京都 SNSコンサルの新定番が誕生--株式会社キングプロテアが京都エリアへの本格展開を発表｜累計動画制作1,500本超の実績を引っ提げて上陸
～～～TikTok・Instagram運用を丸投げできる札幌発のSNS専門チームが、京都の店舗・中小企業の「伝わらない」を売上に変える～～～
2026年5月30日より京都エリアの新規相談受付を正式開始--先着順で初回無料コンサルを提供
京都 SNSコンサルの選択肢が、2026年5月30日（土）から大きく変わります。TikTok・Instagramのショート動画運用を起点とする株式会社キングプロテア（本社：北海道札幌市、代表取締役CEO：岸本一翔）が、京都エリアへの本格展開を正式に発表しました。累計動画制作本数1,500本以上・現在運用中26アカウントの実績チームが、京都の店舗ビジネス・中小企業の「SNS集客の課題」に向き合います。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350971/images/bodyimage1】
京都 SNSコンサルに「丸投げ」という新しい選択肢--その全容と背景
京都の店舗経営者や中小企業経営者のあいだで、近年「SNSをやらなきゃとわかってはいるが、手が回らない」という声が急増しています。観光需要が回復し、インバウンド客も戻ってきた京都の市場において、SNS経由の集客は今や「やるかどうか」ではなく「誰に任せるか」という段階に移行しています。
株式会社キングプロテアが今回、京都 SNSコンサルサービスを正式展開するに至った背景には、この「誰に任せるか問題」があります。自社でSNSを動かそうとしても、撮影・編集・投稿・分析・改善という工程は思った以上に工数がかかります。フリーランスに頼んでみたものの、クオリティにムラがあったり、途中で連絡が取れなくなったりというケースも少なくありません。
キングプロテアが提供するのは、企画・台本・撮影・編集・投稿・分析・改善まで、内製クリエイターチームが一気通貫で担う「完全丸投げ型のSNS運用代行」です。TikTokをリアルに使いこなすZ世代中心のクリエイターチームが、プラットフォームのアルゴリズムと京都の消費者行動の両方を踏まえた上で、最短で成果につながる動画を設計します。
総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、20～30代のSNS利用率はすでに9割を超えており、購買行動においてもSNSの影響力が拡大し続けています。観光客・地元住民・外国人旅行者が入り混じる京都という市場において、TikTokやInstagramでの「見つけてもらう設計」は、あらゆる業種にとって急務になっています。キングプロテアは、この設計を丸ごと担う専門パートナーとして、京都市場に参入します。
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京都 SNSコンサルが「結果を出せる」理由--1,500本の制作実績と26アカウント運用が生んだ再現性
「なぜキングプロテアに頼むと結果が出るのか」--この問いへの答えは、データと事例が証明しています。
まず、累計動画制作本数1,500本以上という量的実績。これは単なる本数ではなく、1,500本分の「何がバズって、何がバズらないか」の実戦データベースです。業種ごとの勝ちパターン・伸びるフォーマット・避けるべき構成が、26アカウントの同時運用によってさらに精緻化されています。新規アカウントでも初動が早い理由は、この蓄積にあります。
具体的な成果実績として、株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）では384,000再生、株式会社CAICA様では328,000再生、渋谷文化村レディースクリニック様では76,000再生を達成。再生数の大きさだけでなく、「動画→プロフィール→公式LINE→予約・来店」という導線設計まで一気通貫で行うことで、バズを売上に変換しています。
売上改善の実績も明確です。手結整体院様では公式LINEを活用した運用設計により、支援開始からわずか1ヶ月目で前年比166%の売上UP（月商75万円→125万円）を達成。宿泊事業会社様ではMeta広告のターゲティングとクリエイティブのPDCAにより、前代理店でCPA 8～12万円だったところを2万円まで改善し、広告費を変えずに売上5倍を実現しました。
