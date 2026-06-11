【無料オンラインセミナー開催】高年齢者の労災防止、企業が押さえるべきポイントを健康経営の第一人者・岡田 邦夫 氏が解説

株式会社ウェル・アイ

株式会社ウェル・アイ（本社：東京都品川区、代表取締役：林倫照）は、企業の人事・総務・健康経営担当者を対象に、無料オンラインセミナー『高年齢者の労災を防ぐ！ いま企業に求められる対策のポイント』を開催いたします。

本セミナーでは、2026年4月に適用された「高年齢者の労働災害防止のための指針」を踏まえ、企業に求められる高年齢労働者対策について、制度理解から実務対応までを体系的に解説します。

開催背景

少子高齢化の進展により、65歳以上の就業者は増加を続けており、企業にとって高年齢労働者の活用は重要な経営課題となっています。一方で、転倒や腰痛など、加齢に伴う身体機能の変化を背景とした労働災害リスクへの対応が強く求められています。

2026年4月に適用された「高年齢者の労働災害防止のための指針」では、

- 高年齢者の健康・体力の状況の把握（体力チェック）- 状況に応じた就業上の措置- 職場環境の改善

など、事業者が講ずべき具体的な対応が明示されました。しかし現場では、「何から手をつけるべきか分からない」「体力チェックをどう活用すれば良いのか」といった課題も多く見られます。本セミナーでは、こうした課題に対し、専門家の知見と実践事例の両面から解決のヒントを提供します。

セミナーの特徴

プログラム

- 第一人者による制度解説健康経営の第一人者である岡田 邦夫先生が、最新指針のポイントと企業対応の考え方を解説- 実務に直結する内容制度解説にとどまらず、現場で実行可能な具体策まで落とし込んで紹介- 事例で学ぶ実践対応ウェル・アイによる体力測定会や職場改善の実例を通じて、導入イメージを具体化

＜第1部＞（約20分）

講演： 岡田 邦夫 氏（特定非営利活動法人 健康経営研究会 理事長）

『高年齢者の労働災害防止のための指針』に基づく企業の高齢者の健康・体力づくり

- 制度改正の概要と背景- なぜ今、高年齢者対策が重要なのか- 健康経営における高年齢労働者施策の位置づけ- 企業が押さえるべき対応のポイント

＜第2部＞（約15分）

事例紹介：株式会社ウェル・アイ 営業部 部長 山崎 俊太朗

開催概要

- 体力測定会の導入意義および運用方法- 実際の企業における取り組み事例- 測定結果の活用事例

■セミナー名：

～2026年施行の新指針に対応～

高年齢者の労災を防ぐ！ 企業に求められる対策のポイント

■ 開催日：2026年6月30日（火）14:00-14:45

■形式：オンライン（Zoom）

■対象：企業の経営者、人事、総務、健康経営・安全衛生担当者

■参加費：無料（事前登録制／先着100名）

※下記サイトもしくはQRコードよりお申し込みください。

https://zoom.us/webinar/register/WN_sDG5nlLtT3uR-YV0WnzcuA#/registration

講師プロフィール

特定非営利活動法人 健康経営研究会 理事長 岡田 邦夫 氏

株式会社ウェル・アイ顧問。産業医として長年にわたり企業の健康経営・安全衛生に携わり、多くの企業支援実績を有する。健康経営分野における第一人者として、政策提言や企業支援、講演活動を幅広く行っている。

＜岡田 邦夫 氏のコメント＞

加齢とともに増える労働災害を防止することは、企業の安全配慮義務履行の重要な項目です。安全教育のみでは対応できない高齢者の労働災害防止のために、健康と体力の視点からの取り組みが必要不可欠になっています。本セミナーが、受講されました企業様の具体的な一歩となることを期待しております。

今後の展望

岡田 邦夫 氏

株式会社ウェル・アイでは、企業における高年齢労働者の活躍と安全の両立を重要テーマとして位置づけています。今後も、下記を通して企業の健康経営をサポートしていきます。

株式会社ウェル・アイについて

- 測定会の実施による体力、健康状態の可視化- 課題に応じた実効性のある職場改善施策- 具体的な実行施策による、持続可能な人材活用支援

コンサルティングから実行まで。

施策を一過性で終わらせないデータ活用と、専門家集団の確かな展開力で、多様な課題にワンストップで応えます。

株式会社ウェル・アイは、データ分析と専門家の知見を基盤に、企業および健康保険組合向けのウェルビーイング支援を行っています。健康経営やデータヘルスの戦略立案から、測定会・コンディショニング・セミナー・コンテンツ等の「気づきを与え、行動を促す」施策の実行までトータルでサポート。企業の健康経営優良法人の認定支援にも力を入れており、各企業に合わせたカスタマイズ・コンサルティングを得意としています。

【会社概要】

会社名：株式会社ウェル‧アイ

本社所在地：東京都品川区東五反田5-26-5 ニッセイ五反田駅前ビル２F

代表取締役：林 倫照

URL： https://wel-i.com

【本件に関するお問合せ先】

株式会社ウェル‧アイ

営業担当：山崎 俊太朗 s-yamazaki@wel-i.com

広報担当：三輪 尚史 n-miwa@wel-i.com

電話番号：03-6910-4981

お問い合わせフォーム(https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=TICHAdqZZUerlFLgzHZfzK0i-h8JhyREkFUwsAR0NNxUNkc4V01MVDlENzUzWTZEUUpWN1JBQTAwNyQlQCN0PWcu)