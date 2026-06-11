株式会社ソラヤマいしづち(本社：愛媛県西条市、代表取締役：中野 太一)は、2026年7月27日(月)～30日(木)の3泊4日、愛媛県久万高原町にて、小学3年生～6年生を対象とした「空・山・森・星！ 久万高原こどもキャンプ2026」を開催いたします。

本日より、特設サイトにて限定25名の参加申し込み受付を開始いたしました。

本キャンプは、久万高原町の「令和8年度 滞在型・体験型観光客誘客促進事業」を活用し、一般社団法人久万高原町観光協会の後援を受けて実施する特別企画です。





熱気球体験





■ 注目する3つのポイント

●四国で唯一！「みきゃん気球」の係留飛行体験

四国のこどもキャンプで気球に乗れるのは本イベントだけ。愛媛県の大人気マスコット「みきゃん」の巨大気球で高さ約20mまで上昇する圧倒的な感動体験を提供します。さらに、普段は見られない気球の内部に入る体験や、準備・片付けを仲間と一緒に行うことで、協働の精神を育みます。





●遊び方は無限大！大自然を遊び尽くす10種を超えるアクティビティ

ツリートレッキング、魚のつかみどり、ディスクゴルフ、天体観測館での星空観察、昆虫調査、本格BBQなど、久万高原の大自然だからこそできる体験が目白押し。

最終日には、4日間の発見や気付きを自らまとめる「久万高原ぼうけん新聞」を作成し、夏休みの自由研究としてそのまま持ち帰ることができます。





ツリートレッキング





魚つかみどり体験





天体観測館で星空観測会





昆虫調査





●はじめてでも安心。キャンプのプロによる“見守り教育”と徹底したサポート体制

子どもたち6名前後に対して大人のグループリーダーが1名密着同行。

さらに、キャンプインストラクター(指導員ディレクター1級)をはじめ、BBQインストラクター(中級)、環境教育の国際基準であるLNT(Leave No Trace)LV2インストラクターなど、専門資格を持つプロスタッフが勢揃いします。

熱中症対策の水分補給サポートや毎日使えるシャワー完備、荒天時の避難体制など、衛生・安全面も万全です。





テント泊





■ 開催背景：現代の子どもたちに「生きる力」と「リアルな体験」を

デジタルデバイスに囲まれる日々から一歩離れ、自分の頭で考え、挑戦し、仲間と分かち合う。

そんな“見守り教育”を実践する4日間です。愛媛県内はもとより、瀬戸内を挟んだ四国全域、そして「しまなみ海道」や公共交通機関を通じてアクセスの良い関西(大阪エリア)からも、ひと回り大きく成長したい子どもたちの挑戦を広く募集いたします。









【開催概要】

イベント名 ： 空・山・森・星！ 久万高原こどもキャンプ2026

日程 ： 2026年7月27日(月)10:00集合～

7月30日(木)15:00解散(3泊4日)

場所(集合・解散)： 久万高原町ふるさと旅行村

(愛媛県上浮穴郡久万高原町下畑野川乙488)

対象 ： 小学3年生～小学6年生

定員 ： 最大25名(最少催行15名)※先着順

旅行代金 ： 39,900円(税込)

※プログラム費、食事10回、おやつ3回、全アクティビティ

体験料、保険料、サポート費などすべて含まれます。

宿泊形態 ： 男女別テント泊(荒天時は宿泊施設等へ避難体制あり)

申し込み締切 ： 2026年7月15日(水)まで

申し込みURL ： https://ishizuchijourney.com/information/uncategorized/n3165/









【旅行企画・実施】

株式会社ソラヤマいしづち(愛媛県知事登録旅行業 第2-211号 / 全国旅行業協会正会員)

所在地 ：〒793-0030 愛媛県西条市大町798-1

国内旅行業務取扱管理者：松本 勝