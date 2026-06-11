SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区、代表：古川 イサオ）は、「CNC Machine Tool Spindle Market (CNC工作機械用スピンドル市場)」に関する2026～2035年予測レポートを発表しました。 市場調査レポートの詳細は以下のURLでご覧いただけます： https://www.sdki.jp/reports/cnc-machine-tool-spindle-market/590642394 調査結果公表日：2026年5月27日 調査対象企業：535社（規模多岐） 調査手法：実地調査235件、オンライン調査300件 調査期間：2026年3月～4月 調査対象地域：北米、中南米、アジア太平洋、ヨーロッパ、中東・アフリカ 同市場は2025年に約41億米ドル、2035年には約69億米ドルに達し、予測期間を通じて年平均成長率（CAGR）約6.0%で成長すると見込まれています。

市場概要

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同市場は次世代航空機向けの軽量構造部品の生産拡大により成長が見込まれています。国際航空運送協会（IATA）は2043年までに42,600機以上の新規航空機が引き渡されると予測しており、高性能主軸への需要が高まっています。 現代の民間航空機、軍用ジェット機、ヘリコプター、ドローン、宇宙システムに用いられるチタン合金、アルミニウムリチウム合金、炭素繊維強化プラスチック（CFRP）、ニッケル基超合金といった素材の加工には、超高速回転、高トルク出力、優れた熱安定性、極めて低い振動レベルを備えたCNC工作機械用主軸が不可欠です。 さらに医療用インプラントの小型化の進展も市場成長を後押ししており、メーカーは低侵襲治療（MIP）や患者個別最適化インプラント、小型整形外科機器などの微細で複雑な医療部品の超精密加工能力を強く求めています。

最新ニュース

当社の調査によると、CNC Machine Tool Spindle Market (CNC工作機械用スピンドル市場)の各企業は、近年以下の通り事業展開を進めています： • 2024年9月、Okuma America Corporationは、新型CNC横形マシニングセンタ「MA-4000H」の発売を発表しました。本機は、同クラス最大級の加工エリアに加え、最大限の効率と生産性を実現する主軸出力および回転速度を特長としています。 • 2026年5月、Yamazaki Mazak Corporationは、IMTS 2026において先進的な工作機械、自動化システム、およびデジタルソリューションを展示する計画を発表しました。同展示会では、CNC旋盤用主軸がもたらす優位性が実演される予定です。

市場セグメンテーション

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本市場はアプリケーション別に自動車、航空宇宙、エレクトロニクス、医療機器、その他に分割されています。このうち自動車分野は予測期間において最大40%の市場シェアを占めると見込まれています。これは商用車・乗用車の軽量化に向けた世界的な取り組みと、電気自動車（EV）製造の急速な拡大が背景です。国際エネルギー機関（IEA）によると、世界のEV販売台数は急速に増加しており、自動車メーカーによる世界規模での精密加工能力の拡充を推進しています。

地域概要

アジア太平洋地域は半導体製造能力の拡大を背景に、予測期間を通じて圧倒的な40%の市場シェアを占めると見込まれています。情報技術イノベーション財団（ITIF）の報告によれば、韓国における2024年の半導体輸出額は1,419億米ドルに達しており、主軸への需要を牽引しています。 EV製造の急速な拡大や航空宇宙・精密工学分野における活動の活発化も、同地域における市場成長を後押しします。 日本では、DMG森精機、ヤマザキマザック、オークマといった主要メーカーが存在し、スマートファクトリー・自動化への政府支援、半導体製造装置への投資拡大により、国内市場の成長が加速しています。

CNC Machine Tool Spindle Market (CNC工作機械用スピンドル市場)の主要企業

当社の調査レポートに記載の通り、世界のCNC Machine Tool Spindle Market (CNC工作機械用スピンドル市場)における主要企業は以下の通りです: • Kessler • GMN • Chiron Group • Colonial Tool Group • GTI Spindle Technology さらに、日本市場における上位5社は以下の通りです: • Okuma Corporation • Yamazaki Mazak Corporation • DMG MORI Japan • Citizen Machinery Co., Ltd. • Tsugami Corporation

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