京都の店舗ビジネスにおいても、同様の設計と実行を提供します。飲食店・美容サロン・クリニック・整体院・宿泊業など、人が出て映えるビジネスほどTikTok・Instagramとの相性は高く、キングプロテアが最も得意とする領域です。初回相談では、業種と現状のSNS状況をヒアリングした上で、具体的な運用設計の方向性をご提案します。
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京都 SNSコンサルの料金・プランを一挙公開--月8万円台から始まる3つのプラン
「SNS運用代行は高そう」というイメージを持つ経営者は少なくありません。キングプロテアでは、事業規模や運用目的に応じて選べる3つのプランを用意しています。
まず、個人事業主・1店舗経営者向けの「キャストプラン（88,000円/月）」。月4本の動画投稿を基本に、企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援をセットで提供します。「まずSNS運用を習慣化したい」「自分のアカウントを育てたい」というフェーズに適しています。
次に、店舗型ビジネスに最も選ばれている「店舗SNS運用プラン（177,000円/月）」。ショート動画を月8本投稿し、企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援に加え、Meta広告配信・運用もセットで行います。TikTokやInstagramの自然流入に加え、Meta広告でのターゲット配信まで組み合わせることで、認知→来店の導線をより太くします。
そして、法人・複数店舗経営者向けの「法人SNS運用プラン（198,000円/月）」。月10本のショート動画投稿に加え、フィード・ストーリーズ・Meta広告も含めた包括的な運用設計を提供します。26アカウントの同時運用実績を持つチームが、スケールに合わせた戦略を設計します。
なお、いずれのプランも最低推奨契約期間は6ヶ月です。SNS運用は短期間での成果を求めるものではなく、継続的な投稿・分析・改善のサイクルによって成果が積み上がります。6ヶ月という期間は、アカウントが軌道に乗り、売上への影響が数字として見え始めるまでの最低ラインとして設定しています。
また、2026年5月30日の京都展開開始にあわせ、先着順で初回無料コンサルを提供します（先着枠・詳細は公式サイトにてご確認ください）。現在のSNS状況・目標・課題をヒアリングし、最適なプランをご提案します。
京都 SNSコンサルに関するよくある疑問--失敗しないための3つの確認ポイント
京都でSNSコンサルや運用代行を検討している経営者から、よく寄せられる疑問を以下にまとめます。
**Q1. 「地方の代理店に任せて、本当に京都の市場感を理解してもらえるのか？」**
キングプロテアのチームは、全国複数エリアのクライアントを同時運用しています。業種のロジックと動画設計の普遍的な原則は地域を問わず機能しますが、ローカル感・地域性は撮影と台本設計の段階で組み込みます。京都の場合は、観光文化・地元住民向け・インバウンド向けという複数ターゲットが共存するため、アカウントコンセプトの設計段階でこの点を明確に整理します。オンラインでのリモート対応を基本としながら、必要に応じて現地撮影にも対応します。
**Q2. 「自分でSNSをやってみたが全く伸びなかった。プロに頼んでも変わらないのでは？」**
SNSが伸びない原因は、ほとんどの場合「投稿頻度」ではなく「設計」にあります。具体的には、アカウントコンセプトのズレ・ターゲット設定の曖昧さ・動画の最初の2～3秒での離脱・プロフィールへの導線の弱さ、という4点が主要因です。キングプロテアでは、アカウント設計の段階でこれらの問題を洗い出し、改善してから運用を開始します。現在26アカウントを並走運用しているデータから、業種別の勝ちパターンを適用することで、初動の立ち上がりを早めます。
**Q3. 「途中で解約したい場合はどうなるか？」**
最低推奨契約期間は6ヶ月ですが、詳細な解約条件については初回相談時にご確認ください。キングプロテアは短期的な成果よりも、クライアントとの長期的な信頼関係を重視しており、「続けたくなる成果を出す」ことが最大の解約防止策だと考えています。相談・契約前に条件を明確に説明した上で、お互いが納得した形でスタートします。
SNS運用代行を選ぶ際に確認すべき本質的なポイントは、「過去の実績データを開示しているか」「業種特有の運用経験があるか」「担当者が変わってもクオリティが維持される仕組みがあるか」の3点です。キングプロテアでは、各クライアントの実績データをレポートとして月次で提供し、チーム体制による運用品質の安定化を図っています。
