バイオものづくりの最先端を共有！「関西バイオものづくりオンライン月例発表会」第2回を6月18日に開催！神戸大学の石崎公庸教授、石川周准教授が登壇予定！
経済産業省
第2回 2026年6月18日（木） 13:30～14:30
◆参加申込
◆参考
近畿経済産業局は、バイオものづくり分野に取り組む大学・研究機関や企業、自治体等に毎月御登壇いただき、取組内容の紹介と意見交換を行うことで、バイオものづくり分野への理解を深めていただき、産学連携・産産連携の促進を図ることを目的とし、本発表会を開催しています。
6月18日に以下の開催概要で御講演頂きます。
■開催概要
第2回 2026年6月18日（木） 13:30～14:30
・13:30～14:00 「高品質L-PGAの低価格化に向けた枯草菌生産技術の開発」
◇登壇者：
神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科 科学技術イノベーション専攻 准教授 石川 周氏
・14:00～14:30 「カーボンニュートラルに貢献するゼニゴケバイオものづくり」
◇登壇者：
神戸大学大学院理学研究科 生物学専攻教授 石崎 公庸氏
◆参加申込
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kansai01/form705
現在、第2回、第3回の参加申込を受け付け中です。皆様の御参加をお待ちしております。
◆参考
近畿経産局HP「関西バイオものづくりオンライン月例発表会2026」(https://www.kansai.meti.go.jp/2-4bio/biomonodukuri/biomonodukuri_monthly_session_R8fy_eventinfomation.html)
【お問合せ先】
経済産業省 近畿経済産業局 バイオ・医療機器技術振興課
メール：bzl-kin-biomail★meti.go.jp
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