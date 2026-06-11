ふるさと納税返礼品の還元率を比較できるサイト『とくさと』では、ふるさと納税でもらえる『雑穀米』の還元率ランキングを発表します。

【雑穀米の還元率1位】秋田県能代市の白神古代米 黒米 1kg 2袋

還元率 70.20％ 寄付額 12000円

雑穀米の還元率1位は、秋田県能代市の「白神古代米 黒米 1kg 2袋」です。 黒米は、アントシアニンやビタミン、ミネラル、食物繊維を豊富に含んでおり、健康や美容が気になる方にとって毎日の食卓に取り入れやすい一品です。有機栽培で丁寧に育てられており、いつものご飯に混ぜるだけで手軽に楽しめます。

2位以降の返礼品も見たい方

ふるさと納税でもらえる『雑穀米』の還元率ランキングをもっと見たい方は特集ページをご覧ください。

還元率の計算方法

https://www.furusato-tax.club/ranking/mixed_grain_rice.html

当サイトでは、還元率(返礼率/返戻率)を以下の式で計算しています。 ■還元率の計算方法 還元率＝（商品の販売価格(※)÷寄付金額）×100 1万円の寄付で、 1000円の返礼品がもらえる場合：還元率10%（1000円÷1万円×100） 3000円の返礼品がもらえる場合：還元率30%（3000円÷1万円×100） 5000円の返礼品がもらえる場合：還元率50%（5000円÷1万円×100） となります。 つまり、還元率が高ければ高いほど、寄付金額に対する返礼品の価格（価値）が高くなります。 ※還元率の計算に用いる『商品の販売価格』は『とくさと』が独自で調べたものです。各自治体から発表されたものではございません。

ふるさと納税の還元率比較サイト『とくさと』

『とくさと』は、ふるさと納税返礼品の還元率を調査し、比較するサイトです。 還元率データ以外にも、実際に利用した返礼品の口コミも掲載しています。 ふるさと納税をもっと身近に、もっと手軽に、もっと楽しく利用できることを目指して運営しています。

https://www.furusato-tax.club/