海外2,000社ネットワークを持つ専門家が登壇！中東情勢から読み解く日本ビジネスの未来を解説する勉強会を7月3日(金)に開催

株式会社 経営参謀

ビジネスコミュニティバー「参謀BARを運営する株式会社経営参謀（本社：東京都新宿区、代表取締役：新谷 健司）は、2026年7月3日（金）19時より、参謀BAR 新宿（東京都新宿区）にて、株式会社Bizres 代表取締役（CEO）小林 昇太郎氏をゲストに迎え、勉強会「最新・中東情勢から読み解く日本ビジネスの未来 ～エネルギーリスクの克服と、次なる巨大市場へのハブ戦略～」を開催します。経営者・海外事業責任者を対象に、エネルギーリスクへの対策と中東を起点としたグローバル展開戦略を解説します。

開催の背景

日本の原油輸入の90%以上を占めるホルムズ海峡の緊迫化は、いまや規模を問わずあらゆる企業の利益率を圧迫する「コスト高騰」という形で経営に直結しています。政府の補助金頼みには限界が見え始めており、自社の事業基盤を守るためには、経営者自身が中東情勢のリアルを把握し、先手を打つ必要があります。

一方で、中東は単なる「リスクの震源地」ではありません。中小企業やスタートアップにとって、中東は次なる巨大新興市場「インド・アフリカ」へ進出するための、極めて強力な「戦略的ハブ（中間点）」へと変貌しています。本セミナーでは、エネルギーコスト増の背景にある最新情勢を読み解きながら、大企業よりも意思決定が早い中小・スタートアップだからこそ打てる「次の一手」を解説します。

セミナーの特徴・見どころ

・エネルギーコスト増の背景にある最新の中東情勢をわかりやすく読み解く

・中東を「リスク」ではなく、インド・アフリカ進出の「戦略的ハブ」として活用する視点を提供

・意思決定の早い中小・スタートアップだからこそ打てる「次の一手」を具体的に解説

・民間レベルで中東と独自のパイプを築き、グローバル展開の足がかりにする実践的な視点が手に入る

・セミナー後は登壇者・参加者同士で交流できる懇親会を実施

開催概要

日時：2026年7月3日（金）18:45 開場 / 19:00～21:00

タイムスケジュール：

18:45-19:00 開場・受付

19:00-20:00 小林氏によるセミナー

20:00-21:00 懇親会（終了後もそのまま交流いただけます）

会場：参謀BAR 新宿（東京都新宿区新宿3丁目15-11 アドホック新宿 5F reDine 新宿 内）

地図：https://maps.app.goo.gl/7AWUYrTvTqNSgvmp8

参加費：チャージ1,100円 + ワンドリンク制（キャッシュレス決済のみ。現金はご利用いただけません）

対象：

・グローバル展開・海外事業を推進している経営者、役員

・経営企画、海外事業開発、サプライチェーン管理の責任者・担当者

・原油・エネルギー価格高騰への長期的な経営対策を模索している方

・将来的にインドやアフリカ市場への進出を検討・視野に入れている方

申込URL：https://luma.com/l06ycqg3(https://luma.com/l06ycqg3?utm_source=prtimes)

ゲスト登壇者プロフィール

小林 昇太郎 氏

株式会社Bizres 代表取締役（CEO）

総合商社、非鉄金属メーカーを経て、2002年に株式会社船井総合研究所へ。船井総研では戦略コンサルティング部に在籍。2009年4月、船井総研にて『富裕層ビジネス研究会』を立ち上げ、富裕層マーケティング、コミュニティを主な研究テーマとし、海外に2,000社以上のネットワークを有する。現在までに国内外にて多くのコミュニティの立上げ、新規事業創出を支援。

2014年8月、株式会社LUFTホールディングスの取締役 経営戦略室 室長に就任。同時期に出版・メディアの子会社、株式会社LUFTメディアコミュニケーション（現 INSTYLE PUBLISHING）の取締役を兼任。隔月で発行しているワインとそこに関わる人たちのライフスタイル誌『Wine-What!?』では、地域の活性につながる情報発信、各種企画、イベントをプロデュース。

2019年2月、株式会社Bizres 代表取締役（CEO）に就任。同年6月に企業と経営者、そこで働く人たち、そして地域を活性化するためのプラットフォームとなる『事業維新‐What!?』を出版会社と一緒に立ち上げる。

立教大学大学院 経営管理学修了。ビジネスクリエーター研究学会 理事長、一般社団法人ストック型社会推進機構 理事、一般社団法人ひろしまエンターテインメント協会 理事、一般社団法人H＆S Institute（ホスピタリティ＆サービス研究所）理事。

ファシリテーター

株式会社経営参謀 代表取締役 新谷 健司

参謀BARオーナー

デロイトトーマツグループにて10年間、中小企業向けコンサルティングに従事し、5つの事業立ち上げに参画。その後独立し、株式会社経営参謀を設立。現在は多くの経営支援を行う傍ら、日本茶ブランド「CRAFT TEA」などを展開する株式会社クラフト・ティーの代表も務める。自らの経営経験をもとに、経営者の孤独に寄り添うコミュニティ運営に尽力している。

ビジネスコミュニティバー「参謀BAR」について

経営者やビジネスリーダーが「ビジネス」を共通言語に集うコミュニティバー。新宿・浜松町・汐留の都内3店舗で展開しており、連日開催される多彩なイベントを通じて、質の高い出会いと情報交換の場を提供しています。

＜イベント一覧＞

https://luma.com/sanbou.bar

・参謀BAR新宿

〒160-0022 東京都新宿区新宿３丁目１５－１１ アドホック新宿 5F reDine 新宿 内

https://maps.app.goo.gl/rFq9gjPxPQ2WpMDW8

・参謀BAR浜松町

〒105-0022 東京都港区海岸１丁目２－３ 汐留芝離宮ビルディング B1F 浜松町ネオ横丁内

https://maps.app.goo.gl/z9G2tYQpqRw5oSMY6

・参謀BAR汐留

〒105-7090 東京都港区東新橋１丁目８－２ カレッタ汐留 地下2階 汐留横丁内

https://maps.app.goo.gl/TiRrEMsgZMxiYmFo7

会社概要

会社名：株式会社経営参謀

代表取締役：新谷 健司（Kenji Araya）

設立：2015年11月

事業内容：経営コンサルティング、経営者コミュニティ「参謀」の運営、参謀BARの運営

URL：https://www.ksanbou.co.jp/