Wafer Dicing Blade Market(ウェハーダイシングブレード市場)調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年06月08に「Wafer Dicing Blade Market(ウェハーダイシングブレード市場)調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ウェハーダイシングブレードに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
Wafer Dicing Blade Market(ウェハーダイシングブレード市場)の概要
Wafer Dicing Blade Market(ウェハーダイシングブレード市場)に関する当社の調査レポートによると、ウェハーダイシングブレード 市場規模は 2035 年に約 25億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Wafer Dicing Blade Market(ウェハーダイシングブレード市場)規模は約 12.4億米ドルとなっています。ウェハーダイシングブレードに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.5% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ウェハーダイシングブレード市場のシェア拡大は、世界的な300mm以上の大型ウェハーへの移行によって牽引されています。この移行に伴い、ウェハー1枚あたりのブレード消費量が増加しています。当社の分析によれば、現在300mmウェハーが世界のウェハー投入量（ウェハースタート）の70%以上を占めており、ウェハーが大型化するにつれて切断距離が伸びるため、より多くのダイシングラインが必要となるほか、ブレードの交換頻度も高まっています。
また、300mmウェハーでは、200mmウェハーとは異なり、パワーデバイス向けに炭化ケイ素（SiC）のような硬度の高い材料が使用されるケースがあり、これがブレードの摩耗を加速させています。つまり、半導体製造工場（Fab）のオペレーターによるブレード交換の頻度が増加しており、これが直接的にブレードの販売数量（ユニットボリューム）を押し上げる要因となっているのです。
ウェハーダイシングブレードに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/wafer-dicing-blade-market/590642389
ウェハーダイシングブレードに関する市場調査によると、政府主導による国内半導体パッケージング能力の増強が、後工程（バックエンド）施設におけるダイシングブレードへの新たな需要を創出しており、これに伴い市場シェアが拡大する見通しであることが明らかになりました。日本の「経済安全保障推進法」に基づき、経済産業省は半導体サプライチェーンを重要物資等に指定し、パッケージングおよび検査インフラの整備に対して補助金による支援を行っています。
ダイシングブレードは、ウェハーレベルパッケージング（WLP）やファンアウトプロセスにおいて消費されます。これらのプロセスでは、再配線層（RDL）の形成後にウェハーを個々のチップへと切り出す（シンギュレーション）工程が行われます。日本、米国、ヨーロッパの各国が、東南アジアへの依存度を低減させるべく国内でのパッケージング能力強化を推進する中、ウェハー1枚あたりのダイシング工程数が増加しています。これにより、ウェハー投入量（ウェハースタート）の動向とは独立して、ダイシングブレードへの需要が拡大しています。
Wafer Dicing Blade Market(ウェハーダイシングブレード市場)の概要
Wafer Dicing Blade Market(ウェハーダイシングブレード市場)に関する当社の調査レポートによると、ウェハーダイシングブレード 市場規模は 2035 年に約 25億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Wafer Dicing Blade Market(ウェハーダイシングブレード市場)規模は約 12.4億米ドルとなっています。ウェハーダイシングブレードに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.5% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ウェハーダイシングブレード市場のシェア拡大は、世界的な300mm以上の大型ウェハーへの移行によって牽引されています。この移行に伴い、ウェハー1枚あたりのブレード消費量が増加しています。当社の分析によれば、現在300mmウェハーが世界のウェハー投入量（ウェハースタート）の70%以上を占めており、ウェハーが大型化するにつれて切断距離が伸びるため、より多くのダイシングラインが必要となるほか、ブレードの交換頻度も高まっています。
また、300mmウェハーでは、200mmウェハーとは異なり、パワーデバイス向けに炭化ケイ素（SiC）のような硬度の高い材料が使用されるケースがあり、これがブレードの摩耗を加速させています。つまり、半導体製造工場（Fab）のオペレーターによるブレード交換の頻度が増加しており、これが直接的にブレードの販売数量（ユニットボリューム）を押し上げる要因となっているのです。
ウェハーダイシングブレードに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/wafer-dicing-blade-market/590642389
ウェハーダイシングブレードに関する市場調査によると、政府主導による国内半導体パッケージング能力の増強が、後工程（バックエンド）施設におけるダイシングブレードへの新たな需要を創出しており、これに伴い市場シェアが拡大する見通しであることが明らかになりました。日本の「経済安全保障推進法」に基づき、経済産業省は半導体サプライチェーンを重要物資等に指定し、パッケージングおよび検査インフラの整備に対して補助金による支援を行っています。
ダイシングブレードは、ウェハーレベルパッケージング（WLP）やファンアウトプロセスにおいて消費されます。これらのプロセスでは、再配線層（RDL）の形成後にウェハーを個々のチップへと切り出す（シンギュレーション）工程が行われます。日本、米国、ヨーロッパの各国が、東南アジアへの依存度を低減させるべく国内でのパッケージング能力強化を推進する中、ウェハー1枚あたりのダイシング工程数が増加しています。これにより、ウェハー投入量（ウェハースタート）の動向とは独立して、ダイシングブレードへの需要が拡大しています。