YouTube 運用代行を札幌で正式開始--株式会社キングプロテアが2026年最新版ショート動画×長尺動画の一気通貫サービスを提供
～～～YouTube 運用代行を札幌で正式開始--株式会社キングプロテアが2026年最新版ショート動画×長尺動画の一気通貫サービスを提供～～～
YouTube 運用代行を札幌で提供する専門会社として、株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔、所在地：北海道札幌市）は2026年6月11日より、TikTok・Instagramのショート動画運用代行で培ってきた制作ノウハウを活かし、YouTubeチャンネルの企画・撮影・編集・投稿・分析まで一気通貫で担うYouTube運用代行サービスを正式に開始した。累計動画制作本数1,500本以上・26アカウントの運用実績を持つZ世代クリエイターチームが、札幌エリアの中小企業・店舗ビジネスを対象に、ショート動画（YouTubeショート）と長尺動画の両軸でYouTubeチャンネルを丸ごと伸ばす支援を行う。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352121/images/bodyimage1】
YouTube 運用代行が札幌の中小企業に今こそ必要な理由--2026年最新版データで見る動画集客の現実
YouTube 運用代行の需要が急増している背景には、動画コンテンツへのユーザー接触時間の爆発的拡大がある。Google Japan（2025年）の調査によれば、国内YouTubeの月間視聴者数は7,000万人を超え、スマートフォンでの視聴割合は全体の70%以上に達している。また、Contentsquare Japan（2025年）のデータでは、動画コンテンツ経由のサイト流入はテキスト記事経由と比較してコンバージョン率が平均1.8倍高いことが示されており、動画を起点とした集客設計の重要性は年々高まっている。
一方で、札幌を含む地方中小企業における動画活用の現状は厳しい。株式会社キングプロテアがこれまでの商談・相談業務（累計30件以上）の中で確認してきた実態として、相談者の約65%が「YouTubeチャンネルを開設したものの、更新が止まっている」または「動画を作る社内リソースがない」という状況に陥っていた。「撮影も編集も外注したいが、どこに頼めばいいかわからない」という声は、実に相談者全体の半数近くを占めている。この「やりたいけど動けない」という構造的な課題を解消するために、キングプロテアはTikTok・Instagramで積み上げてきた一気通貫の制作体制をそのままYouTubeへ横展開する形で、今回のサービス提供開始に踏み切った。
YouTubeは他のSNSプラットフォームと異なり、投稿した動画が数ヶ月・数年にわたって検索からの流入を生み続ける「資産型コンテンツ」としての性質を持つ。TikTokやInstagramのショート動画が「タイムライン上での即時バズ」に強い一方、YouTubeは「検索意図を持ったユーザーへのリーチ」に強い。キングプロテアはこの二つの特性を補完的に組み合わせることで、短期的な認知拡大と中長期的な指名検索増加の両方を同時に狙う戦略を提案している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352121/images/bodyimage2】
YouTube 運用代行サービスの全詳細--2026年最新版の提供内容・対象・料金体系を一挙公開
YouTube 運用代行サービスは、企画・台本・撮影・編集・投稿・月次レポートまでを一気通貫で提供するフルマネジメント型のプランを基本としている。クライアントが行う作業は「月1～2回の撮影立ち合い（希望者のみ）」のみ。コンテンツの方向性から個別動画の尺・サムネイル設計・SEOキーワード選定まで、すべてキングプロテアのクリエイターチームが担う。
YouTube 運用代行を札幌で提供する専門会社として、株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔、所在地：北海道札幌市）は2026年6月11日より、TikTok・Instagramのショート動画運用代行で培ってきた制作ノウハウを活かし、YouTubeチャンネルの企画・撮影・編集・投稿・分析まで一気通貫で担うYouTube運用代行サービスを正式に開始した。累計動画制作本数1,500本以上・26アカウントの運用実績を持つZ世代クリエイターチームが、札幌エリアの中小企業・店舗ビジネスを対象に、ショート動画（YouTubeショート）と長尺動画の両軸でYouTubeチャンネルを丸ごと伸ばす支援を行う。
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YouTube 運用代行が札幌の中小企業に今こそ必要な理由--2026年最新版データで見る動画集客の現実
YouTube 運用代行の需要が急増している背景には、動画コンテンツへのユーザー接触時間の爆発的拡大がある。Google Japan（2025年）の調査によれば、国内YouTubeの月間視聴者数は7,000万人を超え、スマートフォンでの視聴割合は全体の70%以上に達している。また、Contentsquare Japan（2025年）のデータでは、動画コンテンツ経由のサイト流入はテキスト記事経由と比較してコンバージョン率が平均1.8倍高いことが示されており、動画を起点とした集客設計の重要性は年々高まっている。
一方で、札幌を含む地方中小企業における動画活用の現状は厳しい。株式会社キングプロテアがこれまでの商談・相談業務（累計30件以上）の中で確認してきた実態として、相談者の約65%が「YouTubeチャンネルを開設したものの、更新が止まっている」または「動画を作る社内リソースがない」という状況に陥っていた。「撮影も編集も外注したいが、どこに頼めばいいかわからない」という声は、実に相談者全体の半数近くを占めている。この「やりたいけど動けない」という構造的な課題を解消するために、キングプロテアはTikTok・Instagramで積み上げてきた一気通貫の制作体制をそのままYouTubeへ横展開する形で、今回のサービス提供開始に踏み切った。
YouTubeは他のSNSプラットフォームと異なり、投稿した動画が数ヶ月・数年にわたって検索からの流入を生み続ける「資産型コンテンツ」としての性質を持つ。TikTokやInstagramのショート動画が「タイムライン上での即時バズ」に強い一方、YouTubeは「検索意図を持ったユーザーへのリーチ」に強い。キングプロテアはこの二つの特性を補完的に組み合わせることで、短期的な認知拡大と中長期的な指名検索増加の両方を同時に狙う戦略を提案している。
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