Nintendo Switch(TM)向けリメイク第2弾『悠久幻想曲 2nd Album リバイバル』2027年春発売決定！

株式会社タイトー

株式会社タイトー（本社：東京都新宿区、以下タイトー）は、友情育成シミュレーションゲーム『悠久幻想曲』シリーズの第2作目『悠久幻想曲 2nd Album』をリメイクした作品、『悠久幻想曲 2nd Album リバイバル』を、Nintendo Switch(TM)向けに2027年春に発売することをお知らせいたします。

本作は2025年12月に発売された『悠久幻想曲リバイバル』の続編となり、前作同様にキャラクターデザインはmoo氏が担当し、ゲームの開発はオリジナル版のスタッフが再集結しリバイバルいたします。

『悠久幻想曲 2nd Album リバイバル』の発表を記念して、Ｘでフォロー＆リポストキャンペーンを実施いたします。

【悠久幻想曲 2nd Album リバイバル公式X】 ：https://x.com/TAITO_yuukyuu

また、声優の寺島拓篤さんがMCを務めるウェブラジオ「寺島拓篤のUQナイト」本日6月11日（木）の配信回は、『悠久幻想曲 2nd Album リバイバル』の発表を記念して、ゲストに声優の置鮎龍太郎さん（「悠久幻想曲 2nd Album」アルベルト・コーレイン役）を迎え配信いたします。

「寺島拓篤のUQナイト」第13回（毎週木曜日配信）

日時：6月11日(木)16時

配信URL：https://www.youtube.com/watch?v=OHM5m1quZxw

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=OHM5m1quZxw ]

【『悠久幻想曲 2nd Albumリバイバル』とは】

『悠久幻想曲』は株式会社メディアワークス（現株式会社KADOKAWA）より1997年に発売され、以降3作品、トリビュートタイトルをあわせ、シリーズ累計75万本を販売した育成シミュレーションゲーム。

『悠久幻想曲 2nd Albumリバイバル』は、2025年12月に発売されたシリーズ1作目のリメイク作品『悠久幻想曲リバイバル』に続き、続編の『悠久幻想曲 2nd Album』をリメイクして発売します。

本作では、『悠久幻想曲リバイバル』と同様に、オリジナル版のキャラクターデザインを担当したmoo氏が自ら全キャラクターをフルリニューアルします。また、ゲームの開発は、当時の『悠久幻想曲」の主要開発スタッフをはじめ開発に携わったメンバーが多数在籍している株式会社ブリッジに依頼することにより、オリジナルの魅力が丁寧に再構築されたリメイクを実現致します。

詳細については、今後の情報を楽しみにお待ちください。

【『悠久幻想曲 2nd Albumリバイバル』発表記念フォロー&RPキャンペーン】

『悠久幻想曲 2nd Album リバイバル』の発表を記念して、悠久幻想曲 2nd Album リバイバル公式Xアカウント(@TAITO_yuukyuu(https://x.com/TAITO_yuukyuu))にて、Amazonギフトカードが当たるキャンペーンを実施します。詳しくは公式Xをご確認下さい。

応募方法：

１. 悠久幻想曲 2nd Albumリバイバル公式Xアカウント(@TAITO_yuukyuu(https://x.com/TAITO_yuukyuu))を「フォロー」

２. キャンペーン対象ポストを「リポスト」

期間：2026年6月11日（木）～6月24日（水）23:59まで

賞品：Amazonギフトカード2,000円分 10名様

【製品情報】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/41970/table/759_1_52d860d20e75752f9e2e0ca8ed5e316c.jpg?v=202606110451 ]

【関連URL】

悠久幻想曲 2nd Album リバイバル公式サイト： https://www.taito.co.jp/uqgensoukyoku/uq2R

タイトーWEBサイト ： https://www.taito.co.jp/

悠久幻想曲 2nd Albumリバイバル公式X ： https://x.com/TAITO_yuukyuu

【商標】

※TAITOおよびTAITOロゴは、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。