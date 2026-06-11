「ロッホローモンド オリジナル トリプルオーク」のTWSC2026最高金賞＆ベストコストパフォーマンス賞W受賞を記念したSNSプレゼントキャンペーン実施のお知らせ

株式会社都光

株式会社都光(東京都台東区)は、「ロッホローモンド オリジナル トリプルオーク」がアジア最大級のスピリッツ品評会「東京ウイスキー&スピリッツコンペティション2026(TWSC2026)において最高金賞・ベストコストパフォーマンス賞を受賞したことを記念したSNSプレゼントキャンペーンを実施します。

本商品は、TWSC2026スコッチシングルモルト部門でわずか7本のみの「最高金賞」を受賞。他が1万5千円～4万5千円の価格帯の中、希望小売価格3,500円という手ごろさが際立っていました。プレミアムラインに肩を並べる高い品質が評価された、今年の顔となるウイスキーとも言える注目のボトルです。

Xフォロー＆リポストキャンペーン

TWSC2026 最高金賞・ベストコストパフォーマンス賞受賞記念 SNSプレゼントキャンペーン

◇応募期間 2026年6月11日(木)～6月21日(日)

◇応募方法

(1) 都光 公式Xアカウント「@toko_trading」をフォロー

アカウント名：TOKO 都光｜世界のプレミアム酒

URL ：https://x.com/toko_trading

(2) 当該キャンペーンの投稿をリポスト

◇賞品 ロッホローモンド オリジナル トリプルオーク(700ml ボトル)×1本…5名様

◇当選発表 応募期間終了後1週間以内にご当選者様へのダイレクトメッセージでのご連絡をもって代えさせていただきます。

［最高金賞］ロッホローモンド オリジナル トリプルオーク

ロッホローモンド蒸溜所のエントリーレンジ。［華やかな果実味］［ハチミツのような甘み］［やさしいスモーク］というロッホローモンドのハウススタイルを完璧に体現した一本です。蒸溜所のスタイルに高相性のアメリカンオーク樽3種類(1stフィル、リフィル、リチャー)を使い分けて熟成しています。

ALC. ：40%

容量 ：700ml

希望小売価格：3,500円+税

ロッホローモンド蒸溜所とは

スコットランド最大の湖「ローモンド湖」の畔に位置しており、ハイランドに分類されます。現在の場所での蒸溜は1966年からですが、蒸留所の歴史は1814年にまでさかのぼることができます。2タイプの単式蒸留器、2タイプの連続式蒸留器、製樽工場が同一敷地内にあることが大きな特徴で、シングルモルト、シングルグレーン、ブレンデッドといったあらゆる種類のウイスキーを製造しています。2018年から世界最古にして最高峰のゴルフ大会「全英オープンゴルフトーナメント」唯一となる公式ウイスキーに選ばれています。2024年にはIWSC「ディスティラリー・オブ・ザ・イヤー」の栄誉に輝き、数々の世界的品評会で過去最多58のアワードを受賞しました。さらに、東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション2025では、その革新的なウイスキー造りへの姿勢が高く評価され、その年を象徴する優れた蒸溜所に贈られる最高賞である「ベスト・スコッチ・ディスティラリー・オブ・ザ・イヤー」に選出されました。今最も勢いのあるスコットランドの蒸溜所の一つです。

東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション(TWSC)とは

東京ウイスキー&スピリッツコンペティション(TWSC)は、日本文化が培った繊細な味覚をもって、世界中のウイスキーおよびスピリッツの審査を行う日本で唯一の品評会です。ウイスキー評論家の土屋守が実行委員長を務めるTWSC実行委員会が主催し、品評会を通じて、国内はもとより世界中の高品質なウイスキー・スピリッツを広く発信していくことや、これからのウイスキー・スピリッツ文化の発展を担う国内の飲み手の育成などが、その目的です。2019年に初開催し、2020年からは、日本が誇る蒸留酒「焼酎」の魅力を世界の人々に知ってもらいたいという思いから、焼酎部門を新設しました。8回目の開催となったTWSC2026では、洋酒部門と焼酎・泡盛部門を合わせて783アイテムの出品があり、アジア最大級の出品数を誇る品評会となっています。(詳細はTWSCホームページ(https://tokyowhiskyspiritscompetition.jp/)をご参照ください)

【会社概要】

会社名：株式会社 都光

代表者：代表取締役 戸塚 尚孝

所在地：東京都台東区上野6-16-17

朝日生命上野昭和通ビル1階

URL ：https://www.toko-t.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

担当 ：竹中 康一

TEL ：03-3833-3541

FAX ：03-3832-6930

E-Mail：toko-eigyo@toko-t.co.jp