代表者コメント
「SNSを始めたいとおっしゃる経営者の方とお話しするとき、一番多く聞く言葉は『自分でやろうとしたけど、続かなかった』です。続かない理由は意志の問題ではなく、設計の問題です。投稿の内容・頻度・フォーマット・タイミング--これらを正しく設計しないまま走り始めると、どんなに真面目に取り組んでも数字はなかなか動かない。この現実を、僕たちは1,500本以上の動画制作と26アカウントの並走運用を通じて、繰り返し見てきました。
だからこそ、キングプロテアは『設計から始める丸投げ』にこだわっています。アカウントのコンセプト・ターゲット・導線を最初に整えた上で、Z世代のクリエイターチームが動画を作り、分析して、改善する。このサイクルを、クライアントの皆さんが本業に集中している間に回し続けることが、僕たちの仕事です。
京都 SNSコンサルという形で京都の経営者の皆さんと一緒に走れることを、心から楽しみにしています。京都の店舗・企業の魅力が、TikTokやInstagramを通じてもっと多くの人に届くように。そして、その動画が実際の来店・売上・採用につながるように。仲間と共に夢を追い、共に叶えることが僕たちのやり方です。初回無料コンサルで、まずお気軽にお話しください。」
--岸本一翔（株式会社キングプロテア 代表取締役CEO）
今後の展望
株式会社キングプロテアは、2026年5月30日の京都展開を皮切りに、全国主要都市へのサービス提供エリアを順次拡大していく計画です。札幌を拠点としながら、リモート運用体制の強化と現地撮影対応の仕組みを整えることで、地理的なハードルを下げたSNS運用代行の提供を目指します。
また、京都展開と並行して、AI研修・AIコンサルティング事業（屋号：AX Japan）も本格稼働しています。SNS運用×AI活用という掛け合わせにより、クライアントの業務効率化と集客力強化を同時に支援する体制を整えていきます。
さらに、TikTokライブ支援・ライバー育成を含む夜職特化プランについても、京都エリア（ミナミ・木屋町・祇園周辺等の繁華街）での相談受付を開始します。業種特有のSNS運用ノウハウと、TikTokライブの集客設計を組み合わせた支援を展開していきます。
現在運用中の26アカウントから得られるデータを業種別・エリア別に体系化し、京都の新規クライアントに対してより早い立ち上がりを提供できる運用設計を継続的にアップデートしていきます。「SNS運用の成果を、もっと多くの経営者に届ける」という方針のもと、チームとサービスの両方を拡充していきます。
サービス概要
・サービス名: 京都 SNSコンサル・SNS運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート対応）
・提供開始日: 2026年5月30日（京都エリア正式展開）
・対象エリア: 京都府全域（リモート対応）※現地撮影は要相談
・プラン構成: キャストプラン 88,000円/月 ／ 店舗SNS運用プラン 177,000円/月 ／ 法人SNS運用プラン 198,000円/月
・最低推奨契約期間: 3ヶ月
・初回特典: 先着順・初回無料コンサル（詳細は公式サイトにて）
・対象業種: 飲食店・美容サロン・クリニック・整体院・宿泊業・小売店・夜職店舗 など店舗型ビジネス全般
・URL: https://kingprotea.jp
・お問い合わせ: info@kingprotea.jp ／ 電話：090-3898-9276（平日9:00～18:00）
・Webフォーム: https://kingprotea.jp/contact/
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・事業内容: SNS運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート他）／動画制作／Meta広告運用／公式LINE構築・運用／MEO・SEO対策／AI研修・AIコンサルティング（屋号：AX Japan）
・メディア掲載実績: PRESIDENT Online・東洋経済オンライン・日経新聞・北海道新聞・JBpress など大手メディア56～68社
・累計動画制作本数: 1,500本以上
・現在運用中アカウント数: 26アカウント
・電話: 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
・URL: https://kingprotea.jp
