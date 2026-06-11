プロ俳人作家が描く、子どもと言葉の物語『おなやみ見つけます　ことば医者』は、日常コミュニケーションのヒントが満載　大人にも参考に

株式会社ポプラ社

株式会社ポプラ社は、『おなやみ見つけます ことば医者』（高柳克弘 作／kigimura 絵）を2026年6月10日に発売いたしました。俳人であり、初の小説が小学館児童出版文化賞を受賞した著者の、第２作目です。

「言いたいのに言えない」「なぜか人が離れていく」など、コミュニケーションの悩みをもつ子どもに、解決につながるアイテムを処方してくれるふしぎな医者の物語。小学校高学年以上向け、今年の夏休みの感想文にも最適の１冊です。

※著者名の「高」はハシゴダカ

「言いたいけれど言えない」などの悩み

この作品に登場する鳥井先生は、普段はふつうの医者。趣味で「ことば医者」をやっていて、子どもたちの心の傷を見つけます。

第１話。風邪をひいて病院を訪れたサトミは、風変わりな医者＝鳥井先生におまけの診察を受け、「言葉カタマリ病」だと診断されます。

サトミは最初はいぶかしみますが、考えてみると、思い当たることが。

最近、持ち物をなんでも真似する親友に、どうしても「やめて」と言えず、のみこんだ言葉が胸につかえているのです。

「処方欄に、この病気を治すための言葉が浮き上がってくる」と言って渡されたカルテに、翌朝あらわれた言葉を見て、サトミはギョッとします。それは、サトミが思っていても絶対に言えないこと……。

相手との関係を壊したくなくて、言えずに心にためていることが、誰にでもあるのではないでしょうか。でも、そのまま我慢していても、つらくなるばかりです。

本書では、このように、子どもたちがかかえがちな、言葉やコミュニケーションの悩みを描いていきます。

サトミは、次々にカルテに浮かんでくるストレートな言葉を読み、本心ではこう思っているのかもしれない、と、自分の気持ちと向き合います。

そして、相手を傷つけないように自分が思っていることを伝えるには、どうしたらよいかを考え、文章にしてじっくり考えていきます。文章を書くというのが一つの解法であり、この文章を作成する過程でも、さまざまなコミュニケーションのポイントが示されていくのです。

だれでも実践できる、やさしい言葉の使い方を知れる物語

ほかに登場するのは、いつも兄から乱暴な言葉を投げつけられている子の「言葉ボウボウ病」、無意識な会話のクセによって、その場の空気を止めてしまう子の「言葉ネジフセ病」、SNSで発した言葉が誤解され、クラス中にひろまって孤立してしまった子の「言葉ゼツボウ病」など。

とくに、相手の言葉にすぐ「でも」と返してしまう「言葉ネジフセ病」のクセは、思い当たる人が多いのでは。

ことば医者の鳥井先生は、それぞれ不思議な薬やアイテムを処方してくれますが、結果得られるのは、誰でも自力で実践できる、ことばのやさしい使い方の知識です。

言葉がトラブルや断絶を生みがちな今の時代に、多くの子どもたちに読んでほしい１冊です。

初小説で「小学館児童出版文化賞」を受賞した俳人作家の第２弾

著者の高柳克弘さんは、さまざまな俳句コンテストの選者をつとめた実績もある、気鋭の若手俳人でもある作家です。ことばへの感性するどく、またやさしく、物語を紡いでゆきます。

初の小説『そらのことばが降ってくる ～保健室の俳句会～』で小学館児童出版文化賞を受賞し、本作が２作目となります。

あらすじ

なんでも医者の鳥井先生は、子どもの言葉やコミュニケーションの悩みを診てくれるお医者さん。「言葉カタマリ病」と診断されたサトミがもらった不思議な処方箋には、言いたくても言えないでいた心の中の言葉がうかびあがってきて……。ゲーム中にぶつけられる乱暴な言葉に傷ついていたり、なぜか仲良したちから距離を置かれているように感じる子が、鳥井先生から処方された薬で、言葉の病気をなおしていく、やさしい物語。

『ことば医者』トビラ『ことば医者』目次『ことば医者』「言葉カタマリ病ですね。これをどうぞ」『ことば医者』「おまえさ……本当に、トオルか？」「ことば医者」オビ

著者プロフィール

作・高柳克弘（たかやなぎ かつひろ）

1980年、静岡県浜松市生まれ。早稲田大学教育学研究科博士前期課程修了。専門は松尾芭蕉の俳句。俳句結社「鷹」編集長。読売新聞「KODOMO俳句」選者。過去にはＥテレ「ＮＨＫ俳句」、選者、全国高等学校俳句選手権大会（俳句甲子園）選者もつとめた。句集や評論の著書多数。初の小説『そらのことばが降ってくる』（ポプラ社）が小学館児童出版文化賞を受賞。翻訳に『ロビンソン』（偕成社）がある。



※著者名「高」はハシゴダカ

絵・kigimura（きぎむら）

イラストレーター。1980年生まれ。神奈川県在住。2022年イラストレーション青山塾イラストレーション科（23期）修了。フォルムと配色にこだわったイラストレーションを制作。書籍の装画や挿絵の仕事を中心に活動するほか、個人での作品制作・発表も行っている。

書誌情報

タイトル：『おなやみ見つけます ことば医者』

著者：高柳克弘 作／kigimura 絵

発売年月：2026年６月

ISBN：978-4-591-19004-3

判型：B6上製 192頁

定価：1,650円（10％税込）

書誌情報＞＞https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/4056062.html

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