宝ホールディングス株式会社

宝酒造株式会社は、２０２６年１０月１日に施行される酒税の税率改正に伴い、対象カテゴリー※の商品価格を改定いたします。

あわせて、原材料や資材の価格、物流費など、製造・流通に関わるさまざまなコストの上昇傾向が続く中、それらを企業努力で吸収することが極めて困難な状況であることから、コストアップに対応する価格改定も実施いたします。それにより、一部商品については、酒税の税率改正とコストアップの双方を反映した価格となります。

また、タカラ「焼酎ハイボール」、タカラcanチューハイ、「宝焼酎のやわらかお茶割り」など

チューハイについて、参考小売価格を廃止いたします。

当社は今後も、さらなる合理化と経費削減に取り組み、安全・安心な商品を安定的に供給すべく

努めてまいります。

※ 酒税の税率改正で増税の対象となるカテゴリー

その他の発泡性酒類、および発泡性のないリキュール・スピリッツ（いずれもアルコール分10％未満）

【価格改定の内容】

１．改定時期

２０２６年１０月１日（木）当社出荷分より実施

２．改定理由と主な対象商品

（１）「酒税の税率改正」による改定

「寶ＣＲＡＦＴ」、松竹梅白壁蔵「澪」など82商品

（２）「コストアップ」による改定

タカラ本みりん「醇良」、本格焼酎「よかいち」〈米〉など20商品

（３）「酒税の税率改正」と「コストアップ」による改定

タカラ「焼酎ハイボール」、「宝焼酎のやわらかお茶割り」など81商品

３．参考小売価格の廃止対象商品

タカラ「焼酎ハイボール」、「ＩＳＡＩＮＡ」芋焼酎ソーダなどチューハイ150商品