配信元企業：株式会社キングプロテア
2026年5月30日より京都エリアの新規相談受付を正式開始--先着順で初回無料コンサルを提供
京都 SNSコンサルの選択肢が、2026年5月30日（土）から大きく変わります。TikTok・Instagramのショート動画運用を起点とする株式会社キングプロテア（本社：北海道札幌市、代表取締役CEO：岸本一翔）が、京都エリアへの本格展開を正式に発表しました。累計動画制作本数1,500本以上・現在運用中26アカウントの実績チームが、京都の店舗ビジネス・中小企業の「SNS集客の課題」に向き合います。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350971/images/bodyimage1】
京都 SNSコンサルに「丸投げ」という新しい選択肢--その全容と背景
京都の店舗経営者や中小企業経営者のあいだで、近年「SNSをやらなきゃとわかってはいるが、手が回らない」という声が急増しています。観光需要が回復し、インバウンド客も戻ってきた京都の市場において、SNS経由の集客は今や「やるかどうか」ではなく「誰に任せるか」という段階に移行しています。
株式会社キングプロテアが今回、京都 SNSコンサルサービスを正式展開するに至った背景には、この「誰に任せるか問題」があります。自社でSNSを動かそうとしても、撮影・編集・投稿・分析・改善という工程は思った以上に工数がかかります。フリーランスに頼んでみたものの、クオリティにムラがあったり、途中で連絡が取れなくなったりというケースも少なくありません。
キングプロテアが提供するのは、企画・台本・撮影・編集・投稿・分析・改善まで、内製クリエイターチームが一気通貫で担う「完全丸投げ型のSNS運用代行」です。TikTokをリアルに使いこなすZ世代中心のクリエイターチームが、プラットフォームのアルゴリズムと京都の消費者行動の両方を踏まえた上で、最短で成果につながる動画を設計します。
総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、20～30代のSNS利用率はすでに9割を超えており、購買行動においてもSNSの影響力が拡大し続けています。観光客・地元住民・外国人旅行者が入り混じる京都という市場において、TikTokやInstagramでの「見つけてもらう設計」は、あらゆる業種にとって急務になっています。キングプロテアは、この設計を丸ごと担う専門パートナーとして、京都市場に参入します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350971/images/bodyimage2】
京都 SNSコンサルが「結果を出せる」理由--1,500本の制作実績と26アカウント運用が生んだ再現性
「なぜキングプロテアに頼むと結果が出るのか」--この問いへの答えは、データと事例が証明しています。
まず、累計動画制作本数1,500本以上という量的実績。これは単なる本数ではなく、1,500本分の「何がバズって、何がバズらないか」の実戦データベースです。業種ごとの勝ちパターン・伸びるフォーマット・避けるべき構成が、26アカウントの同時運用によってさらに精緻化されています。新規アカウントでも初動が早い理由は、この蓄積にあります。
具体的な成果実績として、株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）では384,000再生、株式会社CAICA様では328,000再生、渋谷文化村レディースクリニック様では76,000再生を達成。再生数の大きさだけでなく、「動画→プロフィール→公式LINE→予約・来店」という導線設計まで一気通貫で行うことで、バズを売上に変換しています。
売上改善の実績も明確です。手結整体院様では公式LINEを活用した運用設計により、支援開始からわずか1ヶ月目で前年比166%の売上UP（月商75万円→125万円）を達成。宿泊事業会社様ではMeta広告のターゲティングとクリエイティブのPDCAにより、前代理店でCPA 8～12万円だったところを2万円まで改善し、広告費を変えずに売上5倍を実現しました。
京都の店舗ビジネスにおいても、同様の設計と実行を提供します。飲食店・美容サロン・クリニック・整体院・宿泊業など、人が出て映えるビジネスほどTikTok・Instagramとの相性は高く、キングプロテアが最も得意とする領域です。初回相談では、業種と現状のSNS状況をヒアリングした上で、具体的な運用設計の方向性をご提案します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350971/images/bodyimage3】
