ローランド株式会社は、4K映像の信号変換と画面調整に対応し、LEDビジョンを使用するイベント演出や設備用途における映像システムの構築をサポートする、ビデオ・コンバーター／スケーラー『VC-1SC-4K』を、2026年10月下旬に発売します。





『VC-1SC-4K』





『VC-1SC-4K』 使用イメージ





▼ここがポイント

● 映像信号の形式を変換し、表示機器に合わせてサイズや位置を調整する、ビデオ・コンバーター／スケーラー

● 4K対応の信号変換と画面調整機能を1台に集約。映像形式が混在する環境でもシンプルなシステム構築を実現

● LEDビジョンを使用する、中小規模のライブハウスや多目的ホールなどでの映像演出に最適

● スマホで使える無償の専用コントロール・アプリで、セットアップや調整作業をさらに効率化





製品の詳細はこちら： https://proav.roland.com/jp/products/vc-1sc-4k/

製品の動画はこちら： https://youtu.be/ZZ-_Zd10GgE





品名 ：ビデオ・コンバーター／スケーラー『VC-1SC-4K』

価格 ：オープン価格

発売時期：2026年10月下旬









近年、高精細なLEDビジョンを用いた映像演出は、大規模イベントだけでなく、ライブハウスや多目的ホール、商業施設など中小規模の現場にも広がっています。このような環境では、表示機器ごとに異なる解像度や縦横比に合わせた映像の調整が求められており、信号変換と画面調整を効率的に行える機器へのニーズが高まっています。

『VC-1SC-4K』は、多様な映像機器や異なる映像形式が混在する環境でも、映像を適切に整えられるビデオ・コンバーター／スケーラーです。LEDビジョンで用いられる4K/60p映像にも対応し、複雑になりがちな映像システム構成をシンプルにまとめることが可能です。また、業務用の4K映像伝送に対応する「12G-SDI」と、HDMI 2.0の入出力端子を備え、双方向変換に対応します。

さらに、映像の一部を切り出して配置を調整できる「ROI機能」により、LEDビジョンなど画面サイズや形状が異なる表示環境でも、複数の映像を組み合わせた演出を簡単に行えます。また、複数のディスプレイや収録機器への同時出力に対応し、機材の増設や配線の複雑化を抑え、設置や運用の負担軽減に貢献します。





加えて、スマートフォンで使える専用のコントロール・アプリ(無償)により、機器の状態確認や設定の変更・共有が可能で、複数台の運用時でも効率的なセットアップと調整を実現します。

こうした特長により、『VC-1SC-4K』はイベント・レンタル用途に加え、会議室や教育施設、商業施設など、4K映像を扱うさまざまな現場での運用効率の向上に貢献します。

ローランドでは、2026年4月に発表したビデオ・スイッチャー「V-1-4K」に続き、今回発表の『VC-1SC-4K』をはじめとする4K対応製品のラインアップ拡充を進めていきます。また、「Roland 4Kロゴ」による視覚的な統一と専用ランディングページを通じて、製品の提供価値を継続的に発信していきます。

4K対応新製品 最新情報： https://proav.roland.com/jp/promos/roland_4k/





スマホで使える専用のコントロール・アプリ





▼さらに詳しく

●SDI／HDMIの双方向変換と映像分配に対応

入出力端子に12G-SDI(業務用の4K映像伝送に対応するSDI規格)とHDMI 2.0を搭載し、双方向の信号変換に対応。4KとHDのアップ／ダウン・コンバートが可能で、異なる規格や解像度の機器を組み合わせたシステム構築に対応します。

また、入力された映像信号はSDI×2系統、HDMI×2系統から同時に出力できるため、複数のディスプレイ表示や収録用途への分配を1台で行うことが可能です。





●遅延を抑えたスルー出力

スケーラーを経由せずに映像をそのまま出力できるスルー出力機能を搭載し、リアルタイム性が求められる映像でも遅延を抑えた運用が可能です。





●スマートフォンにも対応するコントロール・アプリ

入出力信号の状態確認やスケーリング設定を、直感的に操作できる無償の専用コントロール・アプリを用意。iOS、Android、iPadOS、macOS、Windowsに対応し、USB Type-C接続でスマートフォンやPCから操作が行えます。設定の保存・共有にも対応し、複数台の機器を使用する現場でのセットアップや調整作業の効率化に貢献します。





専用コントロール・アプリ 画面イメージ(1)





専用コントロール・アプリ 画面イメージ(2)





● 『VC-1SC-4K』主な仕様

外形寸法：136(幅)×172(奥行)×42(高さ)mm

質量 ：710g(ACアダプターを除く)





● 製品写真

『VC-1SC-4K』 トップ・パネル





『VC-1SC-4K』 フロント・パネル





『VC-1SC-4K』 リア・パネル





『VC-1SC-4K』 サイド・パネル(左)





『VC-1SC-4K』 サイド・パネル(右)





『VC-1SC-4K』 ボトム・パネル





『VC-1SC-4K』 使用イメージ(2)





『VC-1SC-4K』 使用イメージ(3)





専用コントロール・アプリ 使用イメージ





※ 製品画像は、ニュースリリース・ページ https://www.roland.com/jp/news/1200/ よりダウンロードいただけます。

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