NONFICTIONが名古屋の新ラグジュアリーモール「HAERA」に日本4店舗目となるストアをオープン

合同会社ノンフィクションジャパン

香りを通じて内面の力を表現するライフスタイルフレグランスブランド「NONFICTION（ノンフィクション）」は、2026年6月11日（木）、名古屋の新ラグジュアリーモール「HAERA」に新たなストアをオープンいたしました。東京、大阪、神戸に続く、日本4店舗目のストアとなります。

名古屋の新たなランドマークとして注目を集めるHAERAは、「PUBLIC MUSEUM」をコンセプトに、ショッピング、ライフスタイル、ダイニング、カルチャーが融合し、新たな価値を生み出す商業施設です。NONFICTIONはこの場所で、香りとリチュアルを通じて日常の中にインスピレーションを見出すブランド哲学を空間に落とし込み、ブランドならではの感性的な体験を提案します。

日本4店舗目となる名古屋HAERAストアは、素材と空間の本質を探求するアプローチで知られる建築家・長坂常氏率いる設計事務所「Schemata Architects」とのコラボレーションにより実現しました。

今回のストアの核となる美学は、時間を重ねた木の再生にあります。長い年月にわたり大切に保管されてきたケヤキ材を主要素材として採用し、風化した質感や木目、時を経た素材ならではの表情を空間全体に取り入れました。

素材に宿る時間を現代の感性で再解釈したミニマルなデザインが、NONFICTIONならではの研ぎ澄まされた空間美へと昇華しています。

店内中央には、ケヤキの丸太を大胆に彫り出して作られたシンクを配置。壁面棚やディスプレイテーブルなどの主要な什器にもケヤキ材を用いることで、空間全体に静かで深みのあるムードをもたらしています。

名古屋HAERAストアでは、NONFICTIONのシグネチャーフレグランスをはじめ、ボディ、ヘア、ホームリチュアルアイテムなど、日常のリチュアルをより豊かに彩るさまざまなプロダクトを実際にお楽しみいただけます。また、「PUBLIC MUSEUM」というHAERAのアイデンティティに呼応するように、店内には韓国のアーティストとのコラボレーションにより生まれた工芸作品やオブジェを配置。香り、素材、アートが重なり合う空間を通じて、日常の中に新たな感覚とインスピレーションを届けます。

オープン記念プロモーション

ストアオープンを記念し、名古屋HAERAストアではご購入者様を対象とした特別プロモーションを実施いたします。

・EDP 3種 トライアルキット

オードパルファム 100mlをお買い上げの方に、オードパルファム3種のトライアルキットをプレゼントいたします。

・エッセンシャル トートバッグ

税込25,000円以上お買い上げの方に、NONFICTION エッセンシャル トートバッグをプレゼントいたします。

※数量限定、なくなり次第終了

【NONFICTION 名古屋HAERA】

住所｜〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-25-1 1F 106

TEL｜052-485-4600

営業時間｜10:00 - 20:00

※6/11（木）～6/14（日）は全館「入場予約制」の営業、6/15（月）より一般営業開始

【about NONFICTION】

NONFICTION（ノンフィクション）は韓国・ソウルで2019年に創設されたライフスタイルフレグランスブランドです。自分の最も素の姿と向き合う時間のために誕生し、厳選した原料と、繊細な調香をベースに神秘的で独特なムードを作り出す香水や、一日の始まりと終わりをより丁寧なものにするボディケア製品まで、目覚めから就寝までの1日のサイクルを完成させるプロダクトを展開しています。フィクションが空想の世界を開く扉であれば、ノンフィクションは物語の本質を映し出す鏡であり、NONFICTIONの製品は日常生活の最もプライベートな時間を通して、自分自身の物語をサポートします。

https://jp.nonfiction.com/

@official.nonfiction(https://www.instagram.com/official.nonfiction/)

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