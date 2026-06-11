ジーデップ・アドバンス、DDNより「Growth Excellence Award」を受賞～優れた案件開発力と的確な製品・ソリューション提案が高く評価～
AIとビジュアライゼーションのソリューションカンパニーである株式会社ジーデップ・アドバンス（GDEP Advance, Inc.／本社：東京都中央区／代表取締役CEO：飯野匡道／東証スタンダード：5885）は、このたび、高性能データストレージソリューションのリーディングカンパニーである株式会社データダイレクト・ネットワークス・ジャパン（以下、DDN）より、パートナーとしての活動が高く評価され、DDN Partner Summitにおいて「Growth Excellence Award」を受賞したことをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352093/images/bodyimage1】
受賞の背景
当社は2024年6月より販売代理店契約を締結し、優れた性能と機能性を提供するDDNのストレージシステムの提供を行っております。
本アワードは、DDNのパートナー企業の中から、特に顕著な活動実績と貢献を示した企業に対して贈られるものです。ジーデップ・アドバンスは、以下の点が総合的に評価され、今回の受賞に至りました。
●卓越した案件開発力：
お客様の課題やニーズをいち早く捉え、新たなビジネス機会を継続的に創出してきた営業・提案活動
●製品およびソリューションに対する正しい理解：
DDN製品の技術的特長やアーキテクチャを深く理解し、用途に応じた最適な構成を設計する技術力
●お客様に対する的確な提案：
DDN製品とソリューションの価値を最大限に引き出し、お客様の課題解決に直結する提案を実践してきた実績
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352093/images/bodyimage2】
株式会社データダイレクト・ネットワークス・ジャパン
営業統括 執行役員 秋元 禮 氏のコメント
「ジーデップ・アドバンス様は、NVIDIAエリートパートナーとしての技術力と市場影響力を背景に、GPU・AIインフラ領域におけるDDNとの協業を力強く推進していただきました。NVIDIAコンピューティング基盤とDDNストレージを組み合わせた最適解を、お客様の課題に即した形でご提案いただいた実績は、他のパートナーにとっても範となるものであり、このたび「Growth Excellence Award」を授与させていただきました。両社のエコシステムをさらに強化しながら、日本のAI/HPC市場の発展に共に貢献してまいります。」
株式会社ジーデップ・アドバンス
代表取締役CEO 飯野匡道のコメント
「このたびDDN様より栄誉ある『Growth Excellence Award』を賜りましたことを、社員一同、心より光栄に存じます。これもひとえに、日頃よりお引き立てを賜るお客様、そしてDDN様の緊密なご支援のおかげと、改めて深く御礼申し上げます。
当社は創業以来、AI/HPC領域における計算基盤のプロフェッショナルとして、ハードウェアの提供にとどまらず、お客様の研究開発・ビジネスの成果に直結するソリューションをお届けすることを使命としてまいりました。今回の受賞は、当社のエンジニアと営業が一体となり、DDN製品の卓越した価値を正しく理解し、お客様一社一社の課題に真摯に向き合ってきた成果が評価されたものと受け止めております。
生成AIの急速な進展により、データ基盤に求められる性能・規模は飛躍的に拡大しています。当社は引き続きDDN様との強固なパートナーシップのもと、最先端のストレージソリューションを通じて、お客様のイノベーション創出に貢献してまいります。」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352093/images/bodyimage1】
受賞の背景
当社は2024年6月より販売代理店契約を締結し、優れた性能と機能性を提供するDDNのストレージシステムの提供を行っております。
本アワードは、DDNのパートナー企業の中から、特に顕著な活動実績と貢献を示した企業に対して贈られるものです。ジーデップ・アドバンスは、以下の点が総合的に評価され、今回の受賞に至りました。
●卓越した案件開発力：
お客様の課題やニーズをいち早く捉え、新たなビジネス機会を継続的に創出してきた営業・提案活動
●製品およびソリューションに対する正しい理解：
DDN製品の技術的特長やアーキテクチャを深く理解し、用途に応じた最適な構成を設計する技術力
●お客様に対する的確な提案：
DDN製品とソリューションの価値を最大限に引き出し、お客様の課題解決に直結する提案を実践してきた実績
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352093/images/bodyimage2】
株式会社データダイレクト・ネットワークス・ジャパン
営業統括 執行役員 秋元 禮 氏のコメント
「ジーデップ・アドバンス様は、NVIDIAエリートパートナーとしての技術力と市場影響力を背景に、GPU・AIインフラ領域におけるDDNとの協業を力強く推進していただきました。NVIDIAコンピューティング基盤とDDNストレージを組み合わせた最適解を、お客様の課題に即した形でご提案いただいた実績は、他のパートナーにとっても範となるものであり、このたび「Growth Excellence Award」を授与させていただきました。両社のエコシステムをさらに強化しながら、日本のAI/HPC市場の発展に共に貢献してまいります。」
株式会社ジーデップ・アドバンス
代表取締役CEO 飯野匡道のコメント
「このたびDDN様より栄誉ある『Growth Excellence Award』を賜りましたことを、社員一同、心より光栄に存じます。これもひとえに、日頃よりお引き立てを賜るお客様、そしてDDN様の緊密なご支援のおかげと、改めて深く御礼申し上げます。
当社は創業以来、AI/HPC領域における計算基盤のプロフェッショナルとして、ハードウェアの提供にとどまらず、お客様の研究開発・ビジネスの成果に直結するソリューションをお届けすることを使命としてまいりました。今回の受賞は、当社のエンジニアと営業が一体となり、DDN製品の卓越した価値を正しく理解し、お客様一社一社の課題に真摯に向き合ってきた成果が評価されたものと受け止めております。
生成AIの急速な進展により、データ基盤に求められる性能・規模は飛躍的に拡大しています。当社は引き続きDDN様との強固なパートナーシップのもと、最先端のストレージソリューションを通じて、お客様のイノベーション創出に貢献してまいります。」