小野薬品、SOMPOサステナビリティ・インデックスの構成銘柄に5年連続で選定

小野薬品工業株式会社

小野薬品工業株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：滝野 十一、以下「当社」）は、当社のESG（環境・社会・ガバナンス）に関する取り組みが評価され、2026年度の「SOMPOサステナビリティ・インデックス」の構成銘柄に5年連続で選定されましたので、お知らせします。

SOMPOサステナビリティ・インデックスは、SOMPOアセットマネジメント株式会社によりESG評価と株式価値評価（ファンダメンタルバリュー）を組み合わせて独自に作成されたアクティブ・インデックスであり、ESGへの取り組みに優れた約300銘柄を選定しています。本インデックスは毎年行われるサステナビリティ評価結果に基づいて見直され、SOMPOアセットマネジメント株式会社においてESG評価の高い企業に幅広く投資する年金基金・機関投資家向けの運用プロダクト「SOMPOサステナブル運用」に活用されています。

今回の選定は、当社のESGに関する継続的な取り組みが評価されたものと受け止めています。当社は、サステナブル経営方針に基づき、本業を通じた「人々の健康への貢献」に加え、「次世代への豊かな地球環境の保全」、「いきいきと活躍できる社会の実現」、「透明性の高い強固な経営の確立」に取り組み、今後も、「社会から必要とされる企業であり続けたい」という想いを胸に、責任ある事業活動を通して持続可能な社会の実現に挑戦し続けます。

関連リンク

小野薬品工業のサステナビリティについて

https://sustainability.ono-pharma.com/ja/themes/100

SOMPOサステナブル運用について

https://www.sompo-am.co.jp/institutional/product/06/