「電力コスト急騰に備えるデジタル・インフラ戦略」と題して、株式会社ビットメディア 代表取締役社長 株式会社MESH-X 代表取締役 高野 雅晴氏によるセミナーを2026年7月21日(火)に開催!!

[セミナー詳細]

株式会社 新社会システム総合研究所

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26401

[SSKセミナー]

【国家戦略「ワット・ビット連携」の最新動向】

電力コスト急騰に備えるデジタル・インフラ戦略

～国内政策・海外事例・技術潮流から見る企業の実装方向～

[講 師]

株式会社ビットメディア 代表取締役社長

株式会社MESH-X 代表取締役 高野 雅晴 氏

[日 時]

２０２６年７月２１日（火） 午前１０時～１２時

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

生成AIの普及によりデータセンター（DC）の電力需要が急増し、電力（ワット）と通信（ビット）を一体的に整備する「ワット・ビット連携」が国家戦略として動き出している。

本講演では国内政策の最新動向を整理したうえで、電力系統の空き容量を最大活用する「ワークロードシフト」、分散拠点を仮想的に束ねる「バーチャル・ハイパースケーラー」、DCの次世代廃熱技術の新潮流、IOWN／APN等の次世代通信基盤といった鍵となる技術を解説する。

あわせて、米国フェニックスでのAIデータセンター電力柔軟化実証など海外事例を交え、AI時代の電力コスト急騰に企業がどう備えるべきか、デジタル・インフラの実装の方向性を示す。

１．AI時代のデータセンター電力需要急増-「ワット・ビット連携」が生まれた背景

２．国家戦略としてのワット・ビット連携-国内政策の最新動向

３．電力系統の余力を活かす「ワークロードシフト」

４．拠点間連携を支える次世代通信基盤-IOWN／APN

５．「バーチャル・ハイパースケーラー」構想

６．データセンター次世代廃熱技術の新潮流

７．海外事例に学ぶ-電力柔軟型データセンターの実装

８．企業のデジタル・インフラ推進戦略の方向性

９．質疑応答／名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

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【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

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また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

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