【新小岩店 リラクゼーションマッサージ】もみの匠 新小岩店 ～70分施術キャンペーンを実施中（6月末まで）～
【新小岩店】
オープン記念「70分施術キャンペーンを実施中（6月末まで）」のご案内しております
【店舗概要】
■もみの匠 新小岩店
https://mominotakumi.com/shinkoiwa/
■住所
東京都葛飾区新小岩１丁目５０－２福屋ビル２F
JR新小岩駅南口から徒歩3分
OSドラッグとレインボーの間の道に入ってすぐの2階になります。
【会社概要】
■会社名
株式会社興和サービスアシスト
https://ksa.jp/
東京都中野区中野3-31-8 Ｎスクエア2F
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
今回「もみの匠 新小岩店」では 今だけお得キャンペーンを新たに打ち出しました。
70分施術キャンペーンを実施中（6月末まで）
下記、もみの匠新小岩店のURL
https://mominotakumi.com/shinkoiwa/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351539/images/bodyimage1】
こんにちは、もみの匠 新小岩店です。
もみの匠 新小岩店では、お仕事疲れなど日々の疲れを気軽に解消していただきたいと思い、日々接客に励んでおります。
イベントの最新情報は「もみの匠 新小岩店」のHPにてご確認いただけます。
https://mominotakumi.com/shinkoiwa/
新小岩店
「70分施術キャンペーンを実施中（6月末まで）」のご案内しております
リラクゼーションサロン もみの匠 新小岩店は皆様の健康を応援しております。
【丁寧な施術】をコンセプトに厳選されたセラピストによる施術をご体験ください！！
皆様のご来店、心よりお待ちしております。
【その他新規出店店舗】
もみの匠 藤沢店
https://mominotakumi.com/fujisawa/
2026年06月26日オープン予定！
もみの匠 心斎橋店
https://mominotakumi.com/shinsaibashi/
2026年04月03日オープン！
店 舗 名：もみの匠 新小岩店
所 在 地：東京都葛飾区新小岩１丁目５０－２福屋ビル２F
電話番号：03-5879-9969
営業時間：10：00～24：00（最終受付22：30）
勤務を希望される方は下記より応募可能
https://mominotakumi.com/recruit.html
ホームページよりご予約可能
下記、もみの匠ホームページ
https://mominotakumi.com/
↓↓ネットからの予約こちらから↓↓
https://mominotakumi.com/snkiw/
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
オープン記念「70分施術キャンペーンを実施中（6月末まで）」のご案内しております
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■もみの匠 新小岩店
https://mominotakumi.com/shinkoiwa/
■住所
東京都葛飾区新小岩１丁目５０－２福屋ビル２F
JR新小岩駅南口から徒歩3分
OSドラッグとレインボーの間の道に入ってすぐの2階になります。
【会社概要】
■会社名
株式会社興和サービスアシスト
https://ksa.jp/
東京都中野区中野3-31-8 Ｎスクエア2F
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
今回「もみの匠 新小岩店」では 今だけお得キャンペーンを新たに打ち出しました。
70分施術キャンペーンを実施中（6月末まで）
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https://mominotakumi.com/shinkoiwa/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351539/images/bodyimage1】
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イベントの最新情報は「もみの匠 新小岩店」のHPにてご確認いただけます。
https://mominotakumi.com/shinkoiwa/
新小岩店
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リラクゼーションサロン もみの匠 新小岩店は皆様の健康を応援しております。
【丁寧な施術】をコンセプトに厳選されたセラピストによる施術をご体験ください！！
皆様のご来店、心よりお待ちしております。
【その他新規出店店舗】
もみの匠 藤沢店
https://mominotakumi.com/fujisawa/
2026年06月26日オープン予定！
もみの匠 心斎橋店
https://mominotakumi.com/shinsaibashi/
2026年04月03日オープン！
店 舗 名：もみの匠 新小岩店
所 在 地：東京都葛飾区新小岩１丁目５０－２福屋ビル２F
電話番号：03-5879-9969
営業時間：10：00～24：00（最終受付22：30）
勤務を希望される方は下記より応募可能
https://mominotakumi.com/recruit.html
ホームページよりご予約可能
下記、もみの匠ホームページ
https://mominotakumi.com/
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