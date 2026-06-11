W杯　オランダ戦　パブリックビューイング　緊急開催！　TATEISHIZAにて　6月15日（月）AM5：00キックオフ

株式会社シンコーメタリコン竣工パーティ初日の朝５時 この会場にて 対oランダ戦をパブリックビューイング！

■ 6月15日（月）AM5：00～ 対オランダ戦 パブリックビューイング

表面改質技術「溶射」のリーディングカンパニーである株式会社シンコーメタリコン（本社：滋賀県湖南市、代表取締役：立石 豊）は、この度、こだわりぬいた新社屋を竣工いたしました。

これに伴い、2026年6月15日（月）～17日（水）の3日間にわたり、日頃よりお世話になっているお取引先様や関係者様をご招待した「新社屋竣工パーティ」を開催いたします。

そして、パーティ初日の6月15日（月）の早朝5:00から、新社屋の目玉の一つである「シアター形式のTATEISHIZA」にて、FIFAワールドカップ2026：日本 vs オランダのパブリックビューイングを緊急開催！最高の音響と映像環境で、新たな一歩を祝うとともに熱い声援を送り合います！

新社屋の完成と日本代表の勝利を願って熱い応援を繰り広げます。

■ 開催概要

・イベント名 W杯 パブリックビューイング IN TATEISHIZA

・開催日時 2026年6月15日（月） AM 5:00～

・開催場所 株式会社シンコーメタリコン 本社 滋賀県湖南市吉永405番地

■ 本件に関するお問い合わせ先・取材お申し込み

6月15日朝のパブリックビューイングの取材・撮影 歓迎しております。

企業名： 株式会社シンコーメタリコン

担当者名：総務経理部（広報） 石井 和美

TEL：070-2440-3794 Email：keiri@shinco-metalicon.co.jp

WEBサイト：https://www.shinco-metalicon.co.jp