京都 SNSコンサルの料金・プランを一挙公開--月8万円台から始まる3つのプラン
「SNS運用代行は高そう」というイメージを持つ経営者は少なくありません。キングプロテアでは、事業規模や運用目的に応じて選べる3つのプランを用意しています。
まず、個人事業主・1店舗経営者向けの「キャストプラン（88,000円/月）」。月4本の動画投稿を基本に、企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援をセットで提供します。「まずSNS運用を習慣化したい」「自分のアカウントを育てたい」というフェーズに適しています。
次に、店舗型ビジネスに最も選ばれている「店舗SNS運用プラン（177,000円/月）」。ショート動画を月8本投稿し、企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援に加え、Meta広告配信・運用もセットで行います。TikTokやInstagramの自然流入に加え、Meta広告でのターゲット配信まで組み合わせることで、認知→来店の導線をより太くします。
そして、法人・複数店舗経営者向けの「法人SNS運用プラン（198,000円/月）」。月10本のショート動画投稿に加え、フィード・ストーリーズ・Meta広告も含めた包括的な運用設計を提供します。26アカウントの同時運用実績を持つチームが、スケールに合わせた戦略を設計します。
なお、いずれのプランも最低推奨契約期間は6ヶ月です。SNS運用は短期間での成果を求めるものではなく、継続的な投稿・分析・改善のサイクルによって成果が積み上がります。6ヶ月という期間は、アカウントが軌道に乗り、売上への影響が数字として見え始めるまでの最低ラインとして設定しています。
また、2026年5月30日の京都展開開始にあわせ、先着順で初回無料コンサルを提供します（先着枠・詳細は公式サイトにてご確認ください）。現在のSNS状況・目標・課題をヒアリングし、最適なプランをご提案します。
京都 SNSコンサルに関するよくある疑問--失敗しないための3つの確認ポイント
京都でSNSコンサルや運用代行を検討している経営者から、よく寄せられる疑問を以下にまとめます。
**Q1. 「地方の代理店に任せて、本当に京都の市場感を理解してもらえるのか？」**
キングプロテアのチームは、全国複数エリアのクライアントを同時運用しています。業種のロジックと動画設計の普遍的な原則は地域を問わず機能しますが、ローカル感・地域性は撮影と台本設計の段階で組み込みます。京都の場合は、観光文化・地元住民向け・インバウンド向けという複数ターゲットが共存するため、アカウントコンセプトの設計段階でこの点を明確に整理します。オンラインでのリモート対応を基本としながら、必要に応じて現地撮影にも対応します。
**Q2. 「自分でSNSをやってみたが全く伸びなかった。プロに頼んでも変わらないのでは？」**
SNSが伸びない原因は、ほとんどの場合「投稿頻度」ではなく「設計」にあります。具体的には、アカウントコンセプトのズレ・ターゲット設定の曖昧さ・動画の最初の2～3秒での離脱・プロフィールへの導線の弱さ、という4点が主要因です。キングプロテアでは、アカウント設計の段階でこれらの問題を洗い出し、改善してから運用を開始します。現在26アカウントを並走運用しているデータから、業種別の勝ちパターンを適用することで、初動の立ち上がりを早めます。
**Q3. 「途中で解約したい場合はどうなるか？」**
最低推奨契約期間は6ヶ月ですが、詳細な解約条件については初回相談時にご確認ください。キングプロテアは短期的な成果よりも、クライアントとの長期的な信頼関係を重視しており、「続けたくなる成果を出す」ことが最大の解約防止策だと考えています。相談・契約前に条件を明確に説明した上で、お互いが納得した形でスタートします。
SNS運用代行を選ぶ際に確認すべき本質的なポイントは、「過去の実績データを開示しているか」「業種特有の運用経験があるか」「担当者が変わってもクオリティが維持される仕組みがあるか」の3点です。キングプロテアでは、各クライアントの実績データをレポートとして月次で提供し、チーム体制による運用品質の安定化を図っています。
代表者コメント
