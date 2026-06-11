シアトルズベストコーヒーが、メゾンペリエ シック レモヒートを使用した「ミンティーレモンティーソーダ」を期間限定販売！

ＪＲ九州ファーストフーズ株式会社JR九州ファーストフーズ株式会社（所在地:福岡県福岡市、代表取締役社長:村上悟郎）は、シアトルズベストコーヒー各店舗にて、「ミンティーレモンティーソーダ」を2026年6月11日（木）より期間限定で販売しています。

■ミンティーレモンティーソーダ

メゾンペリエ シック レモヒートを使用し作られた、爽快感あふれるレモンティーソーダです。みずみずしいレモンとミントのフレーバーが口いっぱいに広がります。弾ける炭酸の泡と、フレッシュなレモンの酸味と爽やかなミントの香りが広がる、この季節にぴったりのドリンクです。

お好みに合わせて「メゾンペリエ シック レモヒート」の味わいをお楽しみいただけるよう、缶と一緒にご提供いたします。

- メゾンペリエ シック レモヒート -

ペリエと同じ水源から採水した炭酸水とフルーツ果汁、フルーツ由来のエッセンスを組み合わせたユニークで洗練されたノンアルコールカクテルシリーズです。ノンアルコールカクテルなのでお酒が苦手な方、飲酒を控えている方などでも、みんなと同じひと時を一緒に楽しめます。

- メゾンペリエ シック について -

”シックな体験を味わうノンアルコール カクテル”

ペリエと同じ水源から採水した炭酸水とフルーツ果汁、フルーツ由来のエッセンスを組み合わせたユニークで洗練されたノンアルコールカクテルシリーズです。生き生きとはじける泡と、アロマティックなフレーバーが融合し、単なる水分補給やリフレッシュだけでなく、五感を刺激する特別なひとときを盛り上げます。



【取扱店舗】

シアトルズベストコーヒー店舗 （https://www.jrff.co.jp/seabest/location）

※販売を行っていない店舗がある場合もございます。

【販売期間】

・2026年6月11日(木)～2026年7月中旬(予定)

【シアトルズベストコーヒーについて】

シアトルズベストコーヒーは北米シアトル系スペシャルティコーヒーチェーンです。1970年の創業以来、シアトルズベストコーヒーの原点として、シアトルとパシフィック・ノースウェスト（太平洋岸北西地区）のコーヒー文化とのつながりを大切にしてきました。ドリップコーヒーやエスプレッソはもちろんの事、エスプレッソをベースにスチームミルク、フォームミルク、フレーバーシロップ、チョコソース等を加えたラテ・モカをはじめ、エスプレッソ味のジャバクーラやチャイラテ等の商品を、幅広く取り揃えています。



【Seattle's Best Coffee Official Web/SNS】

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【Maison Perrier Web/SNS】

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