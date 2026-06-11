特別な味わいを、もっと身近に。「選んで味わう　チョコっとパック」をカファレル公式オンラインショップで販売。

株式会社山本商店

2026年6月11日

2026年創業200周年を迎えるイタリア・トリノ発の老舗チョコレートブランド「Caffarel（カファレル）」の日本での総輸入代理店業務及び製造・小売事業を展開する株式会社山本商店（本社：神戸市中央区 取締役社長：名取至）は、6月12日(金)12:00～から「選んで味わう チョコっとパック」をカファレル公式オンラインショップ限定で販売いたします。

カファレルといえばジャンドゥーヤが広く知られていますが、実は他にも魅力あふれるチョコレートが揃っていることをご存じでしょうか。そんな多彩な“美味しさ”を気軽にお楽しみいただきながら、新しい「お気に入り」と出会えるパックをご用意いたしました。

シンプルな包装と手に取りやすい価格で、カファレルならではの上質な味わいを心ゆくまでご堪能いただけます。さらに、送料無料までの「ちょい足し」にもぴったりです。

日常のティータイムに、気になるフレーバーのチョコレートを“チョコッと”添えてみてはいかがでしょうか。

■「選んで味わう チョコっとパック」概要

・対象期間：2026年6月12日(金)12:00～

・対象店舗：カファレル 公式オンラインショップ https://www.caffarel.co.jp/

※数量限定・無くなり次第終了となります。

■商品詳細

・商品名 :「カファレル クレミノキューブ 5粒パック」

・価格 ：1,620円（税込）

くちどけなめらかなジャンドゥーヤチョコレートで、ヘーゼルナッツクリーム生地をサンド。

ヘーゼルナッツの豊かなコクと、3層が織りなす

クリーミーな味わいが口いっぱいに広がります。

■包装について

シンプルで環境に配慮した簡易包装にてお届けいたします。

・商品名 :「カファレル ダーククレミノキューブ 5粒パック」

・価格 ：1,620円（税込）

くちどけなめらかなダークジャンドゥーヤチョコレートで、ヘーゼルナッツクリーム生地をサンドしました。

カカオの深い香りとナッツの香ばしさが絶妙に

マッチした、ビターな味わいです。

・商品名 :「カファレル ノッチオロッタ 5粒パック」

・価格 ：1,620円（税込）

なめらかなチョコレートクリームとヘーゼルナッツを、丸ごとミルクチョコレートでコーティング。カリッとしたナッツの食感と、濃厚なチョコレートクリームのコントラストが至福のひとときを運ぶ一粒です。

・商品名 :「カファレル ダークオレンジ 5粒パック」

・価格 ：1,620円（税込）

カカオニブが入ったオレンジフレーバーのチョコレートクリームを、ダークチョコレートでコーティング。柑橘の華やかな香りと、カカオニブのほろ苦い食感が絶妙なアクセントになっています。

・商品名 :「カファレル ダークノッチオロッタ 5粒パック」

・価格 ：1,620円（税込）

ダークチョコレートのほろ苦さと、最高級のピエモンテ産ヘーゼルナッツの相性が抜群の組み合わせ。ビターに仕上げることで、ナッツ本来の香ばしさと奥深いコクを最大限に引き立てています。

・商品名 :「カファレル ヘーゼルナッツ 5粒パック」

・価格 ：1,296円（税込）

香ばしくローストされた大粒のヘーゼルナッツを、丸ごとまろやかなミルクチョコレートでコーティング。ナッツの奥深いコクを包み込む優しい甘さと、カリッとした歯ごたえがクセになる美味しさ。

・商品名：「カファレル ミニジャンドゥーヤ 5粒パック」

・価格 ：864円（税込）

通常のジャンドゥーヤに比べ、カカオバターやミルクのコクを豊かに引き出したマイルドな配合が特徴。

ベルベットのような口どけはそのままに、優しい甘さに仕上げました。

■カファレルについて

1826年創業、イタリア・トリノ発の老舗チョコレートブランド。2026年、節目となる創業200周年を迎えます。1865年、カカオ不足という時代背景の中でピエモンテ産ヘーゼルナッツに着目し、芳醇なコクと香りを引き出した「ジャンドゥーヤ」を創出。その洗練された味わいは、時代を超えて世界中で愛され続けています。

公式オンラインショップ： https://www.caffarel.co.jp/

公式インスタグラム： https://www.instagram.com/caffarel_hy/

■ジャンドゥーヤについて

1865年、ナポレオン戦争によるカカオ不足の中で、人々は地元ピエモンテ産のヘーゼルナッツに着目。不足するカカオを補い、風味とコクを引き出すために生まれたのが、ヘーゼルナッツペーストをカカオに練り込んだ「ジャンドゥーヤ」です。2025年、その誕生から160周年を迎えました。

■会社概要

商号 ： 株式会社山本商店

取締役社長 ： 名取 至

所在地 ： 〒650-0034 神戸市中央区京町79 日本ビルヂング902

創業 ： 明治44年

事業内容 ： 輸出入業、 国内卸売業、 小売業、 洋菓子製造販売

資本金 ： 4,000万円