィナンシャル

設立 ：2026年7月

代表者 ：八木 智昭

所在地 ：東京都港区東新橋1丁目5-2