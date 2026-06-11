淡路島の夏、ひと足早く開幕。海辺のリゾートホテル「ホテルアナガ」、2026年6月13日（土）よりガーデンプールの営業開始！

塩屋土地株式会社 ホテル事業部

兵庫県南あわじ市のリゾートホテル「ホテルアナガ」では、2026年6月13日（土）より、

ご宿泊のお客様専用ガーデンプールの営業を開始いたします。

鳴門海峡を望む高台に位置するホテルアナガでは、今年もひと足早くサマーシーズンがスタート。

青い空と海が織りなす絶景、心地よい潮風、そして豊かな自然に囲まれた開放的な空間で、淡路島ならではの夏のリゾート体験をご提供いたします。

梅雨明けを待たずに始まるホテルアナガのサマーシーズン。

芝生に包まれたホテルアナガのガーデンプールは、目の前に広がる鳴門海峡の絶景と豊かな自然に囲まれた開放感が魅力です。

プールサイドでは潮風を感じながら読書やリラックスタイムを楽しみ、夏の淡路島ならではの穏やかな時間をお過ごしいただけます。プールエリアにはジャグジーも備え、ご家族での夏の思い出づくりはもちろん、大人のリゾートステイにもおすすめです。

宿泊者専用施設のため、混雑を気にせず、プライベート感あふれるひとときをお楽しみいただけます。

【公式】淡路島のリゾートホテル HOTEL ANAGA(https://www.hotelanaga.com/)

潮風薫る開放的なガーデンプールと鳴門海峡夏の美食体験「和洋折衷：鱧コース」

ご夕食には「Anaga The Restaurant Awaji-Setouchi」にて、淡路島の旬を味わう夏限定の和洋折衷コースをご用意。淡路島を代表する夏の味覚「べっぴん鱧」を主役に、和の繊細さと洋の技法を融合させたホテルアナガならではのイノベーティブな美食体験をお楽しみいただけます。

淡路島では鱧すきなどの鍋料理としてよく知られる「鱧（ハモ）」ですが、レストラン「Anaga」ではご当地の淡路島の中で、ここでしか味わえない鱧の美食体験がお楽しみいただけます。

◆AnagaThe Restaurant Awaji-Setouchi (https://www.hotelanaga.com/restaurants/restaurant_anaga/)

鱧の薄造り

唯一無二の鱧料理をお楽しみいただきます。

◆夏の和洋折衷（鱧料理）◆(https://www.hotelanaga.com/plans/summer2026/)

先 附：鮑を浮かべた焼きナスのすり流し

造 里：鱧の薄造り

揚 物：鱧の天ぷら 檸檬ピーマン

温 物：鱧の炙りとクスクス

雑 炊：鱧とモロヘイヤの雑炊

肉料理：淡路和牛のロースト 山葵添え

甘 味：和菓子

ガーデンプールと本館【ガーデンプール概要】

■営業期間 6月13日（土）～9月中旬予定

■営業時間 9:00～18:00

■利用料金 無料（ご宿泊のお客様専用）

■設備 ・屋外ガーデンプール

・ジャグジー ・ビーチタオル貸出

⇒ガーデンプールご案内(https://www.hotelanaga.com/facilities/pool/)

夏の淡路島で、心ほどけるリゾート時間を

絶景プールで過ごす開放的なひとときと、ここでしか味わえない夏の美食。

ホテルアナガは、この夏の淡路島を満喫する特別な滞在をご提案いたします。

ご家族旅行やカップルでのご旅行、大切な方との夏の休日に、ぜひホテルアナガで特別な時間をお過ごしください。

□ホテルアナガ施設概要

名称 ： ホテルアナガ

所在地 ： 〒656-0661 兵庫県南あわじ市阿那賀1109

TEL ： 0799-39-1111

ホームページ： https://www.hotelanaga.com/

開業 ： 1987年(昭和62年)7月1日

敷地面積 ： 約25,000m2

建築規模 ： 本館／地上2階、地下1階、ヴィラ延べ面積／約5,800m2

客室数 ： ・本館／40室(スイートルーム10室、デラックスツイン8室、スーペリアツイン8室、

ハーモニアスコネクティング1室、スタンダード [ツイン12室/ダブル1室]

・ドギー・ヴィラ／5室 (ドギー・ヴィラ4棟)

レストラン ： レストラン「Anaga」64席

ラウンジ16席 カウンター4席 宴会場(着席80名)

その他施設 ： 屋外プール、ジャグジー、ポンツーン（ホテル専用桟橋）、ドギー・ガーデン

テニスコート(オムニコート3面／内：ナイター1面)

宿泊料金 ： 1室2名様ご利用 お1人様29,000円～(1泊2食付き)

チェックイン 15:00／チェックアウト 11:00

関連会社 ：・ユーアールエー株式会社 [淡路ハイウェイオアシス]

・淡路フェリーボート株式会社 [洲本ゴルフ倶楽部]

・アイジー興産株式会社 [ジェームス山自動車学院]

アクセスMAP

■アクセス

＜お車で＞

名神・中国・山陽・阪神高速・第2神明・各高速道路から垂水JCTへ。

神戸淡路鳴門自動車道に入り明石海峡大橋経由、淡路島南ICでお降り下さい。

※神戸からホテルまで約70分、大阪からホテルまで約120分

最寄り：淡路島南ICからは約7分

＜飛行機で徳島空港へ＞

東京→徳島(約80分)、福岡→徳島(約70分)

徳島阿波おどり空港からホテルまで車で大鳴門橋経由 約30分