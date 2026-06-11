中国料理「チャイナシャドー」よりマンゴーの豊かな余韻が広がるアフタヌーンティー、パフェ＆セイボリー 7月8日より提供開始

ストリングスホテル東京インターコンチネンタル

ストリングスホテル東京インターコンチネンタル中国料理「チャイナシャドー」(https://intercontinental-strings.jp/jp/dine/china-shadow)では、7月8日（水）から9月30日（水）までの期間限定で、厳選した国産マンゴーの贅沢な味わいを極めたCRAFT WONDERのリキュール「MANGO WONDER」とのコラボレーションによる、南国の陽光をたっぷりと浴びて育ったマンゴーの芳醇な香りと瑞々しい果実味を、中華の技法とともにお楽しみいただける夏の限定メニューをご提供いたします。



「MANGO WONDER」は、濃厚な香りと甘みを備えたアップルマンゴーを100％使用したトロピカルリキュール。芳醇で優雅な香りを纏うリキュールと、フレッシュマンゴーの瑞々しい果実味を贅沢に重ね、王道のチャイニーズをベースにモダンなエッセンスを織り交ぜた「マンゴーチャイニーズアフタヌーンティー」と「マンゴーパフェ＆セイボリー」をお愉しみください。

マンゴーチャイニーズアフタヌーンティー

期間：2026年7月8日（水）～ 2026年9月30日（水）

場所：中国料理チャイナシャドー

時間：チャイニーズアフタヌーンティー 11:30～18:00 (L.O. 16:00)

チャイニーズイブニングハイティー 18:00～20:00（L.O.）

料金：チャイニーズアフタヌーンティー 7,700円 ／チャイニーズイブニングハイティー 8,800円

【1日10名様限定】マンゴーパフェ&セイボリー

期間：2026年7月8日（水）～ 2026年9月30日（水）

時間：11:30～21:00 (L.O.)

料金：4,180円

*前日17時までの要予約

※表示料金は消費税込みとなり、15%のサービス料を別途申し受けます。

◆マンゴーチャイニーズアフタヌーンティー

毎年ご好評をいただいているチャイニーズアフタヌーンティーが、果実の艶やかさを纏い華やかに登場！「MANGO WONDER」のソースを添えた海老のマンゴーマヨネーズや、マンゴータルトグラタンなど、中華の余韻にマンゴーの華やぎを添えたセイボリーに加え、楊枝甘露タルトや「MANGO WONDER」を使用したココナッツミルクプリン、スムージーなど、中華の技法を織り交ぜた多彩な味わいのスイーツをご用意しました。



アフタヌーンティーの締めには、ハーフサイズでお楽しみいただけるマーラータンまたは翡翠冷麺（※追加オーダー）もぜひお試しください。

また、料理長・安藤が季節ごとの身体にやさしい食材を選りすぐって仕立てた、チャイナシャドーオリジナル中国茶「ロンフォン八宝茶」のウェルカムティーから始まる優雅なひとときも魅力のひとつ。豊かな香りとともに、ゆるやかに心ほどける時間をお過ごしください。

メニュー詳細： ※イブニングハイティーのセイボリーは北京ダック付き！

スイーツ

・“MANGO WONDER” とココナッツミルクのプリン

・楊枝甘露タルト

・白きくらげ入り “MANGO WONDER” のスムージー

・マンゴークレープ

・桃餡入りゴマ団子

・桃のコンポート 桂花陳酒風味

・烏龍ミルクティーと桃のゼリー

・桃とジャスミン茶のロールケーキ

セイボリー

・海老のマンゴーマヨネーズ “MANGO WONDER” のソースを添えて

・ジンと “MANGO WONDER” のゼリー寄せ

・黒毛和牛サーロイン チャイニーズバーガー

・ミルクの天ぷら マンゴー風味

・マンゴータルトグラタン

・チーズポテト XO風味

オプションメニュー（※追加料金）

・チャイナシャドー特製マーラータン 550円

・紀州南高梅入り翡翠冷麺 550円

・“MANGO WONDER” の楊枝甘露（ヨンジーガムロ) 2,750円

・マンゴーシトラスジャスミンティー 1,650円

◆マンゴーパフェ&セイボリー

ご予約・詳細はこちら :https://intercontinental-strings.jp/jp/offers/china-shadow-mango-chinese-afternoontea

ひと口ごとに夏の彩りと上質な余韻を奏でる、チャイナシャドー特製マンゴーパフェ&セイボリー。

トップにはマンゴー餡入りのゴマ団子とマンゴーメレンゲを添え、グラスには爽やかなライチシャーベットになめらかなマンゴープリン、「MANGO WONDER」のジュレを重ね、南国果実ならではの瑞々しさを表現しました。食べ進めるごとに重なる層は、軽やかな冷たさからとろけるような口当たりへと移ろい、マンゴーの豊かな甘みがゆるやかに広がります。

さらにセイボリーには、「MANGO WONDER」のマンゴーソースを使用した海老のカダイフ巻きや黒毛和牛のチャイニーズバーガーなど、豊かな余韻を生み出す3種のセイボリーを組み合わせ、甘味と塩味が心地よく調和します。

