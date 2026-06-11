「カラオケBanBan公式アプリ」の会員数が300万人を突破！

株式会社GENDA

株式会社GENDA（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：片岡 尚、以下「当社」）のグループ企業である株式会社シン・コーポレーション（本社：東京都港区 代表取締役社長：川口 範）が全国で約400店舗運営する「カラオケBanBan」のお客さま向けアプリケーション「カラオケBanBan公式アプリ」の会員数が300万人を突破したことをお知らせいたします。

2024年11月に実施したリニューアルで「カラオケBanBan公式アプリ」に当社の共通IDである「GENDA ID」を導入しました。一部店舗では「カラオケBanBan」を利用すると、同じくGENDA IDが導入されている「GiGOアプリ」(※1) で利用できるクーポンが付与されるなどのサービスを展開しております。当社は引き続き、テクノロジーを積極的に活用し、魅力的な施設づくり、サービス提供の継続を目指してまいります。

（※1）当社のグループ企業である株式会社GENDA GiGO Entertainmentが運営するアミューズメント施設「GiGO」の会員アプリ

■「カラオケBanBan公式アプリ」の「イマカラ予約」について

2026年3月より新予約機能「イマカラ予約」が導入されています。これまで電話のみでお受けしていた「カラオケBanBan」の予約がアプリ上で操作できるようになり、カラオケ機種やルームの選択、予約の確認・変更・キャンセルもアプリ上で可能となっております。

「イマカラ予約」についてはこちらのページをご確認ください

https://campaign.karaoke-shin.jp/2604-1/imakara

■「カラオケBanBan」のプレスリリースもあわせてご確認ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000039.000166479.html

■GENDA会社概要

GENDAは、「世界中の人々の人生をより楽しく」という「Aspiration/大志」の実現のため、グローバルなエンターテイメントのネットワークを構築し、世の中に広がる「楽しさの絶対量」を増やすことを目指すエンターテイメント企業です。

アミューズメント、カラオケ、ライフスタイル、ツーリズム、フード＆ビバレッジ、キャラクター・マーチャンダイジング、コンテンツ＆プロモーション（映画や体験型コンテンツ等）などエンターテイメントにおいて幅広く事業を展開しています。国内外で「GiGO」等のアミューズメント施設やカラオケチェーン店「カラオケBanBan」、フォトスタジオ「スタジオキャラット」等を合わせて約1,100店舗、ミニロケ（主に30台以下のゲーム機を設置するゲームコーナー）を約13,000箇所運営しています。日本、米国、カナダ、英国、アイルランド、オランダ、中国大陸、香港、台湾、シンガポール、ベトナム等の地域において事業展開しております。

会社名：株式会社GENDA

代表者：代表取締役社長CEO 片岡 尚

設立：2018年5月

所在地：東京都港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング 6F

Webサイト：https://genda.jp

GENDA IRページ： https://genda.jp/ir