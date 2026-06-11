Wiz、鹿児島県薩摩川内市【道の駅「樋脇」遊湯館】の運営事業者に選定

株式会社Wiz

株式会社Wiz（本社：東京都豊島区、代表取締役：山崎 俊、以下「Wiz」）は、株式会社ア・トスフーズ（本社：鹿児島県薩摩川内市、代表取締役：小田原 浩、以下「ア・トスフーズ」）と共同で、鹿児島県薩摩川内市が公募した、道の駅「樋脇」遊湯館の運営事業者に選定されました。両社は2026年９月１日のリニューアルオープン予定に向け、施設の再整備と新たな運営体制づくりを進めてまいります。

道の駅「樋脇」 遊湯館は、名湯・市比野温泉の入口に位置し、無料で楽しめる足湯「島津の殿様湯」や、地元の農産物・加工品を扱う直売所、レストランを備えた地域の地域交流スポットです。今回のリニューアルでは、Wizの「最新ITによる運営効率化」、ア・トスフーズの「HACCP準拠の高度な食品管理」、鹿児島レブナイズの「スポーツチームのブランド力」を掛け合わせ、温泉地ならではの「癒し」に「活力」と「健康食」を加えることで、これまでの“通過点”から、心身を整え一日を過ごせる“体験の目的地”へと進化させます。

背景・課題

道の駅「樋脇 」遊湯館は野菜や魚など生鮮食品の購入者は多いものの、来場者の多くが短時間の“ついで寄り”にとどまり、温泉やスポーツといった周辺資源との連携も十分には進んでいませんでした。

従来の道の駅では、以下のような課題が顕在化しています。

・滞在時間が短く、トイレ休憩や買い物だけで「通過」されてしまう

・「ここでしか体験できない」目玉となるコンテンツが不足している

・温泉地・スポーツ施設など、地域の魅力ある資源と十分に連携できていない

Wizとア・トスフーズは、こうした課題に正面から向き合い、「わざわざ訪れたくなる」道の駅へと再構築することで、地域のにぎわい創出と滞在型観光の拠点づくりに取り組みます。

施設概要

施設名：道の駅「樋脇 遊湯館（ひわき ゆうゆうかん）

所在地：鹿児島県薩摩川内市樋脇町市比野156

運営事業者：株式会社Wiz ／ 株式会社ア・トスフーズ

リニューアルオープン（予定）：2026年９月１日

主な施設：直売所、レストラン、足湯「島津の殿様湯」、（新設計画）コミュニティコート ほか

コンセプト：「通過点」から「体験の目的地」へ

URL：https://michinoeki-hiwaki.jp/

主な計画・特徴

■ 特徴１. 足湯×バスケ ── 全国でも珍しい「観て・浸かって・楽しむ」空間

足湯エリアの正面に、バスケットボールコート「コミュニティコート」の新設を計画しています。足湯に浸かりながら試合を眺められる、温泉地ならではのユニークな空間を目指します。プロバスケットボールチームと連携した体験イベントなどを通じて、家族連れからファンまで幅広い層が集い、SNSでも話題になる“目的地”づくりを進めます。

■特徴２. 温泉水グルメ＆四季のイベント ── 「これがあるから行きたい」食の体験

温泉水を活かした「美肌パン」や「せいろ蒸し」、こだわりのコーヒーなど、ここでしか味わえない食メニューを開発します。さらに、新茶まつり（春）・納涼夜市（夏）・収穫祭（秋）・鍋まつり（冬）といった四季ごとのイベントや、毎週末のマルシェ・朝市を展開し、何度でも訪れたくなる仕掛けをつくります。

■特徴３. DXによるスマート運営と、安心の食品管理

モバイルオーダーやセルフレジ、AIによる需要予測など、Wizのデジタル技術を導入し、少人数でも質の高い接客と効率的な運営を両立します。調理・加工はア・トスフーズの食品工場運営ノウハウ（HACCP準拠の衛生管理）を活かし、安全・安心な“食”を提供します。

今後の展望

2026年９月１日のリニューアルオープンに向けて、地域内外から「わざわざ訪れたくなる」道の駅を目指します。そして中長期的には、自社開発商品（PB）の展開やECによる外販などを通じて、施設での販売にとどまらない「地域商社」へと発展させ、5年後には年間来場者100万人を目標に掲げます。あわせて、周辺エリアと連携した滞在型観光の拠点づくりにも取り組み、稼いだ利益を地域へ再投資する、持続可能な地方創生のモデルづくりを進めてまいります。

※ 本プレスリリース内の数値・仕様・スケジュールは、予告なく変更になる場合があります。

株式会社ア・トスフーズについて

株式会社ア・トスフーズは、鹿児島県薩摩川内市に拠点を置く食品加工販売会社です。県内の農畜産物を活かしたレトルト食品・惣菜の製造や、商品開発・OEMを手がけ、地域特産品づくりにも貢献しています。食品安全マネジメント規格（Codex HACCP対応のJFS-B規格）を取得するなど、高度な衛生管理体制のもとで“食”の価値を生み出しています。

【会社概要】

会社名：株式会社ア・トスフーズ

本社所在地：鹿児島県薩摩川内市中郷町6485-7

代表取締役：小田原 浩

事業内容：農産物加工、レトルト食品・惣菜の製造販売、製造委託、商品企画・開発 ほか

HP：https://en.atusfoods.com/

株式会社Wiz（ワイズ）について

株式会社Wizは、日本の課題を解決することを目指し、様々なITサービスを提供するITの総合商社です。DXセレクトメディア「Wiz cloud（ワイズ クラウド）(https://012cloud.jp/)」を通じて、多彩な「販売網」と多種多様な「商品群」を強みに、価値のあるビジネスモデルを創出します。

会社概要

会社名：株式会社Wiz

本社所在地：東京都豊島区南大塚2-25-15 South新大塚ビル12F

代表者：代表取締役社長 山崎 俊

事業内容：DX支援事業、GX支援事業、BPO事業、地域支援事業

HP：https://012grp.co.jp