大切な方とのひとときにも、ご自身へのご褒美にもふさわしい、チャイナシャドーならではの上質な時間をお届けします。

マンゴーパフェ

・マンゴーチュイル

・ローズマリー

・フレッシュマンゴー

・マンゴーメレンゲスティック

・春巻き皮の飾り

・マンゴー餡入りゴマ団子

・シロップに浸けた白きくらげ

・ライチシャーベット

・マンゴーシャーベット

・マンゴーゼリーボール

・杏露酒のジュレ

・“MANGO WONDER” のジュレ

・ココナッツミルクのプリン

・フレッシュフルーツ

(グレープフルーツ2色・オレンジ・マンゴー・ライムゼスト)

・マンゴープリン

セイボリー

・チャイニーズバーガー

・海老のカダイフ巻き “MANGO WONDER” のマンゴーソース

・フライドポテトXO風味

お好みのワンドリンク

CRAFT WONDER

ご予約・詳細はこちら :https://intercontinental-strings.jp/jp/offers/china-shadow-mango-parfait-savory

徹底したこだわりと遊び心の掛け算から生まれる

想像を超えた驚き。 お酒づくりに丁寧に向き合う

クラフトマンシップがもたらす個性。

小さな酒造たちの自由なクリエイションは、

上質だけど肩肘張らない心地よさと新たな刺激を紡ぐ。

こころ躍る瞬間 - WONDER - を、丁寧に造る - CRAFT - 。

日本のクラフト酒造だからできる、

自由でプレミアムなアルコールブランド。



公式HP：https://craftwonder.jp/ (https://craftwonder.jp/)

※仕入れ状況によりメニューが変更となる場合がございますので予めご了承ください。※表示料金は消費税を含んでおり、別途15％のサービス料を申し受けます。

※ご予約・お問い合わせ：公式サイト (https://intercontinental-strings.jp/jp)または 03-5783-1258（レストラン予約直通）

※プレスリリース内の画像はイメージです。

※本メニューにはMANGO WONDER （アルコール）を使用しております。妊娠中・授乳中の方、

また体調にご不安のある方は、別メニューへの変更も可能でございますので、ご利用前にスタッフまでお気軽にご相談ください。

■ストリングスホテル東京インターコンチネンタルについて :

東京・品川駅港南口直結のラグジュアリーホテル。インターコンチネンタルホテルズ＆リゾーツのひとつとして、お客さまひとりひとりに合わせたきめ細かなサービスにと心のこもったおもてなしで、他にはない優雅で心地よいホテル体験をご提供します。利便性が高くエレガントな201の客室、活気溢れる3つのレストランとカフェ&バー、東京屈指の眺望を誇るクラブインターコンチネンタルラウンジ、様々な用途にご利用いただける宴会施設など充実した施設を備えています。「Tokyo, personally orchestrated. 一人ひとりのゲストに奏でる、東京という音色」のホテルコンセプトのもと、洗練されたトラベラーたちが集い、都会の旋律に心地よく身をゆだねる場所として、多くのゲストをお迎えしています。

ホテルの詳細・最新情報は、公式サイトおよびSNSにてご紹介しています。

公式サイト：https://intercontinental-strings.jp/jp

Instagram 公式アカウント：https://www.instagram.com/stringsintercontinentaltokyo/

Facebook 公式アカウント：https://www.facebook.com/STRINGSICTOKYO/

X 公式アカウント：https://x.com/STRINGSICTOKYO

■インターコンチネンタル(R)ホテルズ&リゾーツについて：

インターコンチネンタル ホテルズ＆リゾーツは、世界70カ国以上に242軒、77,027室を擁する、世界初にして最大級のラグジュアリーホテルブランドです。1946年、パンアメリカン航空の創立者であるファン・トリッペにより誕生して以来、旅には人の視野を広げ、文化をつなぐ力があると信じてきました。「魅惑的な世界への扉を開く」ブランドとして、インターコンチネンタルは、現代のラグジュアリートラベラーにふさわしい新しい旅の体験を提案しています。自由さと心地よさを大切にしながらも、心を満たす文化的な体験をお届けし、親しみを感じられる上質なラグジュアリーというブランドの伝統を受け継いでいます。

ブランドについての詳細は、ブランド公式サイトwww.intercontinental.com

公式SNSアカウント www.facebook.com/intercontinental www.instagram.com/intercontinental をご覧ください。

■IHGホテルズ&リゾーツについて

IHG ホテルズ&リゾーツ (https://www.ihgplc.com/en)[LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Good（真のホスピタリティ）を提供するグローバルホスピタリティ企業です。21のホテルブランドと1億6,000万人の会員を持つ世界最大級のロイヤリティプログラム「IHGワンリワーズ(https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home)」を有するIHGは、世界100ヶ国以上に7,000軒超の開業中ホテル、100万超の客室、2,300軒超の開発パイプラインを展開しています。



・ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ

・プレミアム: ノーテッドコレクション, vocoホテルズ, Ruby, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ

・エッセンシャルズ: ホリデイ・イン エクスプレス, ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ガーナーホテル, avid ホテルズ

・スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ

・エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ

InterContinental Hotels Group PLCはグループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには約400,000人のスタッフが勤務し、日々世界中のお客様をお迎えしています。



最新情報は公式ウェブサイト・日本語版ウェブサイト、ニュースルーム、LinkedInをご覧ください。IHGワンリワーズについてはこちら、アプリをダウンロードするにはApple App、Google Playをご覧ください。