近畿大学通信教育部（大阪府東大阪市）は、令和8年（2026年）7月5日（日）、図書館司書資格の取得を検討している一般の方および通信教育部在学生を対象に、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の高橋聡氏をお迎えし、オンラインセミナーを開催します。 【本件のポイント】 ●図書館司書資格の取得を検討している一般の方および在学生を対象に、オンラインセミナーを開催 ●カルテュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の高橋聡氏を迎え、これからの図書館と司書のキャリアについて基調講演を実施 ●司書資格取得までのプロセスと取得後のキャリアを具体的に考える機会を提供 【本件の内容】 図書館は近年、本の貸し出しにとどまらず、地域の学びや交流、文化発信の拠点としての役割も担うようになっています。デジタル化の進展により、利用者が必要とする情報やサービスも多様化しており、司書には資料や情報を扱う専門性に加え、人と情報、人と地域をつなぐ力が求められています。 こうした中で、図書館司書資格の取得を検討する方にとって、資格取得後にどのような働き方があるのか、司書としての専門性をどのように社会で生かすことができるのかを知る機会は重要です。 今回、図書館司書資格の取得を検討している一般の方および近畿大学通信教育部在学生を対象に、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の高橋聡氏を講師に迎え、オンラインセミナーを開催します。セミナーでは「これからの図書館と司書のキャリア」をテーマに基調講演を行い、図書館の可能性を広げる取り組みや、これからの司書に求められる役割、司書資格取得後に考えられる働き方について紹介します。 また、近畿大学通信教育部の司書コースについても紹介し、資格取得に向けた学修の進め方や流れを説明します。参加者にとって、司書資格取得までのプロセスや取得後のキャリアを具体的に考える機会とします。 【開催概要】 日時 ：令和8年（2026年）7月5日（日）13：00～14：30 開催形式：オンライン開催（Zoom） 対象 ：図書館司書資格取得を検討している一般の方、近畿大学通信教育部在学生 （参加無料、先着順、事前申込要） 定員 ：500人 申込方法：URLより申込み https://kindai-tsushin.stores.jp/reserve/kindai-tsushin/3006532 ※定員に空きがあれば、当日まで受け付けます。 お問合せ：近畿大学通信教育部 TEL（06）6722-3265 E-mail：tsushin@kindai.ac.jp 【講師プロフィール】 高橋聡（たかはしさとる）氏 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社エグゼクティブソーシャルデザインプロデューサー・内閣府地域活性化伝道師。 TSUTAYAにて音楽や映像商材の品揃え責任者などを歴任した後、平成24年（2012年）から佐賀県武雄市に移住し、プロジェクトリーダーとして、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社が指定管理者として運営を受託した武雄市図書館・歴史資料館のリニューアル企画から運営までを担当。その後、海老名市立中央図書館、多賀城市図書館、延岡市駅前複合施設「エンクロス」など、全国各地の公共施設のサービス企画から運営までを事業責任者として担当。平成28年（2016年）から内閣府地域活性化伝道師を務める。 【カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社】 所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目3番3号 横浜コネクトスクエア14階 代表者 ：代表取締役社長兼CEO 髙橋誉則 設立 ：昭和60年（1985年）9月20日 事業内容 ：「カルチュア・インフラを、つくっていくカンパニー。」をミッションに、企業向けには知的資本を活用して課題解決をめざすソリューション事業、パートナーシップを通じて新たな価値を生み出し、新しい事業機会を創出するコンサルティング事業を展開。生活者向けには、新たな価値を提供しながら知的資本を蓄積するリテール＆スタイル事業を展開しています。 資本金 ：24,566百万円 ホームページ：https://www.ccc.co.jp/ 【関連リンク】 通信教育部 https://www.kindai.ac.jp/tsushin/