「SNSを始めたいとおっしゃる経営者の方とお話しするとき、一番多く聞く言葉は『自分でやろうとしたけど、続かなかった』です。続かない理由は意志の問題ではなく、設計の問題です。投稿の内容・頻度・フォーマット・タイミング--これらを正しく設計しないまま走り始めると、どんなに真面目に取り組んでも数字はなかなか動かない。この現実を、僕たちは1,500本以上の動画制作と26アカウントの並走運用を通じて、繰り返し見てきました。
だからこそ、キングプロテアは『設計から始める丸投げ』にこだわっています。アカウントのコンセプト・ターゲット・導線を最初に整えた上で、Z世代のクリエイターチームが動画を作り、分析して、改善する。このサイクルを、クライアントの皆さんが本業に集中している間に回し続けることが、僕たちの仕事です。
京都 SNSコンサルという形で京都の経営者の皆さんと一緒に走れることを、心から楽しみにしています。京都の店舗・企業の魅力が、TikTokやInstagramを通じてもっと多くの人に届くように。そして、その動画が実際の来店・売上・採用につながるように。仲間と共に夢を追い、共に叶えることが僕たちのやり方です。初回無料コンサルで、まずお気軽にお話しください。」
--岸本一翔（株式会社キングプロテア 代表取締役CEO）
今後の展望
株式会社キングプロテアは、2026年5月30日の京都展開を皮切りに、全国主要都市へのサービス提供エリアを順次拡大していく計画です。札幌を拠点としながら、リモート運用体制の強化と現地撮影対応の仕組みを整えることで、地理的なハードルを下げたSNS運用代行の提供を目指します。
また、京都展開と並行して、AI研修・AIコンサルティング事業（屋号：AX Japan）も本格稼働しています。SNS運用×AI活用という掛け合わせにより、クライアントの業務効率化と集客力強化を同時に支援する体制を整えていきます。
さらに、TikTokライブ支援・ライバー育成を含む夜職特化プランについても、京都エリア（ミナミ・木屋町・祇園周辺等の繁華街）での相談受付を開始します。業種特有のSNS運用ノウハウと、TikTokライブの集客設計を組み合わせた支援を展開していきます。
現在運用中の26アカウントから得られるデータを業種別・エリア別に体系化し、京都の新規クライアントに対してより早い立ち上がりを提供できる運用設計を継続的にアップデートしていきます。「SNS運用の成果を、もっと多くの経営者に届ける」という方針のもと、チームとサービスの両方を拡充していきます。
・サービス名: 京都 SNSコンサル・SNS運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート対応）
・提供開始日: 2026年5月30日（京都エリア正式展開）
・対象エリア: 京都府全域（リモート対応）※現地撮影は要相談
・プラン構成: キャストプラン 88,000円/月 ／ 店舗SNS運用プラン 177,000円/月 ／ 法人SNS運用プラン 198,000円/月
・最低推奨契約期間: 3ヶ月
・初回特典: 先着順・初回無料コンサル（詳細は公式サイトにて）
・対象業種: 飲食店・美容サロン・クリニック・整体院・宿泊業・小売店・夜職店舗 など店舗型ビジネス全般
・URL: https://kingprotea.jp
・お問い合わせ: info@kingprotea.jp ／ 電話：090-3898-9276（平日9:00～18:00）
・Webフォーム: https://kingprotea.jp/contact/
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・事業内容: SNS運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート他）／動画制作／Meta広告運用／公式LINE構築・運用／MEO・SEO対策／AI研修・AIコンサルティング（屋号：AX Japan）
・メディア掲載実績: PRESIDENT Online・東洋経済オンライン・日経新聞・北海道新聞・JBpress など大手メディア56～68社
・累計動画制作本数: 1,500本以上
・現在運用中アカウント数: 26アカウント
・電話: 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
・URL: https://kingprotea.jp
配信元企業：株式会社キングプロテア
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