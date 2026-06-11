ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」では、「ＪＡタウンアワード2025-2026」を発表しました。

「ＪＡタウンアワード2025-2026」は、2025年度（2025年４月～2026年３月）の年間売上や新規商品出品数などを総合的に評価し、最もポイントを獲得したショップおよび売上金額が一番の商品を表彰するもので、「ショップアワード」と「商品アワード」部門に分かれています。受賞したショップと商品は特設ページで紹介しています。





特設ページＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/contents3/award2025.aspx

また、６月１２日（金）から６月２１日（日）まで、「ＪＡタウンアワード2025-2026 受賞ショップ＆商品お祝いセール」として、「ＪＡタウンアワード2025-2026」でショップアワードを受賞したショップの商品と商品アワードを受賞した商品の一部を購入の際にその場で使える500円引きクーポンを先着1,000名様にプレゼントするキャンペーンを開催します。



特設ページＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/eawd2025/



「ＪＡタウンアワード2025-2026」ショップアワード部門

１位 ＪＡ全農えひめ直販ショップ（ＪＡ全農えひめ）

ショップページ ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/c/c7201

２位 ホクレン（ホクレン農業協同組合連合会）

ショップページ ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/c/c1001/

２位 お肉の宅配肉市場 （ＪＡ全農ミートフーズ株式会社 西日本営業本部）

ショップページ ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/c/c9503/

【各ショップの受賞コメント】

「ＪＡ全農えひめ直販ショップ」（運営：ＪＡ全農えひめ）

このたびは、おかげさまでＪＡタウンアワードショップ部門１位に選ばれました。

愛媛の商品をご愛顧・ご利用いただいている皆様、たしかな商品を出品・出荷いただいている生産者・ＪＡ等のご協力の賜物です。ありがとうございました。

愛媛県は、柑橘類の生産量や栽培している柑橘の品種が豊富な「柑橘王国」です。

当ショップでは、愛媛みかんをはじめ、愛媛にしかない人気のブランド柑橘「紅まどんな」、「甘平（かんぺい）」、「紅プリンセス」の他生産量日本一で人気の高級柑橘「せとか」やその他の希少な柑橘まで、一年間を通じて２５種類以上の柑橘を販売しています。

こうした愛媛ならではの特長を活かし、ＰＯМブランドや各産地自慢のジュース・飲料も多数取り揃えています。

このほか、愛媛県内には全国・四国でも有数の規模を誇る直売所があります。その直売所やＪＡなどから出荷される新鮮な野菜セットや柑橘以外の果物、肉や卵、花（スプレーバラ）、加工品なども人気です。

これからも愛ある愛媛の産品を発掘し、全国の皆様にお届けしていきますので、ご愛顧をよろしくお願いいたします。







「ホクレン」（運営：ホクレン農業協同組合連合会）

この度は、ＪＡタウンアワードショップ部門において第２位という栄誉ある賞をいただき、誠にありがとうございます。ご利用いただいているお客様をはじめ、生産者の皆様、そして関係する全ての皆様に感謝申し上げます。

ホクレンはこれからも、北海道の安全・安心で信頼あるブランド商品をお届けしてまいります。

また、当ショップでは、スタッフが厳選した商品を毎月お客様送料負担なしでお届けするキャンペーンを実施しております。この機会にぜひお買い物をお楽しみください。







「お肉の宅配肉市場」（運営：ＪＡ全農ミートフーズ株式会社 西日本営業本部）

本当にありがとうございます！

まず、私たちのショップを愛してくれた全国の「グルメなファン」の皆さんに、心から感謝いたします！

また、毎日懸命に最高の畜産物を育ててくれる生産者の皆さんや、ともに商品企画を考え、出荷作業にあたってくれた全国に散らばるショップチームの仲間にも感謝いたします！

しかしこの２位に満足することなく、来年はさらに進化した美味しさを皆さんの食卓へ届けにいくことを誓います。







商品アワード部門は、果物・野菜・米・肉・その他の商品のカテゴリーごとに表彰しています。





【殿堂入り 果物】ＪＡ全農えひめ直販ショップ：紅まどんな

【殿堂入り 米】ＪＡ鶴岡：つや姫

【殿堂入り 肉】ＪＡひだ：飛騨牛

【ＪＡタウンアワード2025-2026 受賞お祝いセール】

１．期 間：令和８年６月１２日（金）～６月２１日（日）

２．内 容：対象商品ご購入の際にその場で使用できるＪＡタウンクーポン５００円分を先着

1,000名様にプレゼント

３．詳 細：https://www.ja-town.com/shop/e/eawd2025/

※クーポンの使用には、ＪＡタウンの会員登録が必要です。

※クーポンの予定数に達し次第、終了となります。

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全農が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「じぇー太【公式】」】

「じぇー太【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/ja_jatown