四天王寺大学短期大学部(学長：須原祥二、所在地：大阪府羽曳野市学園前三丁目2番1号)は、ライフデザイン学科の学生が制作した盲導犬について学習できるゲーム2種を社会福祉法人日本ライトハウス盲導犬訓練所へ寄贈します。令和8年6月19日(金)の寄贈式当日は、制作した学生自らがゲームの特長や活用方法を披露します。









■ゲームの特徴

・カルタ「今日からキミも盲導犬マスター」





■「今日からキミも盲導犬マスター」





カルタ形式のカードゲームで、読み札にクイズを盛り込み、遊びながら知識が身につく設計です。





・すごろく「盲導犬すごろく」





■「盲導犬すごろく」





すごろく形式のボードゲームで、マスを進むたびに盲導犬の役割や育成の流れが学べる設計です。









■寄贈式概要

令和8年6月19日(金)13:00～14:00

本学キャンパス5号館ライフデザインスタジオ(大阪府羽曳野市)

本学と連携協定を締結する社会福祉法人日本ライトハウス盲導犬訓練所職員より盲導犬の知識・社会的役割を学び、「楽しく、正しく、伝えたい」という想いから、企画検討がスタート。子どもから大人まで楽しめるゲームとしてカルタとすごろくに着目し、盲導犬に関わる方々への独自調査を経て、親しみやすいデザインと豊富なイラストで楽しめるよう工夫しました。





2種の教育ゲームは、「ボランティアDAY2026～絆がつなぐ！しっぽふりふり感謝祭～(3月1日に本学開催)」で初披露され、ゲームで遊んだ子どもたちは「遊んだら、盲導犬のことが好きになった。」「盲導犬のこと、もっと知りたい！」と笑顔で学ぶ姿が見られるなど、大きな反響を呼びました。









■今後の展望

寄贈後は小学生向け講演や啓発活動、ワークショップ展開などでの活用が予定されており、地域社会へ継続的に発信します。